RIXC atklāj jaunu virtuālās mākslas platformu un aicina imersīvajā ekskursijā

Piektdien, 5. februārī, no pulksten 13 līdz pulksten 13.40 tiešsaistē "Zoom" mākslinieks un kurators Raitis Šmits vadīs imersīvu ekskursiju jaunajā RIXC virtuālajā mākslas platformā.

Kā informē organizatori, dalībniekiem būs iespēja doties digitālā pastaigā, apmeklējot gan RIXC galerijas, gan RIXC Mākslas un zinātnes festivālu izstādes, noskatīties intervijas ar izstāžu māksliniekiem, izstaigājot 360 grādu video tūres un digitāli pieredzot arī citus RIXC pasākumus un projektus laikā, kad pasākumu apmeklēšana fiziskajā telpā ir ierobežota.

RIXC Imersīvajai ekskursijai "Zoom" interesenti aicināti reģistrēties "eventbrite" sistēmā šeit līdz piektdienas, 5. februāra, rītam pulksten 10. "Zoom" pieejas links pirms pasākuma tiks nosūtīts visiem, kas būs reģistrējušies.

Plašāk par to, kādi mākslas darbi, izstādes un kādas iespējas un sadaļas piedāvā jaunā platforma, ekskursijas laikā pastāstīs virtuālās platformas kurators Raitis Šmits. "Imersīvās ekskursijas" ir inovatīva RIXC izveidota jauna digitāla kultūras platforma, kuras mērķis ir, ņemot vērā nestabilo situāciju ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, būtiski nodrošināt radošā procesa nepārtrauktību un padarīt laikmetīgo mediju mākslas aktuālo saturu (jaunākās izstādes, jaunus un esošus mākslas darbus, performanču pirmizrādes utml.) pieejamu plašākai sabiedrībai.

Platforma digitālajā vidē un multimediālā formā interneta vai mobilo telefonu lietotājiem piedāvā "imersīvas ekskursijas" tādas kā 360° video ar kuratoru vadītām tūrēm pa izstādēm, video sarunas ar izstāžu un rezidenču māksliniekiem par viņu darbiem, jaunradītu mākslas darbu multimediālas versijas tiešsaistē, kā arī līdz šim radīto mākslas darbu, izstāžu un pasākumu video un foto dokumentāciju un arhīvu.

Galvenā iezīme, kas raksturo šīs platformas atšķirību no ierastajām kultūras centru mājas lapām (t.sk. rixc.org), ir tas, ka parasti mājas lapām ir informatīvs raksturs – tur ir atrodama galvenokārt informācija par pasākumu un tā norisi. Savukārt "Imersīvo ekskursiju" platformas galvenā funkcija būs piedāvāt pašu šo pasākumu saturu – multimediālas reportāžas, sarunas ar kuratoriem un māksliniekiem, mākslas darbus tiešsaistē utml. – kā arī aicināt skatītāju uz dialogu izmantojot sociālos medijos.

Tādējādi "Imersīvo ekskursiju" platformas mērķis ir gan nodrošināt aktuālās laikmetīgās mākslas pieejamību, gan sniegt padziļinātāku (un skaidrojošu) ieskatu jaunrades procesā, kā arī attīstīt potenciālu izaugt par tādu platformu, kurā mākslas darbi ir apskatāmi tiešsaistē. Vienlaikus šāda platforma kalpos, lai attīstītu daudzšķautņaināku laikmetīgās mediju mākslas darbu pieredzējumu, jo darbi tiks atspoguļoti gan no konceptuālās puses un kuratoru redzējuma, gan no pašu mākslinieku skatupunkta, gan no publikas iesaistīšanās viedokļa, kā arī tiks transformēti imersīvās multimediju versijās (360-video, AR/VR), aicinot arī publiku iesaistīties šo darbu pieredzēšanā un dalīties ar to.

RIXC Imersīvās ekskursijas tiešraidei ikviens interesents var sekot līdzi tiešsaistē "Youtube" kanālā.