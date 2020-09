Rīgā notiks mākslas un zinātnes festivāls 'Ekodati'

No 8. līdz 10. oktobrim Rīgā un tiešsaistē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas norisināsies RIXC rīkotais festivāls "Ekodati", kurā māksla un zinātne sastopas, lai vairotu izpratni par ekoloģisko.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

RIXC Mākslas un zinātnes festivālā šogad notiks mākslinieciskas intervences un kritiskas diskusijas par ekoloģiju, datiem un mākslas katalizējošo lomu pasaulē, kurā par ikdienu ir kļuvusi saskarsme ar tādiem mūsdienu izaicinājumiem kā klimata izmaiņas, pandēmijas izraisītie pārrāvumi un ietekmes, un tiešsaistes tehnoloģiju neizbēgamā klātesamība.

Festivāla programmā galvenie pasākumi būs starptautiskas laikmetīgo mediju mākslas izstādes "Ekodati" un "Atmosfēriskais mežs", kas no 9. oktobra līdz 17. novembrim būs apskatāmas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un RIXC galerijā.

Starptautiskā konference "Open Fields 2020", kas ik gadu Rīgā pulcē ap 100 starptautisko dalībnieku no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, lai diskutētu par mākslu un zinātni, šogad norisināsies tiešsaistē. Arī visi pārējie festivāla pasākumi šogad norisināsies tiešsaistē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kur līdzās izstādei "Ekodati" būs iekārtota tiešraides studija.

Festivāla tiešraides kanālā tiks pārraidītas izstāžu atklāšanas, kuratoru vadītas tūres pa izstādēm, konference un mākslinieku prezentācijas, video programma un performances, kurās piedalīsies jaunie mākslinieki no Liepājas, Bostonas, Bāzeles un Karlsrūes.

Plašāk par festivāla "Ekodati" programmu un tiešraidēm – RIXC mājaslapā.

Šī gada festivāla tēma "Ekodati" ir tapusi sadarbībā ar RIXC partneriem no Šveices – pētniecības projekta "Ekodati-Ekomediji-Ekoestētika" māksliniekiem, zinātniekiem un pētniekiem no Estētiskās prakses un teorijas institūtu Bāzeles Mākslas un dizaina akadēmijā un WSL – Šveices federālo meža, sniega un ainavu pētniecības institūtu. "Ekodati-Ekomediji-Ekoestētika" ir Šveices Nacionālā Zinātnes fonda finansēts trīsgadīgs pētījums, kura mērķis ir atklāt kā jaunie mediji, digitālās tehnoloģijas, zinātniskās metodes un dati var tikt izmantoti mākslā, lai paplašinātu un mainītu uztveri un izpratni par ekoloģisko.

Festivāla norises pirmajā dienā – ceturtdien, 8. oktobrī, notiks "Ekodati" tiešsaistes diskusija par mākslu un zinātni, kurā projekta "Ekodati-Ekomediji-Ekoestētika" pētnieki – mākslas zinātniece Ivonne Volkārta (Yvonne Volkart, Bāzele, Šveice) un mākslinieki Markuss Mēders (Marcus Maeder) un Rasa Šmite iepazīstinās ar savu pētījumu rezultātiem Finvaldes mežos, kas atrodas Šveices Alpos. Finvaldes mežs jau pēdējos divdesmit piecus gadus Šveices zinātniekiem no WSL institūta ir bijis unikāls pētījuma objekts gan ar tā kritisko ekoloģisko situāciju, ko ir izraisījusi vietējā alumīnija industrija, gan ar klimata pārmaiņu ietekmē pieaugošo sausumu. Nav zināms, vai priežu populācija iznīks vai arī tā tiks aizstāta ar sausuma izturīgiem kokiem, piemēram, pūkaino ozolu, kas ir ienācis no dienvidiem. Nākotne ir neskaidra. Bet ir zināms tas, ka Finvaldes meži ir globāli unikāla dabas laboratorija, kas ļauj prognozēt iespējamos scenārijus klimata pārmaiņu laikā.

Izvirzot jaunu "tehno-ekoloģisko" teoriju, pētniece un projekta vadītāja Ivonne Volkārta, kas ir arī viena no festivāla izstādes "Ekodati" kuratorēm, kopā ar māksliniekiem un klimata zinātniekiem pēta "tehno-zinātniskās" metodes, kas ir balstītas uz datu apkopošanu, reģistrēšanu un interpretāciju mākslā. Pētnieki risina jautājumu – kā iegūtie dati no šāda meža ekosistēmas var mūs ietekmēt – vai tie veicina rūpes, līdzjūtību un solidaritāti pret daudzajām sugām, kas apdzīvo Zemi? Kāda veida pieredzi mēs varam gūt, ja izrādās, ka mežs, augsne un gaiss ir kaut nejaušs, tomēr tīklots un savstarpēji saistīts organisms, kas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem? Un kā pietuvoties Bruno Latūra vīzijai par "Zemes (proti, visu sugu) līdzāspastāvēšanu", kurā nedominē vien cilvēki, bet dažādas sugas sadarbojas un pastāv līdzās?

Diskusijā par mākslas un zinātnes sadarbības potenciālu ekoloģiskās apziņas modināšanai un paplašināšanai iesaistīsies arī tie zinātnieki, ar kuriem projekta "Ekodati-Ekomediji-Ekoestētika" mākslinieki kopā ir strādājuši pie "Ekodatu" izstādē apskatāmo mākslas darbu tapšanas. Pēc diskusijas sekos sarunas arī ar citiem "Ekodatu" izstādes māksliniekiem. Tieši pirms izstādes atklāšanas, notiks unikāla tiešsaistes performance, kurā grupa starptautisku performanču mākslinieku no teju visiem pasaules kontinentiem apspēlēs "ekodatus" no mākslīgā intelekta skatupunkta, proti, kas notiek ja mākslīgais intelekts atpazīst ne tikai cilvēku, bet ari koku "sejas"...

Mākslas, zinātnes un "tehno-ekoloģiju" sadursme manifestēsies festivāla galvenajā pasākumā – starptautiskās laikmetīgo mediju mākslas izstādes "Ekodati" atklāšanā. Izstāde "Ekodati" tiks atklāta 8. oktobrī pulksten 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē, kur tā būs apskatāma līdz 17. novembrim.

Līdzās izstādei Nacionālajā bibliotēkā, festivāla "Ekodati" programmā piektdienā, 9. oktobrī, pulksten 19.00 RIXC galerijā, Lenču ielā 2, tiks atklāta vēl viena izstāde – mākslinieku Rasas Šmites un Raita Šmita jaunais imersīvais mākslas darbs "Atmosfēriskais mežs". Šis mākslas darbs ir vēl viens rezultāts pētījumiem, kas norisinājās Finvaldē, pirmatnējos Šveices Alpu skujkoku mežos. Šmitu "Atmosfēriskais mežs" vizualizē komplicētās attiecības starp mežu, kas ilgstoši cieš no sausuma, klimata pārmaiņām un procesiem Zemes atmosfērā. Šajā imersīvajā instalācijā skatītājs var pārvietoties starp kokiem, kas izplata gaistošās emisijas, vērot mežu no apakšas un doties caur koka stumbram līdz pat mežu galotnēm, vērojot savstarpējo procesu mijiedarbību starp Zemes ekosistēmu un atmosfēru…

Izstāde "Ekodati" ir festivāla centrālā ass, ap kuru veidojas pārējā programma, tostarp ikgadējā "Open Fields 2020" konference, kas sekos izstādes atklāšanai un norisināsies tiešsaistē 9. un 10. oktobrī. Open Fields ir ikgadēja konference, kas norisinās RIXC festivāla ietvaros un pulcē starptautiskus pētniekus un māksliniekus, kas diskutē par mākslas mainīgo lomu sabiedrībā, mākslas un zinātnes mijiedarbību. Šī gada konference turpinās risināt izstādē iesākto "ekodatu" tēmu, akcentējot ekosistemātisko pieeju, lai veicinātu izpratni par dzīvo organismu savstarpējo saistību vienam ar otru un apkārtējo vidi, tuvojoties Bruno Latūra ierosinātajai nākotnes vīzijai par Zemes – visu sugu un procesu – līdzpastāvēšanu.

Festivālā ar lekcijām un prezentācijām "Zoom" tiešsaistē piedalīsies 40 starptautiski atzīti mākslinieki, zinātnieki un pētnieki, kas pētī kā savijas bioloģiskās, sociālās un tehnozinātniskās sistēmas, bioloģiskie un digitālie dati, mākslinieciskā un zinātniskā pieeja.

RIXC Mākslas un zinātnes festivāls ir starptautisks kultūras notikums, kas ik gadu Rīgā pulcē vairāk nekā 100 ārvalstu dalībnieku no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, padarot Rīgu atpazīstamu kā radošuma un inovāciju kultūras epicentru Eiropā un pasaulē. RIXC festivāls līdzās starptautiskajai ikgadējai konferencei "Open Fields", radošajām darbnīcām, performanču programmām un koncertiem, piedāvā lokāli un starptautiski aktuālas izstādes, kuru apmeklētāju skaits ik gadu aug sasniedzot 20 000 apmeklētājus festivāla pagājušā gada festivāla izstādē "Zaļš / Atmaskots" LNMM 2019. gadā.