'Rixc' Mākslas un zinātnes festivāls šogad atmaskos 'zaļo'

Nākamnedēļ Rīgā, no 4. līdz 6. jūlijam, norisināsies ikgadējais "Rixc" Mākslas un zinātnes festivāls, kas šogad aktualizē mūsdienās tik populāro tēmu – "zaļš", tiecoties atklāt šīs krāsas un dzīvesveida simbola daudzās un dažādās šķautnes, viņpus ierastajiem priekštatiem, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāla laikā 5. jūlijā pulksten 18.00 Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tiks atklāta starptautiska laikmetīgās mediju mākslas izstāde "Zaļš / Atmaskots" (Un/Green). Izstādē mākslinieki veidos jaunas attiecības ar dabu un vizuāli "izskaitļo" – cik zaļš ir mežs gada griezumā; rekonstruē 18. gadsimta slaveno "Parīzes zaļo" krāsu, kas tika izmantota glezniecībā un tekstilrūpniecībā, bet kuras sastāvā bija arsēns; kā arī pētī fizikālas parādības, tādas kā pēdējais stars, saulei rietot.

"Vai jūs kādreiz esat vērojuši saulrietu virs jūras? Vai jūs esat skatījušies tik ilgi, kamēr saules diska augšējā mala gandrīz iegrimusi ūdeni, un teju pazudīs? Bet, vai jūs esat pamanījuši parādību – saules sūtīto pēdējo staru, kas, ja debesis ir bez mākoņiem, izskatās neaprakstāmi skaists. Tas ir zaļš, vibrīnišķīgākais zaļais, tāds zaļais, ko mākslinieks nekad nav uzjaucis savā paletē," pasākuma rīkotāji citē rakstnieku Žilu Vernu.

"Zaļš" šogad "Rixc" festivālā tiek aplūkots kā krāsa, bioloģiska parādība, materiāls medijs, semantiska konstrukcija un ideoloģija. Izstādes koncepciju par "zaļo" izstrādājis Parīzē dzīvojošais vācu biomākslas kurators un pētnieks – Jenss Hauzers (Jens Hauser). Kuratora Jensa Hauzera pētniecībā "zaļais" ir aktuāls jau vairāku gadu griezumā. Pētniecības projekta "Ouvert" ietvaros, kurators sistematizē dažādās zinātnes disciplīnās gūtās atziņas, tiecoties attīstīt jaunus veidus kā runāt par ekoloģijas jautājumiem. Sadarbībā ar "Rixc" Festivāla kuratoriem Rasu Šmiti un Raiti Šmitu, Jensa Hauzers ir izstrādājis koncepciju par "zaļā" atmaskošanu, lai "Rixc" Mākslas un zinātnes festivālā šogad piedāvātu alternatīvu skatījumu uz pašlaik tik plaši izplatīto virspusējo "zaļā" izpratni un valodu.

"Zaļš" simboliski tiek asociēts ar visu dabisko un izmantots, lai ar uzviju kompensētu, ko cilvēce ir zaudējusi. "Zaļš" ir "antropocentriskākā" no visām krāsām - tai vienlaikus piemīt dabiskums un mākslīgums. Neskatoties uz kopumā pozitīvo nozīmi, "zaļš" arvien biežāk tiek nekritiski fetišizēts un tehno-romantizēts. "Rixc" festivāls "Zaļš / Atmaskots" kritiski aplūko šobrīd valdošo biopolitiku, kas vērsta uz tehnoloģiskām manipulācijām ar ekoloģiju, biosfēru un dzīvības sistēmām.

"Rixc" festivāla atklāšanas programmas publisko lekciju programmā 4. jūlijā, uzstāsies gan vieskurators Jenss Hauzers, gan izstādes mākslinieki un citi starptautiski atzīti lektori, tostarp amerikāņu mākslinieks un profesors Adams Brauns, kas izstādes atklāšanā uzstāsies ar performanci "Ēnas no nāves sienām". Adams Brauns savā daiļradē eksperimentē no no jauna radot 18. gadsimtā izgudroto zaļo krāsvielu ar arsēna piejaukumu. "Parīzes zaļais" savulaik ticis plaši izmantots ne vien glezniecībā, bet arī tekstila tapešu krāsošanā, tomēr tā toksiskās īpašības sabiedrībā tikušas aktualizētas vien 19. gadsimta beigās. Šī indīgā zaļā pigmenta pielietojums atspoguļo cilvēku tieksmi atgriezt urbānajā dzīvē zaļumu, kas ticis zaudēts industriālās revolūcijas iespaidā, izceļot šādu centienu paradoksālās un pretrunīgās iezīmes.

Atklāšanas programmā lekciju lasīs arī mākslinieks Jans-Peters E.R. Zonntāgs no Berlīnes, kurš jau vairāk kā desmit gadu pētī Žila Verna novēroto dabas parādību "zaļo staru", lai balstoties uz gaismas fizikālājā īpašībām, radītu "GAMMvert" instalācijas, kurās izmantota īpaša zaļa gaisma.

"Rixc" festivāla atklāšanas programmas īpašais viesis būs zinātnieks Luks Stīls (Luc Steels) no Beļģijas, kas ir viens no makslīgās inteliģences (AI) pionieriem, 70. gados studējis datorzinātnes ar specializāciju "mākslīgais intelekts" Masačūsetas Tehnoloģiju institūtā (MIT / ASV). Luks Stīls ir arī Flāmu Karaliskās Zinātņu akadēmijas un Eiropas Zinātņu akadēmijas biedrs un Sony datorzinātņu laboratorijas Parīzē dibinātājs (1993), šobrīd ir pētnieks Evolocionārās Bioloģijas institūtā Barselonā. Lekcijā Luks Stīls runās par to, kā daba iedvesmo Mākslīgā intelekta attīstību.

Savukārt māksliniece no Francijas Karīne Bonnevāla (Karine Bonneval) festivāla atklāšanas programmā iepazīstinās ar augu "citādību", kuru viņa pēta savās radošajā darbība, jo īpaši pievēršoties kompleksai un zinātniskai mijiedarbībai cilvēku un augu starpā.

Atklāšanas programmas publiskās lekcijas notiks ceturtdien, 4. jūlijā, pulksten 15.00 un 17.00, LNMM konferenču zālē. Festivāla atklāšanas programmu 4. jūlijā pulksten 19.30 papildinās audiovizuālas un elektroniskās mūzikas performances, kurās piedalīsies Florāns di Bartolo (Florent di Bartolo), RIXC EMAP Rezidences mākslinieks no Francijas, un Platons Buravickis, komponists no Latvijas, kā arī jaunie mākslinieki no Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas. Performances notiks Latvijas Mākslas akadēmijas K2 auditorijā.

Savukārt piektdien 2019. gada 5. jūlijā pulksten 18.00 notiks starptautiskās mediju mākslas izstādes "Zaļš / Atmaskots" (Un/Green) atklāšana Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs apskatāma līdz 22. septembrim.

Izstādes kuratori ir Jenss Hauzers (Francija / Vācija), Rasa Šmite un Raitis Šmits (RIXC, Latvija). Izstādē piedalās mākslinieki: Agnese Meijere-Brandisa (Vācija), Rebeka Blesinga (ASV), Karīne Bonnevāla (Francija), Adams V. Brauns (ASV), Santa France (Latvija), HeHe (Francija), Roberts Hengevelds (Kanāda), Voldemārs Johansons (LV), Iodine Dynamics (Nīderlande), Eva Marija Lopesa (Vācija), Francisko Lopess (Spānija), Annemarija Māsa (Beļģija), Džoana Molla (Spānija), Quimera Rosa (FR/AR), Jans-Peters E.R. Zonntāgs (Vācija), Tāvi Suisalu (Igaunija), Rihards Vītols (LV).

5. un 6. jūlijā "Rixc" festivāla programmā būs ikgadējā starptautiskā mākslas un zinātnes konference Open Fields 2019: "Zaļš / Atmaskots – dabiski mākslīgais intelekts", kuras mērķis ir "atmaskot zaļo", "ekosistemātiski" no jauna savienot "posthumānos stāvokļus", atklāt un atšifrēt "dabiski mākslīgo intelektu". "Rixc" festivāla konference "Open Fields" ik gadu pulcē vairāk nekā 100 starptautisku dalībnieku – neatkarīgu mākslinieku un akadēmisko pētnieku no 60 universitātēm un 30 pasaules valstīm.

Sestdien, 6. jūlijā festivālu pulksten 17.00 noslēgs "Sensible Garden" jauno mākslinieku no Liepājas un Karlsrūes (Vācija) skaņu mākslas performances un mākslinieciskas intervences LMA dārzā un K2 auditorijā. Ieeja bez maksas.