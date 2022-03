RIXC galerijā būs skatāma Zanes Zelmenes izstāde 'Neredzamo ainavu ceļvedis'

Ceturtdien, 31. martā plkst. 18:00 RIXC galerijā Lenču ielā 2 tiks atklāta mākslinieces Zanes Zelmenes izstāde "Neredzamo ainavu ceļvedis". Balstoties uz Hjū Evereta kvantu fizikas daudzo pasauļu teoriju un mākslinieces "apzināto" sapņu pieredzi, izstādes imersīvajā video instalācijā, sapņi tiek pētīti kā potenciāli portāli uz paralēlajām pasaulēm, kas ir atzarojušās no mūsējās, vēsta izstādes rīkotāji.

Interaktīvais mākslas darbs atveido ainavas no sapņu pieredzē kā mediju izmantojot virtuālo realitāti, video instalāciju un objektus galerijas telpā. Izstādes idejas pamatā ir vairāku gadu zīmējumi, kuros māksliniece dokumentē arvien sarežģītāku apzinātu savu sapņu pieredzes: kultūras simbolu tīklus, kiborgus, arhitektoniskās vidēs izvietotus nezināmu kultūru un valodu artefaktus, un citas neparastu pasauļu ainavas.

Saskaņā ar amerikāņu zinātnieka Hjū Evereta kvantu fizikas daudzo pasauļu interpretācijas versiju – katru reizi, kad tiek veikts kvantu eksperiments ar dažādiem iespējamiem rezultātiem, tiek iegūti visi rezultāti, bet mēs redzam tikai vienu rezultātu – kāds ir izmērīts vai novērots šajā pasaulē. Savukārt citi rezultāti arī notiek – tikai katrs citā pasaulē. Šīs citas neredzamās pasaules tiek uzskatītas par absolūti reālām. Tās pakļaujas fizikas likumiem tāpat kā mūsu pasaule. Kad tiek veikts eksperiments un notiek mērījums, pašreizējā pasaule tiek atdalīta vai atzarojas jaunā vēsturē. Jaunā pasaule ir sākotnējās pasaules dublikāts līdz pēdējam atomam, taču tai būs jauna vēsture, kas nedaudz atšķiras no mātes pasaules un ir tai pretrunā, jo sākas no paša atzarojuma notikuma.

Savukārt sapņošana lielākoties sastāv no simulācijām par to, kas varētu būt bijis un, kas varētu būt. Viena no hipotēzēm ir tāda, ka sapņošana patiešām attēlo notikumus, kas notiek reālā alternatīvā pasaulē, attīstoties no sākotnējā atzarojuma notikuma. Ņemot vērā, ka simulācijas sapņotājam ir alternatīvas vēstures un nākotnes konstrukcijas, tiek uzdots jautājums: kur rodas šīs alternatīvās vēstures? Vissaprātīgākā atbilde, protams, ir sapņotāja prātā. Ja daudzu pasauļu ietvars ir pareizs un sapņošana sastāv no simulācijām par to, kas varētu būt bijis vai varētu būt sapņotāja pasaulē, kas atzarojas no sapņotāja mātes pasaules, tad cilvēka sapņi ir portāli uz dzīvi vienā no šīm sazarotajām pasaulēm, kā to paredz kvantu fizikas daudzo pasauļu interpretācija.

Zane Zelmene ir absolvējusi vizuālās komunikācijas nodaļu Latvijas mākslas akadēmijā, papildinot zināšanas jauno mediju mākslas nodaļā Lisabonas mākslas universitātē Portugālē. Māksliniece galvenokārt darbojas video mākslas, audiovizuālās performances un vides mākslas jomās. Savā praktiskajā darbībā māksliniece eksperimentē ar dažādām jaunajām tehnoloģijām – virtuālo realitāti, videoprojekciju kartēšanu un 360 grādu video. Darbos galvenokārt tiek pētīta mijiedarbība starp mākslu, zinātni un dabu, senatni un mūsdienīgumu, pretstatiem un to līdzās pastāvēšana laikā un telpā.