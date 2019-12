Rīgā atvērs apjomīgu multimediālu mākslas centru 'Digital Art House'

Šā gada 17. decembrī tiks atklāts trīsstāvu multimediālā mākslas centrs "Digital Art House". Tas aizņems vairāk nekā 1700 kvadrātmetru ēkā Rīgas centrā, Skolas ielā 2.

Centra apmeklētāji varēs ne tikai aplūkot pasaules vēstures izcilāko mākslinieku multimediālās izstādes, bet arī baudīt interaktīvas instalācijas un virtuālo realitāti, izzināt vēsturi kādā no izglītojošajiem sarīkojumiem, kā arī apspriest visu redzēto restorānā, klausoties mūziķu uzstāšanos.

Pasākuma atklāšanā slēgtā skatē tiks demonstrētas divas multimediālās izstādes: "Mikelandželo. Pasaules radīšana" un "Gustavs Klimts. No mīlestības līdz nāvei".

Pēc veidotāju ieceres, "Digital Art House" ir jākļūst par mākslas cienītāju Meku. "Šis būs oriģināls centrs un radošais klasteris multivides izstādēm, izglītības programmām, kā arī platforma gan vietējo, gan starptautisko kultūras un izstāžu projektu īstenošanai. Pašlaik mēs atveram priekšzāli un galveno zāli, kas atrodas pirmajā stāvā, bet līdz pavasarim mākslas centrs būs uzsācis darbību pilnā apjomā, būs pievienota mazā izstāžu zāle, restorāns, kafejnīca, interaktīvā zona ar iespēju gremdēties virtuālajā realitātē, kā arī lekciju un darbnīcu zāle," saka viens no "Digital Art House" līdzdibinātājiem Jurijs Getalo.

Lēmumu izveidot multimediālo centru ir rosinājuši izstādes "Izcilie modernisti. No Monē līdz Kandinskim" panākumi — to piecos darbības mēnešos apmeklēja vairāk nekā 72 000 skatītāju.

"Centrs kļūs ne tikai par vietu, kur tiks parādītas multimediālās izstādes, — "Digital Art House" izstrādās daudzpusīgu mākslas vēsturei veltītu lekciju un kultūras sarīkojumu programmu. Tādā veidā mēs vēlamies piesaistīt pēc iespējas plašāku Baltijas auditoriju: mākslas cienītājus, pieaugušos, ģimenes, jauniešus un mākslas ekspertus. Tikpat spēcīgi uzsveram arī faktu, ka mūsu centrs būs pirmā un vienīgā šāda veida norises vieta tuvākajās Baltijas un Skandināvijas valstīs. Sakarā ar to sadarbībā ar Rīgas domi un Tūrisma attīstības aģentūru mēs plānojam pārvērst šo projektu par vienu no spilgtākajām un nozīmīgākajām "must visit" vietām Rīgā. Ir divtik patīkami, ka atklāšana notiks svētku priekšvakarā — mēs ceram, ka "Digital Art House" kļūs par daļu no Ziemassvētku brīnuma bērniem un pieaugušajiem, latviešiem un galvaspilsētas viesiem," piebilst centra līdzdibinātājs.

"Digital Art House" ir multimediālu izstāžu un izglītojošu programmu radošais klasteris, kā arī gan vietējo, gan starptautisko kultūras un izstāžu projektu īstenošanas platforma. Mākslas centru ir izveidojis uzņēmums "Digital Art House" — inovatīva radoša apvienība. Uzņēmums "Digital Art House" galvenokārt pievēršas visdažādāko multimediālo projektu izveidei. Izmantojot modernās tehnoloģijas, "Digital Art House" apvieno kino, interaktīvos risinājumus un multividi.