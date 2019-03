Rīgas Jūgendstila centrā būs aplūkojama porcelāna privātkolekcijas izstāde 'Skaistā dzīve'

No 29. marta līdz 19. maijam muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" būs apskatāma īpaša izstāde, ko var raksturot ar dzīvi apliecinošo franču izteicienu "La belle vie" – dzīve ir skaista.

Izstādē redzamie eksponāti izceļas ar izsmalcinātu formu un krāsu bagātību un stāsta par modes tendencēm trauku industrijā Eiropas manufaktūrās no bīdermeijera līdz "Art Deco". Eksponētā privātkolekcija veidojusies vairāku gadu desmitu laikā.

Izstāde ir stāsts par porcelāna traukiem – spilgtiem sava laika lieciniekiem. Kafijas un tējas tasītes, apgleznoti un bagātīgi rotāti šķīvji bija neatņemama 19. un 20. gadsimta dzīves daļa. Daudzi no priekšmetiem tapuši Eiropā slavenās porcelāna fabrikās, kā, piemēram, Meisenē, Berlīnē, Limožā, Karlsbādē un citur. Daudzas no tām sen vairs nestrādā, bet to izstrādājumi ir spilgti rūpnieciskās mākslas paraugi – katrai lietai piemīt arī estētiska vērtība. Izstādē redzamie priekšmeti ir radīti kā praktiski lietojami un sadzīvē izmantojami, tomēr tie neaprobežojas tikai ar funkcionalitāti. Tradīcijām bagātajās ražotnēs tapušie trauki apliecina skaistuma nozīmi ikdienas dzīvē. Apskatot dažādo Eiropas porcelāna ražotāju klāstu, saskatāmas kopīgas modes tendences.

Kolekcija sākta veidot pirms vairāk nekā divdesmit gadiem, un sākotnēji tajā bija zili baltie fajansa šķīvji ar arhitektūras atainojumu. Ar laiku tā papildināta ar dažādiem citiem porcelāna izstrādājumiem. Īpaša vieta kolekcijā ir smalkajām moka tasītēm, kuru miniatūrā forma savienojumā ar eleganto zīmējumu rada patiesa viegluma iespaidu.

Kā raksta izstādes veidotāji, šī kolekcija vienmēr ir bijusi izmantojama uzņemot ciemos draugus, katru reizi radot īpašu atmosfēru, servējot galdu ar notikumam atbilstošiem traukiem.

Izstāde muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" apskatāma no 29. marta līdz 19. maijam katru dienu no pulksten 10.00 līdz 18.00, izņemot pirmdienas.