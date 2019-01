Rīgas biennāle iekļauta vairākos 2018. gada nozīmīgāko mākslas notikumu topos

Pirmā Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA1) "Viss bija mūžīgs, līdz pārstāja tāds būt" iekļauta vairākos 2018. gada nozīmīgāko un pārsteidzošāko mākslas notikumu topos.

"RIBOCA1 vārds 2018. gadā ir izskanējis gana bieži, tomēr īpašs notikums ir to redzēt izceltu visu pasaules mākslas notikumu gada izvērtējumā. RIBOCA ir jaunpienācējs mākslas notikumu piesātinātajā kalendārā, un pirmajā norises gadā gūt šādu atzinību un uzmanību, nenoliedzami, ir pagodinoši," raksta biennāles veidotāji.

Tā ASV bāzētais mākslas medijs "Hyperallergic" starp 20 aizvadītā gada nozīmīgākajiem mākslas notikumiem ir iekļāvis Rīgas biennāli līdztekus izstādēm, ko rīkojušas tādas ietekmīgas institūcijas kā: Amsterdamas "Stedelijk", Londonas "Tate Modern", Parīzes "Palais de Tokyo " un Žorža Pompidū mākslas centrs, Vīnes mākslas muzejas ar Brēgelim un viņa 450 gadu jubilejai veltīto darbu retrospekciju, kā arī Sanpaulu mākslas muzejs ar izstādi par Āfrikas tautu attīstību pēdējo sešu gadsimtu laikā.

Zināmākais un viens no vadošajiem mākslas portāliem, "Artnet", kas katru gadu sastāda dažādus topus un vērtē mākslas notikumos no dažādiem aspektiem, Rīgas biennāli ir pieminējis divos topos. Uzrunātie kritiķi uzsver, ka biennāles veiksmes faktoru veidoja trīs savstarpēji saistīti apstākļi: pirmkārt, kuratores Katerinas Gregos darbs un izvēlēto mākslinieku kopums, nebaidoties no mazāk zināmiem vārdiem, otrkārt, izstādes koncepts un tās rūpīgi izstrādātā navigācija un skaidrojums, kā arī, treškārt, veiksmīgā lokāciju izvēle, kas ne tikai atsaucās uz izstādes tēmu, bet arī ļoti organiski atklāj sasaisti ar Rīgas pilsētu un tās raksturu. Biennāles apskatu recenzenti noslēdz ar secinājumu: "Mūs tik ļoti aizrāva biennāles izstāde, ka savai kolekcijai iegādājāmies trīs izstādes darbus."

Ne mazāk būtisks ir fakts, ka neskaitāmas publikācijas un recenzijas par Rīgas biennāli ir publicētas tādos vadošos pasaules medijos kā: "Financial Times", BBC, "Art-Review", "Le Figaro", "Culturetrip", "Vogue" un "Harper's Bazaar" un daudzos citos. Pirmo vērienīgāko mākslas notikumu Baltijas reģionā ir atzinīgi novērtējusi ne tikai starptautiskā prese un mākslas profesionāļi, bet arī vietējā sabiedrība, kas kopumā ir pulcējusi vairāk nekā 55 000 apmeklētājus. Vienlaikus šī ir bijusi līdz šim visapmeklētākā laikmetīgās mākslas izstāde Latvijā.

Pateicoties biennālei, apmeklētājiem ir bijusi iespēja iepazīt 104 mākslinieku, to skaitā 10 mākslinieku kolektīvu, darbus un kopumā izstādes vadošās kuratores Katerinas Gregos un biennāles dibinātājas, komisāres Agnijas Mirgorodskas vadībā mākslinieki radījuši 141 mākslas darbu, tostarp arī 10 liela mēroga mākslas instalācijas pilsētvidē. Lai arī lielākā daļa mākslinieku (vismaz viena trešdaļa no Baltijas valstīm un gandrīz 70% no Baltijas jūras reģiona), kas uzaicināti piedalīties biennālē, ir dzimuši, dzīvo vai strādā Baltijas valstīs, tajā bija sastopami arī tādi pasaules vadošie mākslinieki kā: Trevors Paglens (ASV), Maikls Lendijs (Michael Landy, Apvienotā Karaliste), Sisela Tolosa (Sissel Tolaas, Norvēģija) un Ēriks Kesels (Erik Kessels, Nīderlande). Latviju pirmājā Rīgas biennālē pārstāvēja Andrejs Strokins, Andris Eglītis, Ēriks Apaļais, Kristaps Epners, Ieva Epnere, Ieva Balode, Katrīna Neiburga, tekstgrupa "Orbīta", Paulis Liepa, Vladimirs Svetlovs un Diāna Tamane.

Biennāles izstādi bija iespējams aplūkot astoņās vietās, no kurām septiņas atradās Rīgā –atvijas Universitātes bijusī Bioloģijas fakultātes ēka, topošais mākslas centrs Zuzeum, Andrejsala, Kristapa Morberga dzīvoklis, bijušās tekstilrūpnīcas Boļševička teritorija, Kaņepes Kultūras centrs, Sporta2 kvartāls, bet astotā Jūrmalā – Mākslas stacija "Dubulti".

Sadarbojoties ar vietējām kultūras institūcijām un mākslas, kā arī citu jomu profesionāļiem, biennāles publiskā pasākumu programma turpināsies arī 2019. gadā. Tāpat 2019. gadā notiek gatavošanās darbi jau 2020. gadā paredzētajai otrajai Rīgas Starptautiskajai laikmetīgās mākslas biennālei (RIBOCA2).