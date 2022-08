'Rīgas mākslas telpā' atklās Luīzes Rukšānes un Kristiana Brektes izstādes

No 2. septembra līdz 16. oktobrim izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" būs skatāmas divas jaunas izstādes. Lielajā zālē – Kristiana Brektes un Modra Svilāna izstāde "Skaņurīki. Eksperimentālā laboratorija", savukārt "Intro" zālē mākslinieces Luīzes Rukšānes personālizstāde "Kukuržņu ainavas".

Luīzes Rukšānes personālizstādē "Kukuržņu ainavas" būs skatāmi 24 zīmējumi, kas tapuši vairāku gadu laikā, māksliniecei vairākas reizes pārzīmējot vienu sen uzņemtu digitālu fotogrāfiju. Ar katru zīmēšanas reizi atmiņa un sajūta par vietu, mirkli un zirgu, kas redzami zīmējumā, vienlaikus nostiprinājusies, taču kļuvusi arī par ko abstraktu, kas vairāk par noteikto momentu raksturo mākslinieces interesi par cilvēka attiecībām ar laiku un telpu – kā vieta ietekmē mūsu sajūtu par sevi un kādēļ bieži nenozīmīgi mirkļi iesēžas atmiņā uz gadiem. Pārzīmēšana māksliniecei kļuvusi par skatīšanās un domāšanas metodi, un centieniem fiksēt ko gaistošu un mūžam trauslu un neizprotami nozīmīgu. Izstādes kuratore ir Renāte Lagzdiņa.

Savukārt Eksperimentālā laboratorija "Skaņurīki" ir vizuālās mākslas un skaņas projekts, kas veltīts tautas mūzikas instrumentiem, to rašanās vēsturei, ietekmēm, kā arī to laikmetīgai jaunradīšanai. Laboratorijas iniciatori ir mākslinieku tandēms Kristians Brekte un Modris Svilāns sadarbībā ar kuratori Augusti Petri, pamatojoties uz tradicionālās mūzikas eksperta, etnomuzikologa Valda Muktupāvela veiktajiem pētījumiem par latviešu skaņurīkiem.

Laboratorijas kodols – Kristiana Brektes un Modra Svilāna kinētiskie un skaņas objekti no jauna radīti, balstoties latviešu tautas mūzikas instrumentu izpētē. Vizuālās mākslas kontekstā jebkuram no radītajiem skaņurīkiem var tikt piemērotas jaunas funkcijas un īpašības, to izskats var tikt hiperbolizēts vai apvīts ar jaunām mitoloģiskām kvalitātēm.

Būtiska ekspozīcijas daļa ir viesmākslinieku iesaiste. Piecos pavadošās programmas vakaros aicinātie dalībnieki konceptuāli un arī fiziski iejauksies ekspozīcijas pilnveidē. Veidojot izstādes iekārtojumu, jau sākotnēji ir paredzēta uzstāšanās vieta katram dalībniekam. Viesmākslinieku performatīvā iejaukšanās kļūst par izstādes sastāvdaļu. Laboratorijā aicināti līdzdarboties cilvēki, kuri savā profesionālajā darbībā no dažādiem aspektiem pievēršas skaņas vai instrumentu izpētei. Ekspozīcijā iekļauti arī instrumenti no komponista Kārļa Auzāna kolekcijas.