Rīgas mazākajā galerijā aplūkojama Pauļa Liepas izstāde 'Kā sapnī'

No šā gada 1. maija līdz jūlijam Rīgas mazākajā galerijā skatāma Pauļa Liepas personālizstāde "Kā sapnī", kurā, atbilstoši darba nosaukumam izcelta un uzburta sapņainā lietu daba un ikdienas dzīves parādības, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Kā raksta mākslas zinātniece un kuratore Auguste Petre, Liepam raksturīgais konceptuālais izteiksmes veids un simbolu valoda pārtapusi vizuāli monolītā koka kluču konstrukcijā, kas izstādes norises laikā tiks pārkārtota, tā veidojot dažādas zīmju un attēlu kombinācijas. Mainīgā mākslas darba kompozīcija un tās pārtapšana būs atkarīga vienīgi no laikapstākļiem un paša autora garastāvokļa.

Paulis Liepa par darbu saka: "Ja nu izdodas sarīmēt stāstu, no savstarpēji nesaistītām frāzēm un priekšmetiem, varbūt tikai sajūtu, tikai vārdus, no aizmirstām sarunām, aizmirstās virtuvēs, varbūt to pašu pusdienlaika sapni, kurā es biju viens pats uz pasaules un jūs visi slēpāties."

Paulis Liepa ir viens no nozīmīgākajiem latviešu grafiķiem, kura rokrakstā samanāmas atsauces uz 20. gadsimta modernisma mākslas un dizaina parādībām, kā arī autonomām laikmetīgās mākslas zīmēm. Liepa saņēmis vairākus starptautiskus apbalvojumus un viņa darbi atrodas daudzās publiskās un privātās kolekcijās Latvijā, un ārpus tās.

Rīgas mazākā galerija ir eksperimentāla izstāžu telpa, kas atrodas K. K. fon Stricka villas skatlogā, Aristida Briāna iela 9, un tajā notiekošās izstādes skatāmas vienīgi no Aristida Briāna ielas. Tā ir kvadratūras ziņā mazākā galerija Rīgā un katra tajā risinātā projekta koncepcija radīta rēķinoties ar attiecīgo telpu un novietojumu, tostarp arī K. K. fon Stricka villas unikālo arhitektūru.

Izstāde apskatāma 24 stundas diennaktī un to apmeklējot iespējams brīvi ievērot divu metru distanci.