Rīgā notiks skandalozā austriešu mākslinieka Hermaņa Niča personālizstāde 'Orģiju un mistēriju teātris'

No 2021. gada 16. oktobra līdz 12. decembrim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Skārņu ielā 10 būs skatāma Austrijas avangarda mākslinieka Hermaņa Niča personālizstāde "Orģiju un mistēriju teātris", portālu "Delfi" informēja muzeja pārstāve.

1960. gados Hermanis Ničs (Hermann Nitsch, 1938) kopā ar Ginteru Brusu (Günter Brus), Oto Mīlu (Otto Muehl) un Rūdolfu Švarckogleru (Rudolf Schwarzkogler) veidoja vienu no radikālākajām 20. gadsimta mākslas kustībām, kas mākslas vēsturē pazīstama ar nosaukumu “Vīnes akcionisti”. Par savu mūža darbu viņš atzīst 50. gadu beigās radīto Orģiju mistēriju teātri (Das Orgien-Mysterien-Theater), kas ir intensīva mākslas pieredze, kurā savienojas glezniecība, teātris, mūzika un lirika ar liturģiski reliģioziem elementiem.

Orģiju mistēriju teātra pamatā ir ideja radīt kaut ko vairāk par teātra iestudējumu, un Hermanis Ničs uzskata, ka tas ir iespējams tikai brīdī, kad vienlīdzīgi tiek iesaistīts un pārveidots gan skatītājs, gan aktieris. Savā ziņā tā ir mākslas terapija, pie kuras Vīnes akcionisti nonāca, pakāpeniski studējot Zigmunda Freida un Vilhelma Reiha darbus. Orģiju mistēriju teātrī nevar pasīvi vērot un palikt neitrāls, kā teicis Oto Mīls: “Mūsu darbība bija ne tikai mākslas forma, bet pāri visam eksistenciāla attieksme.”

Izstādes vieta – Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM), kas atrodas bijušajā Svētā Jura baznīcā (1204) un ir senākā saglabājusies mūra celtne Rīgā, nav izvēlēta nejauši. Kristīgo rituālu pārradīšana ir viena no būtiskākajām Niča mākslas sastāvdaļām. Līdz ar to pati telpa kļūst par svarīgu izstādes elementu, kurā savienojas galvenie autora daiļrades punkti. Ekspozīcijā apskatāmi zīmīgākie Hermaņa Niča mākslas rituāli – dokumentāli videomateriāli no Orģiju mistēriju teātra akcijām ar kulmināciju akcijā “Sešu dienu spēle”, darbības glezniecības paraugi, lielformāta grafikas un dokumentālas fotogrāfijas.

“Orģiju un mistēriju teātris” ir pirmā Hermaņa Niča izstāde Baltijā, tādējādi – unikāla iespēja iepazīt autoru, kurš ietekmējis ne tikai darbības glezniecības un performances jomas, bet arī laikmetīgā teātra mākslas attīstību.

Kā komentārs ekspozīcijai tapis eseju buklets, kuram savus tekstus veltījuši Hermanis Ničs, Igors Gubenko, Laine Kristberga, Vilnis Štrams un Līna Birzaka-Priekule, kā arī audiogids latviešu un angļu valodā.

Izstādi papildina izglītības programma – sarunas ar mākslinieku, diskusiju un lekciju cikls, performances un nodarbības jauniešiem. Piemēram, 16. oktobrī plkst. 14.00 Doma laukumā norisināsies mākslinieces Andas Lāces performance “Grūti nošķirt, vai tā ir orģijas apjoma liekulība vai patiesi visi te pēkšņi kļuvuši labāki” sadarbībā ar komponisti Eviju Skuķi. Māksliniece tajā reflektēs un konfrontēsies ar Hermana Niča sniegtajiem ideju impulsiem un performances laikā veidos procesuālu glezniecības objektu. Andu Lāci Niča daiļradē saista rituālais un tas, kā performatīvās izpausmes rada paliekošus mākslas darbus, kas sevī saglabā spēcīgu notikušās darbības enerģiju.

Hermanis Ničs ir austriešu avangarda mākslinieks, viens no “Vīnes akcionistiem”. Savos rituālos (akcijās) šīs mākslas kustības pārstāvji bieži kā izteiksmes līdzekļus izmanto pašsakropļotus ķermeņus, apgānīšanos, dzīvnieku iekšas, urīnu, fekālijas, asinis, tādā veidā izrādot zemapziņas reakciju pret pēckara Austrijas “attīrīšanos” no tās noziegumiem, dalības nacionālsociālismā un holokaustā.

Hermanis Ničs dzīvo un strādā Princendorfas pilī, kur norisinājās leģendārā akcija “Sešu dienu spēle” (1998). Austrijas pilsētiņā Mistelbahā ir izveidots Niča muzejs. Autora darbi ir iekļauti Ņujorkas Modernās mākslas muzeja, Londonas Teita galerijas krājumā, kā arī daudzās citās kolekcijās.