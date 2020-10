Rīgas biržā būs aplūkojams īpašs Ķīnas tējas trauku komplekts

No 20. oktobra līdz 6. decembrim Mākslas muzejā "Rīgas birža", Doma laukumā 6, Vecrīgā izstāžu ciklā "Āzijas mākslas stāsti" būs apskatāms porcelāna Ķīnas tējas trauku komplekts, kas 1935. gadā tika atsūtīts no Šanhajas.

Kā "Delfi" informē muzeja pārstāvji, uz vēsturiskajiem traukiem redzamie gleznojumi atklāj vienus no būtiskākajiem mītiskajiem dzīvniekiem ķīniešu mitoloģijā – pūķi un fēniksu.

Izstādē aplūkojamais tējas trauku komplekts izgatavots 30. gados. Tas ir periods, kad bija noslēgusies Ķīnas imperiālo dinastiju ēra, un Ķīna kļuvusi par republiku. Ķīnas Republikas laikā (1912–1949) norisinājās vairāki nemieri, divi pilsoņu kari (1927–1936, 1945–1949), Otrais Ķīnas un Japānas karš (1937–1945), bet, neskatoties uz notiekošo, šeit aizsākās industrializācijas uzplaukums. Augstas kvalitātes porcelānu galvenokārt ražoja Dzjansji provincē, kur atradās valsts porcelāna ceplis. Uz viena no izstādē apskatāmajiem traukiem rakstīts, ka priekšmets apgleznots Dzjansji provincē 1934. gadā.

Kā raksta izstādes kuratore Kristīne Millere, tējas trauku komplektu un dažādus citus ķīniešu dekoratīvi lietišķās mākslas priekšmetus 1935. gadā kā dāvinājumu toreizējam Valsts mākslas muzejam Rīgas pilī uzdāvināja Šanhajā dzīvojošais latvietis Vilis Uzeliņš. Priekšmeti mēroja tālu ceļu, sākumā ar vācu motorkuģi nonākot Hamburgā un tikai pēc tam ceļojot uz Rīgu. Līdz mūsdienām saglabājušies arhīva materiāli un korespondence, ar ko būs iespējams iepazīties izstādē.

Uz traukiem attēlotais pūķis un fēnikss jau izsenis bijuši nozīmīgi tēli Ķīnas un Āzijas kultūrās. Pūķis ir kļuvis par Ķīnas kultūras un identitātes simbolu, toties fēnikss kā visu putnu imperators simbolizē pārticību un mieru. Izstādē apmeklētāji varēs uzzināt, kā šie mītiskie tēli atšķiras no to ekvivalentiem Rietumu kultūrā un ko tie simbolizē attēloti pārī. Iztulkoti ir arī visi uz darbiem izlasāmie uzraksti senajā ķīniešu valodā, kas ietver gan dzejas rindas, gan būtiskas ķīniešu filozofiskās atziņas.

Mākslas muzeja "Rīgas birža" izstāžu cikls "Āzijas mākslas stāsti" rosina atklāt un izprast noteiktu mākslas darbu sižetus, tehnikas, funkcijas, to filozofisko, reliģisko, estētisko un kontekstuālo nozīmi. Kā uzsver kuratore, Āzijas māksla vienmēr ir fascinējusi Rietumu skatītāju ar savu neparastumu, formas un funkcijas dažādību un tikai Āzijas kultūrām raksturīgo estētisko uztveri. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Āzijas mākslas kolekcijā glabājas vairāki tūkstoši mākslas darbu no tuvākām un tālākām Āzijas zemēm, taču Mākslas muzeja "Rīgas birža" Austrumu galerijā eksponēta tikai daļa no tiem. Cikla ietvaros, eksponējot vienu mākslas darbu vai priekšmetu grupu, atklāsim šos neprastos stāstus, kas bieži paliek nepamanīti.