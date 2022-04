Rīgas mākslas telpā atklās Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 centrālās izstādes

Šī gada 22. aprīlī izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" apmeklētājiem durvis vērs Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 centrālā izstāde "Ekrāna ēra III: Klusā daba" Lielajā zālē, un mākslinieku grupas izstāde "Mērītās perspektīvas" Intro zālē.

Kā "Delfi" informē izstāžu zāles pārstāvji, abas ekspozīcijas apmeklētājiem būs pieejamas līdz 12. jūnijam.

Kā iepriekš ziņots, atainojot starptautiskus laikmetīgās mākslas notikumus, Rīgas Fotogrāfijas biennāles (RFB 2022) norišu programmas fokusā šogad ir izolācijas stāvoklis un tā dažādās izpausmes un ietekme. Astoņās starptautiskās izstādēs un plašā izglītības pasākumu programmā biennāles mākslinieki un kuratori aicinās apmeklētājus apskatīt izolācijas būtību iespējami dažādās nozīmēs un no jauna mācīties lasīt informāciju, ko mums sniedz attēls.

Ar šī gada biennāles galveno notikumu, izstādi "Ekrāna ēra III: Klusā daba", turpinās 2018. gadā uzsāktais izstāžu cikls, kas uzdod eksistenciāli urdošus jautājumus, vērojot, kā tehnoloģijas palēnām maina mūsdienu cilvēkus.

"Cik cieši cilvēciskā apziņa jau saplūdusi ar aizvien izpalīdzīgākajiem un ērtākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem? Vai mēs esam tie paši cilvēki, kas bijām bez viedtālruņiem un viedpulksteņiem, ar kuriem tik viegli var pārraudzīt pasauli? Kā ir mainījusies mūsu attieksme pret šķietami mūžīgām lietām un gadsimtiem briedinātām ētiskām vērtībām? Kas paliks lieciniekos pēc mūsu laika? Izstāde aicinās meklēt atbildes, lūkojoties caur mākslas vēsturē aprobēto koordinātu sistēmu, proti, izmantojot tradicionālo žanrisko dalījumu: portrets, ainava un klusā daba. Jaunajā laikmetā – ekrāna ērā – tie būs pārvērtušies līdz nepazīšanai," raksta izstādes rīkotāji.

Izstādes kuratores ir Inga Brūvere (LV) un Marīe Šēvolda (Marie Sjøvold, NO). Tajā piedalīsies 11 starptautiski atpazīstami mākslinieki no Latvijas, Ziemeļvalstīm, Eiropas un Dienvidāfrikas: Marianne Bjērnmira (Marianne Bjørnmyr, NO), Johans Rozenmunte (Johan Rosenmunthe, DK), Sāra Skorgana Teigena (Sara Skorgan Teigen, NO), Sigrīda Vīre (Sigrid Viir, EE) un Kloē Jancis (Cloe Jancis, EE), Čārlzs Ričardsons (Charles Richardson, UK), Santa France (LV), Niko Krijno (Nico Krijno, ZA), Līga Spunde (LV), Krišs Salmanis (LV), Vilma Pimenova (Vilma Pimenoff, FI).

Savukārt "Rīgas mākslas telpas" Intro zālē būs aplūkojama RFB 2022 izstāde "Mērītās perspektīvas". Izstādi kūrējis Pauļus Petraitis (Paulius Petraitis, LT), un to veidos holandiešu vizuālās mākslinieces Katjas Materas (Katja Mater, NL) un amerikāņu fotogrāfes Erinas O'Kīfas (Erin O'Keefe, US) darbi, kas jau ilgstoši veltīti perspektīvas tēmai. Abu mākslinieču praksē perspektīva ir uztverama gan kā spēles lauks praktiskiem eksperimentiem, gan kā rīks, kas ļauj uzdot jautājumus par fotogrāfiskā attēla pieņemti indeksālo statusu. Vēl jo vairāk – perspektīva atklāsies kā nozīmīgi pārveidojama, pielāgojama konstrukcija. Matera un O'Kīfa izmantos fotogrāfijai piemītošo optisko ambivalenci, lai uzsvērtu, ka šķietami fiksētie skatpunkti ir rūpīgi kompozicionēti, plūstoši un subjektīvi.

Pēc tam 17. jūnijā "Rīgas mākslas telpā" sekos Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 izstādes "ЛАВ = LOVE" atklāšana, kas veltīta kolekcionēšanas fenomenam un ietekmei, kas veido mūsu pasaules uzskatus. Tā apmeklētājiem būs pieejama līdz pat 10. jūlijam.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Tās tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā. Biennāle skatītājiem piedāvā aktuālākos starptautiskās mākslas piemērus izstāžu ekspozīcijās, kā arī iepazīstina ar nozīmīgu mākslas teorētiķu idejām simpoziju, diskusiju, publikāciju, izstāžu un performanču formātos.