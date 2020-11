'Rīgas biržā' būs aplūkojamas Japānas Sacumas keramikas pāra vāzītes

No 2020. gada 15. decembra līdz 2021. gada 7. februārim Mākslas muzejā "Rīgas birža", Doma laukumā 6, Vecrīgā, izstāžu ciklā "Āzijas mākslas stāsti" būs apskatāmas divas Japānas Sacumas keramikas pāra vāzītes, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pārstāvji.

Kā raksta Mākslas muzeja "Rīgas birža" izstāžu kuratore Kristīne Millere, vāzītes ļaus ne tikai iepazīt vienu no būtiskākajiem Japānas eksporta keramikas veidiem, bet arī redzēt un uzzināt plašāk par vienu no pirmajiem Āzijas mākslas dāvinājumiem 1920. gadā jaundibinātajam Valsts mākslas muzejam.

Izstādē aplūkojamie priekšmeti izgatavoti Japānas Meidži periodā (1868–1912). Tas ir laiks Japānas vēsturē, kad mainījās politiskais un kultūras stāvoklis valstī. Japāna pēc vairāk nekā 200 gadu noslēgtības atvēra robežas un strauji kļuva par modernu, industriālu un savā veidā rietumniecisku valsti. Šajā periodā Sacumas keramika ieguva lielu popularitāti Eiropā un Amerikā. Uzskata, ka tā tika speciāli radīta, lai apburtu rietumnieku. Varētu teikt, ka tas izdevās, jo apbrīnas vērti Sacumas keramikas paraugi aplūkojami gandrīz ikvienā mākslas muzejā Rietumos.

Izteikta forma, ziloņkaula tonis, smalka glazūras krakelūra un virtuozs gleznojums – tie ir tikai daži apzīmējumi, kas raksturo šo Japānas eksporta keramikas veidu. Sacumas eksporta keramika 20. gadsimta sākumā kļuva par vienu no iemesliem, kāpēc Rietumos aizsākās tā saucamais japānisms, kas ietvēra eiropiešu aizrautību ar Japānas mākslu, tās atdarināšanu un dažādu elementu pārņemšanu Rietumu kultūrā. Aplūkojot divas eksponētās Sacumas keramikas vāzītes, atrodamas atsauces uz šīm ietekmēm. Traukus rotā īrisi, kas bija būtiski ne tikai Japānas kultūrā, bet arī plaši izmantoti kā motīvi jūgendstilā. Jūgendstils 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā bija viens no mākslas stiliem, ko ietekmēja Japānas māksla.

Kā raksta kuratore, Mākslas muzeja "Rīgas birža" izstāžu cikls "Āzijas mākslas stāsti" rosina atklāt un izprast noteiktu mākslas darbu sižetus, tehnikas, funkcijas, to filozofisko, reliģisko, estētisko un kontekstuālo nozīmi. Āzijas māksla vienmēr ir fascinējusi Rietumu skatītāju ar savu neparastumu, formas un funkcijas dažādību un tikai Āzijas kultūrām raksturīgo estētisko uztveri. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Āzijas mākslas kolekcijā glabājas vairāki tūkstoši mākslas darbu no tuvākām un tālākām Āzijas zemēm, taču Mākslas muzeja "Rīgas birža" Austrumu galerijā eksponēta tikai daļa no tiem. Cikla ietvaros, eksponējot vienu mākslas darbu vai priekšmetu grupu, atklāsim šos neparastos stāstus, kas bieži paliek nepamanīti.