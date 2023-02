Rīgā notiks Jura Utāna personālizstāde ‘Anatomiski erotiskas variācijas’

No 15. februāra līdz 15. martam Rīgā, klasiskās mākslas galerijā "Antonija" notiks latviešu gleznotāja Jura Utāna personālizstāde "Anatomiski erotiskas variācijas", informē galerijas pārstāvji. Izstādes atklāšana paredzēta 15. februārī plkst. 17.00.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Utāna darbiem raksturīgi izsist skatītājus no komforta zonas, darbos attēlojot provocējošus sižetus un šokējošus tēlus, tajā pašā laikā atstājot estētisko un dekoratīvo vērtību. Izstādē būs apskatāmi darbi no četriem dažādiem gleznu cikliem: "Pašportrets" (2009), "Tatū mī" (2002), "Prom no acīm" (2006) un "Impotents un agresīvs" (2009). Grafiski izteiksmīgajos lielformāta darbos saskatāms līdzsvars starp tiešo sižetisko vēstījumu un mākslinieka tīro krāsu izjūtu, caur dažādo darbu sērijām jūtams mākslinieka spilgtais raksturs, caur anatomiski reālistiskajiem tēliem un provokatīvo saturu nolasāms Utāna skatījums uz dažādām mūsdienu un netālā pagātnē aktuālām sociālām tēmām. Utāns ir teicis: "Varbūt es gleznoju sliktu, bet tas ir labākais, ko varu izdarīt visgodīgāk."

Juris Utāns (1959–2022) strādājis kritiskā reālisma, sociāli aktīvas un politiskas mākslas laukā. Viņa darbiem raksturīgs humors un ironija par sabiedrībā aktuāliem, rezonējošiem notikumiem, pārstāvējis laikmetīgās mākslas virzienu, dēvētu par reportāžmākslu, 1984. gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu, studējis meistardarbnīcā pie Eduarda Kalniņa un Borisa Bērziņa. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1985. gada. Līdzās profesionālajai darbībai mākslinieks bijis Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētais profesors. Strādājis arī kā pastmarku un monētu dizaina autors.

Nozīmīgākās Utāna personālizstādes Latvijā: