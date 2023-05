Rīgas Fotogrāfijas biennalē atklās apbalvojuma 'Latvijas jaunais kurators' izstādi

No 8. maija līdz 15. jūlijam Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) Eksperimentālajā izstāžu telpā "Pilot" būs skatāma Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2023 (RFB – NEXT 2023) grupas izstāde "Atrastais laiks". Tā tapusi apbalvojuma "Jaunais kurators!" ietvaros, portālu "Delfi" informē Rīgas Fotogrāfijas biennāles pārstāva Amanda Boka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis apbalvojums – iespēja realizēt pieteikto izstādes ideju – katru otro gadu biennāles programmas NEXT ietvaros tiek piešķirts kādam jaunam un daudzsološam Latvijas mākslas kuratoram. Starptautiska žūrija iespēju organizēt iecerēto izstādi piešķīrusi Laimai Dabertei. Izstādē līdzās pašas Dabertes darbiem būs skatāmi Latvijas mākslinieku Kristapa Freimaņa un Armanda Andžes, un portugāļu mākslinieces Terēzas Faleiru (Teresa Faleiro) darbi.

Izstādes atklāšana notiks 3. maijā pulksten 18, informē organizatori.

Konkursu "Jaunais kurators!" programmas NEXT ietvaros rīko Rīgas Fotogrāfijas biennāle sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas kuratoru programmu. Tas Latvijas jaunajiem kuratoriem piedāvā iespēju demonstrēt savas spējas un veicināt izpratni par kuratoru nozīmīgo ieguldījumu mākslas ekosistēmā. Apbalvojuma mērķis ir veicināt diskusiju par kuratora lomu mūsdienu mākslā un kultūrā kā par radošu personību un starpnieku, kas veido veiksmīgu dialogu ar sabiedrību. Konkurss norisinājās 2022. gada oktorbī un tā uzvarētāju – Laimu Daberti ar izstādes ideju "Atrastais laiks" – noteica starptautiska mākslas ekspertu žūrija.

Izstādē "Atrastais laiks" mākslinieki aplūko cilvēka atmiņām raksturīgu tendenci – vietas un telpas uztveres interpretāciju dažādos veidos, izejot no indivīda līdzšinējās pieredzes, tā brīža sajūtām, domām vai to iztrūkuma.

"Ar asociācijām, domām, pat ķermeniskām sajūtām var definēt ielas, laukumus, veselas pilsētas un dabas ainavas, un tādējādi veidojas sajūtu kolekcijas un atmiņu kartes, kuras nēsājam sev līdzi un piedzīvojam atkal no jauna. Pilsētas audums ir gaismu, skaņu, smaržu un pieskārienu krātuve. Tas katram atmiņā ieauž paliekošus tēlus, un katram klāt esošajam top karte ar nejauši iepazītām sajūtu ainavām un iztrūkstošo fragmentu caurumiem, kurus atkal un atkal atpazīt vai aizpildīt ar jaunu domu un atmiņu ielāpiem," par ideju raksta tās kuratore un viena no māksliniecēm Laima Daberte.

Starptautisku ekspertu žūrija, kas nominēja izstādes ideju apbalvojumam, par to saka: "Turbulentā ikdienas notikumu virpulī mākslinieki arvien aktīvāk meklē patvēruma vietas, kurās atgriezties vai kuras no jauna sameklēt, lai atrastu to, kas virza mūsu katra iekšējo radošumu. Šķiet, ka Laima vienlaicīgi ir atradusi gan šīs vietas, gan turpina tās meklēt, lai skatītājiem un izstādes piedzīvotājiem ļautu patverties."

Laima Daberte (1991) ieguvusi bakalaura grādu tēlniecībā Latvijas Mākslas akadēmijā, pēc tam apguvusi arhitektūras studijas Rīgas Tehniskajā universitātē. Ieskatu fotogrāfijā paplašinājusi ISSP skolas ievadkursā. Līdz šim viņa jau ir piedalījusies vairākās izstādēs, projektos un simpozijos un pašlaik apgūst kuratora specializāciju Latvijas Mākslas akadēmijā.

Starptautiskajā konkursa žūrijā strādāja kurators, mākslinieks, kritiķis un kuratoriālās platformas "Publics" mākslinieciskais vadītājs Pols O'Nīls (Paul O'Neill, IE), Somijas Laikmetīgās mākslas muzeja "Kiasma" kolekcijas galvenā kuratore, PhD Sāra Haklina (Saara Hacklin, FI), Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore un kuratore Solvita Krese (LV), mākslas zinātniece un kuratore, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore Antra Priede (LV) un Rīgas Fotogrāfijas biennāles vadītāja un programmas kuratore Inga Brūvere (LV).

Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT programma ir veltīta jauno mākslinieku un kuratoru izcelšanai. 2023. gadā festivāla notikumus vieno "neērto tēmu" tematika. Programmas ietvaros skatītājiem pieejamas jau trīs izstādes. Biennāle 27. aprīlī tika atklāta ar poļu mākslinieces Mihalinas Kacperakas (Michalina Kacperak) personālizstādi "Vārīga vieta" izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa". Tā būs skatāma līdz 18. jūnijam.

Līdz 20. maijam programmas ietvaros "Look!" galerijā ir skatāma jaunās latviešu mākslinieces, kas dzīvo Apvienotajos Arābu Emirātos, Adeles Bea Cipstes personālizstāde "Starp: Imperesijas par Abū Dabī".

Savukārt trešā izstāde skatāma līdz ar RFB – NEXT 2023 programmas atklāšanu publiskotajā ikgadējā biennāles izdevumā. "Kabatas" formāta izstādē ar nosakumu "Drošā gaismā" skatāma deviņu jauno ukrainas mākslinieku - Jūlijas Polī (Julie Poly), Darjas Svertilovas (Daria Svertilova), Vjačeslava Poļakova (Viacheslav Poliakov), Poļinas Poļikarpovas (Polina Polikarpova), Vika Bakina (Vic Bakin), Antona Šebetko (Anton Shebetko), Nazara Furika (Nazar Furyk), Mihailo Paļinčaka (Mykhaylo Palinchak) un Žeņas Trifanovas (Zhenya Trifonova) – darbi. Izstādi kūrējušas Evita Goze (LV) un Jūlija Kriviča (Yulia Krivich, UA/PL).

Maijā gaidāmas vēl vairāku RFB – NEXT 2023 programmas izstāžu atklāšanas ISSP Galerijā, Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Latvijas Mākslinieku savienības galerijā, un jūnija pirmajā pusē arī Rīgas pilsētvidē. Tāpat programmā gaidāmi vairāki fotomākslas nozares attīstībai veltīti pasākumi – jauno mākslinieku darbu prezentācijas, starptautiska konference par "neērtām" tēmām fotomākslā, un diskusija par kuratora lomu. Bērniem 5-12 gadu vecumā 10. jūnijā izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" noritēs radošā darbnīca ar mākslinieci Līgu Spundi.