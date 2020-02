Romāna Korovina darbi 'Sasalušais Kaspars' iekļauti Roterdamas Foto festivāla programmā

Mākslinieka Romāna Korovina darbi iekļauti Roterdamas Foto festivāla izstādē, portālu "Delfi" informē mākslinieka pārstāvji.

Roterdamas Foto festivāls ir ikgadējs foto pasākums, kas norisinās Nīderlandē, Roterdamas Mākslas nedēļas ietvaros. Šogad festivāla izstādē, trīsdesmit mākslinieku pulkā no visas pasaules iekļauts arī Latvijas pārstāvis – Romāns Korovins ar fotogrāfiju ciklu "Sasalušais Kaspars" ("Frozen Caspar").

Ekspozīcija "Sasalušais Kaspars" ir dokuments – fikcija par iztēlotu personu vārdā Kaspars. Darbu kopa ir veidota, ieturoties maģiskā reālisma principos, tajā tiek fiksētas reālas vietas un izmantoti reāli priekšmeti, lai atspoguļotu notikumus, kas raksturīgi parastai cilvēka dzīvei vien ar to atšķirību, ka šīs vietas un nedzīvie priekšmeti realitātē nekādi nav saistīti ar norisēm, ko tie apzīmē. Fotogrāfiju kopa "Sasalušais Kaspars" pievēršas cilvēciskās dzīves maģiskajiem un mistiskajiem brīžiem, īpaši nāvei jeb neizbēgamajai pārejai no pasaules uz "viņsauli". Izrādās, nāve var arī nebūt beigas, bet gan visa esošā "otra puse". Šķietami striktās robežas, kas sadala cilvēka dzīvi nogriežņos, izrādās mainīgas un viena otrā pārplūstošas.

Projekta kodols ir fotogrāfijas, taču iekārtojums ir veidots īpaši ekspozīcijas vietai, paplašinot darbu kopu ar citu mediju mākslas darbiem, gataviem objektiem un uzrakstiem. Daļa šīs kopas darbu ar tādu pašu nosaukumu ir bijusi eksponēta Latvijā – 2018. gadā izstādē "Skatoties ārpus, skatoties iekšpus" (kuratori: Alnis Stakle, Arnis Balčus), Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Savukārt Roterdamas Foto festivālam attīstīta papildināta projekta versija.

Roterdamas Foto festivāls 2020. gadā noris no 6. līdz 9. februārim. Līdz ar izstādēm Nīderlandes Foto muzejā un mākslas foto tirgu, Kop van Zuid apkaime festivāla laikā kļūs par obligātu pieturas vietu visiem fotogrāfijas interesentiem.

Roterdamas Foto festivāla tēma 2020. gadā ir "Pārejas / Transitions". Rīkotāju ieskatā pasaule šobrīd atrodas vēsturiska pagrieziena priekšā: populisma pacēlums, "Brexit", Trampa ēra un krīzes, kas no tā izriet. Tuvējā nākotne ir neskaidra. Pārejas kā process vai pārmaiņu brīži no viena stāvokļa citā liek aizdomāties – tās nav nošķirti fenomeni, bet gan ir smalki savienotas un savstarpēji saaustas. Kā to formulē Jans Rotmans (Jan Rotmans), profesors ilgtspējas jautājumos: mēs nedzīvojam pārmaiņu laikos, bet gan ēru-maiņā. Vārds pāreja, šķiet, aizvien vairāk transformējas vispārējā sistēmā, kurā viss ir atkarīgs no visa.

No plaša pieteikumu spektra, pamatojoties tēmā "Pārejas / Transitions", žūrija ir izvēlējusies ap trīsdesmit autoru, kuri eksponē savus foto projektus festivālā. Atlase ir daudzveidīga un tās nolūks ir parādīt gan plašo spektru, kā var interpretēt "pārejas" satura ziņā, gan arī publiskot dažādas vizuālas stratēģijas, kā ir iespējams strādāt ar fotogrāfiju kā mediju, informācijas nesēju, stāstu stāstītāju.