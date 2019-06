Rīgas cirka Ziloņu stallī atklās Agates Lielpēteres personālizstādi

No 5. līdz 27. jūlijam Rīgas cirka Ziloņu stallī norisināsies mākslinieces Agates Lielpēteres otrā personālizstāde "Bruised and confused / Līdz kāzām sadzīs", kurā tiks risināti jautājumi par jaunības maksimālismu un tā kopsakarībām ar zilumu estētiku, portālu "Delfi" informē izstādes rīkotāji.

Izstādes koncepts ir balstīts laika dokumentācijā un skatītājam atklāsies kā vizuāls stāstījums par jauniem cilvēkiem – mākslinieces laikabiedriem. Jaunībā ierasts steigties un dzīve neapzināti tiek uztverta īsākā laika nogrieznī nekā citkārt. Steidzoties piedzīvot vairāk un attālinoties no apkārtējās vides, nereti sanāk nogāzties, sasisties un nobrāzties. Jauna cilvēka domas ātrums krietni var pārspēt pulksteņa laiku, kas, kā zināms, ir nepieciešams, lai precīzi definētu priekšmeta vai kustības pozīciju. Tomēr jaunībā šie abi lielumi mēdz būt diametrāli atšķirīgi un abu laiku sadursmes rezultātā var rasties kritiens. Likumsakarīgi zilums kļūst par šīs parādības fizikālo simbolu.

"Kapilāram plīstot un izplūdušajām asinīm zem ādas slāņojoties, veidojas nospiedumi, kas atgādina akvareļu pludinājumus. Šķiet, tajos iespējams saskatīt visas eksistējošās, cilvēka acij uztveramās krāsas un to toņkārtas. Varavīksne, kuras galā negaida leprikons ar zelta podu. Zilums, tā pat kā jaunība, ir pārejošs, tomēr drukāts uz papīra, tas var eksistēt simtiem gadu," tā māksliniece Agate Lielpētere.

Izstādē būs skatāmi sietspiedes tehnikā drukātu darbu sērija jeb zilumu un to "nēsātāju" portreti. Katram no darbiem dots konkrēta cilvēka vārds, kas izstādē kalpo kā atgādinājums par to, cik viegli zilumus iespējams personificēt.

Sietspiedes darbus papildinās arī tēlniecības objekts – "Zilumu sitamais instruments" – pašas mākslinieces sakodiena atlējums bronzā. Izstādes apmeklētāji, kuri nebaidās sāpju, ar šī instrumenta palīdzību varēs iegūt zilumu mākslinieces zobu nospieduma formā, daļu no izstādes pārnesot uz sava ķermeņa un fiziskā izpratnē paņemot sev līdz.

Māksliniece Agate Lielpētere (1995) 2019. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu, zināšanas papildinājusi Porto Mākslas akadēmijā Portugālē. 2014. gadā kļuvusi par Pētera Avena Labdarības fonda "Paaudze" stipendiāti, savukārt 2016. gadā apbalvota ar Ināras Teterevas stipendiju mākslā. Jaunā māksliniece piedalījusies vairākās grupu izstādēs Latvijā un ārpus tās, un 2017. gadā sarīkoja atzinīgi vērtētu personālizstādi "A.K.A. / As Good as Aladdin" galerijā "Low" Rīgā.

Izstādes kuratore – Auguste Petre.