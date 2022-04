'Rimi' Rīgas maratona dalībniekiem būs Kristiana Brektes dizaina medaļas un krekli

Pirmoreiz kopš 2019. gada atgriežoties tradicionālajos maija norises datumos, "Rimi" Rīgas maratons šogad dalībniekiem piedāvās Kristiana Brektes radītā dizaina medaļas un oficiālos kreklus. Pie medaļām tiks pilnīgi visi teju 15 000 dalībnieki, kas 14.-15. maijā veiks kādu no distancēm - no "Rimi" Rīgas maratona Bērnu dienas mazajām trasītēm un “DPD jūdze” līdz klasiskajai maratona distancei, bet oficiālie Nike krekli jau tagad pieejami iegādei Rimi Rīgas maratona veikalā. Brektes dizaina medaļas un krekli ir daļa no "Rimi" Rīgas maratona oficiālo dizainu kolekcijas, kuru kopš 2008. gada ik gadu papildina starptautiski atzīti Latvijas mākslinieki.

Brekte ir viens no redzamākajiem un apspriestākajiem jaunās paaudzes māksliniekiem, Latvijas prestižākās mākslas balvas – “Purvīša balvas” – nominants, sabiedrisko mediju balvas “Kilograms kultūras 2021” ieguvējs kategorijā “Pārsteigums”, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējs.

Rimi Rīgas maratona oficiālajā dizainā Brekte iekļāvis savas skriešanas asociācijas, apspēlējot atmiņas par bēgšanu no klaiņojoša četrkājainā drauga, savukārt, skrējiena medaļu mākslinieks iecerējis kā amuletu, kas pasargā no ļaunā un tumsas, dod spēku jaunai dienai un radošam spēkam. Medaļas-amuleti tiks visiem Rimi Rīgas maratona dalībniekiem – pēc izmēra lielākās pasniegs maratona distances pieveicējiem, bet mazākās un mīlīgākās – Bērnu dienas dalībniekiem.

“Vienmēr ir liecies, ka skrējējiem ir kas slēpjams, jo viņi skrienot arī bēg. Veidojot kreklus domāju kā būtu, ja es skrietu. No kā es bēgtu, kurp es dotos? Pirmās atmiņas saistībā ar šo aktivitāti man ir saistībā ar klaiņojošajiem suņiem, kuri man dzenas pakaļ. Domājot šodienas kontekstā uzreiz rodas asociācijas ar mūsu sērgu, vēlētos aizmukt no tās un visa no tā izrietošā. Laiks, kurā es skrietu, viennozīmīgi būtu nakts, jo esmu Tumsas princis. Soļiem atbalsojoties, skrietu pa tumšām un tukšām ielām, kuras mijoties ar vārgi izgaismotām šķērsieliņām, pamestām mājām, mazdārziņiem un tiltiem, vestu gar sieviešu klosteri.

Izvairoties no klaiņojošajiem zombijiem, pārvarot šķēršļu joslu, kas būtu žogi, bedres un dažādu izmēru peļķes, kuras es pārvarētu kā izveicīgs ūdenszirneklis, tālumā atbalsojoties pekles skaņām, ņaudieniem un spārnu švīkstoņai tumsa attālinās, es satiktu kādu mistisku būtni, kura sniegtu man amuletu. Tumsai aizejot, gaismai austot dziedātu pirmie gaiļi. Paceļot gaisā zīmi es justu, kā šis amulets - visuma radošā spēka iemiesojums, kosmosa centrs, gaismas visaptverošā acs - dotu spēku jaunai dienai un pārbaudījumiem, ko tā nesīs”, savas pārdomas komentē Kristians Brekte.

"Rimi" Rīgas maratona oficiālā dizainu kolekcijas pirmsākumi meklējami 2008. gadā, kad mākslinieka Ginta Apsīša reklāmas kampaņas vizuālais risinājums turpināja savu stāstu arī uz oficiālā skriešanas krekla. Kopš tā laika katru gadu maratona oficiālā skriešanas krekla dizaina radīšana tiek uzticēta kādam no Latvijā atpazīstamiem māksliniekiem. Viņu vidū ir Andris Vītoliņš, Ieva Iltnere, Ritums Ivanovs, Elita Patmalniece, Ella Krugļanska, Krišs Salmanis, Ilmārs Blumbergs, Raimonds Staprāns, Anna Heinrihsone, Maija Kurševa, Gustavs Klucis, MARE&ROLS un Jānis Šneiders.