Sabiles sinagogā būs Brektes apvienības '+K+M+B' izstāde par vīna rūgšanu

Piektdien, 17. jūnijā, pulksten 19.30 Sabiles mākslas centrā jeb Sabiles sinagogā tiks atklāta mākslinieku apvienības "+K+M+B" skaņas instalāciju izstāde "Sabile burbuļo".

Kā "Delfi" informē izstādes veidotāji no apvienības "+K+M+B", kurā ir arī mākslinieks Kristians Brekte, ekspozīcijas tapšanu iedvesmojis Sabiles vīna kalns un tā apkārtnē izsenis izkoptās vīna darīšanas tradīcijas. Mākslinieku apvienība radījusi mākslas darbus, kuru pamatā ir vīna rūgšanas process un tā laikā radusies skaņa.

"Par veiksmīgu fermentācijas procesu liecina regulārs "burbulis", kas savā ziņā darbojas kā komunikācijas zīme, ko rūgstošais vīns dod tā vīndarim – rūgšana norit veiksmīgi un gala iznākumā gaidāms labi noraudzēts vīns. Rūgšanas laikā radušies burbuļi un to pārsprāgšana izstādē izmantota kā skaņas pamatelements, ar ko audiāli tiek eksperimentēts, taču ne tikai," raksta izstādes veidotāji.

Augusta beigās, izstādei noslēdzoties, tās laikā rūgušais mākslas darbs tiks pārvērsts un piedāvāts citādi baudāmā veidā, mākslinieku apvienībai radot "brīnuma dziru". Lai izstādes laikā rūgtu īsts vīns, Abavas vīna darītava nodrošinājusi gan traukus, gan sulas, uzticot mākslinieku apvienībai uzraudzēt vīnu mākslas notikuma laikā.

Sabiles mākslas centrs ar šo izstādi svin viena gada jubileju, kopš arhitektūras piemineklis – bijusī sinagogas ēka – ir atjaunota un atvērta apmeklētājiem, regulāri piedāvājot profesionālu laikmetīgo mākslu un mūzikas koncertus. Izstādes norises laikā līdz augusta beigām un tostarp tradicionālo Sabiles Vīna svētku ietvaros to bagātinās vairāki vīna dārziem un to radītā dzēriena tradīcijām pieskaņotas mūzikas koncerti.

Mākslas centra gada jubilejas svinību zīmē izstādes atklāšanas dienā 17. jūnijā pulksten 18 uzstāsies Latvijas Nacionālās operas solisti Sonora Vaice, Krišjānis Norvelis, Raimonds Bramanis un pianiste Ilze Ozoliņa, dziedot ārijas no Doniceti operas "Mīlas dzēriens" un citas.

Izstāde "Sabile burbuļo" būs skatāma no 18. jūnija līdz 28. augustam Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā, Strautu ielā 4, Sabilē. Izstādes darba laiks no pirmdienas līdz sestdienai plkst. 10:00 – 17:00, svētdienās no plkst. 11:00 – 16:00. Izstādes grafisko dizainu veidojis Aleksandrs Breže.