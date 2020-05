'Rīgas fotomēneša' programmā noskaidros labāko jauno fotogrāfu Latvijā

Pirmdien, 1. jūnijā, pulksten 19.00 "Zoom" vebinārā un "Facebook" tiešraidē norisināsies FK Balvas fināls, kurā publisko prezentāciju veidā tiks noskaidrots labākais jaunais Latvijas fotogrāfs. Konkursu rīko žurnāls "Foto Kvartāls" sadarbībā ar BFS un tas notiek festivāla "Rīgas fotomēnesis 2020" programmā, portālu "Delfi" informē festivāla direktors, fotogrāfs Arnis Balčus.

Konkursā varēja pieteikties Latvijas fotogrāfi, kas ir savas karjeras sākumposmā. No 33 pieteikumiem finālam tika atlasīti desmit fotogrāfi: Adelīna Kalniņa, Aleksandrs Vasiļevskis, Anna Dzērve, Antra Oša, Diāna Sutugina, Filips Šmits, Henri Laķis, Jānis Škapars, Marija Luīze Meļķe un Oskars Artūrs Upenieks.

FK Balvas pasākumā katrs finālists prezentēs savus darbus, īsumā iepazīstinās ar to ideju, kontekstu un tapšanas aizkulisēm, prezentāciju komentēs žūrijas locekļi, jautājumus "Zoom" platformā varēs uzdot arī skatītāji. Finālistus vērtēs starptautiska žūrija – žurnāla "Bird in Flight" fotoredaktore Ļoļa Goldšteina no Kijevas, neatkarīgais kurators Braņislavs Stepaneks no Bratislavas un žurnāla FK galvenais redaktors un festivāla "Rīgas Fotomēnesis" direktors Arnis Balčus. Uzvarētājs iegūvs dāvanu karti fotoprecēm un pakalpojumiem "Baltijas foto servisā" 150 eiro vērtībā, FK izdotos drukātos izdevumus, kā arī iespēju savus darbus publicēt žūrnālā FK.

"Jāatzīst, ka šoreiz apmēram puse no iesniegtajiem darbiem bija līdzīgā līmenī, tāpēc izvēlēties finālistus nebija viegli," skaidro Arnis Balčus. "Svarīgi atzīmēt, ka viens no galvenajiem kritērijiem finālistu izvēlē bija nevien prasme radīt kvalitatīvas, estētiskas un emocionālas fotogrāfijas, bet arī spēja demonstrēt savu skatījumu, viedokli, pozīciju, uzstādījumu visas sērijas ietvaros. Un, protams, arī autoru un pieeju dažādība."

FK Balva tiek organizēta kopš 2015. gada, iepriekšējo reizi tā norisinājās 2018. gadā, kad uzvarētāja bija Annemarija Gulbe. Šogad finālā viņa viesosies ar savu darbu prezentāciju.

Pasākums notiks angļu valodā.

Viens no galvenajiem ikgadējiem notikumiem Latvijas fotogrāfijā – festivāls "Rīgas Fotomēnesis" – notiek kopš 2014. gada. Šogad tas ir pirmais festivāls Latvijā pandēmijas laikā, kas norisinās ne vien interneta platformās "Facebook", "Zoom" un "Twitch", bet arī izstāžu zālēs un pilsētvidē. Plašāk festivāla programma pieejama mājas lapā dikstave.lv.