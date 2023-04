Sāksies Rīgas Fotogrāfijas biennāle; šogad programmā – īpaša sadarbība ar Ukrainas māksliniekiem

Aprīļa izskaņā sāksies Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB), kas šogad notiks no 27. aprīļa līdz 23. jūlijam. Laikmetīgās mākslas notikuma apmeklētāji aicināti skatīt astoņas izstādes un piedalīties izglītības pasākumu programmas notikumos.

RFB – NEXT programma notiek katru otro gadu un ir veltīta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā. Kā "Delfi" informē organizatoru pārstāve Amanda Boka, 2023. gada programmas fokuss ir neērtās tēmas par kurām bieži izvairās runāt vai izvēlas klusēt, jo tās varētu raisīt asas emocijas un domstarpības. Īpašu sadarbību festivāls šogad izvērsis ar Ukrainas festivālu "Odesa Photo Days". Arī ikgadējo mākslas projektu Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietās šogad veidojusi Ukrainas māksliniece Jeļena Subača (Elena Subach).

"Divus gadus esam pavadījuši izolācijā. Tas raisīja daudz diskusiju par to, kādu ietekmi šāda parādība atstās uz sabiedrību, tostarp – uz mūsu mentālo veselību. Brīdī, kad jau šķita, ka varam sākt atgriezties iepriekš ierastajā dzīves plūsmā, pasauli satricināja jauns pārbaudījums – karš, kas prasa pārcilāt vērtības un apzināties savu pozīciju," vēsta RFB – NEXT 2023 uzstādījums. "Mēs uzskatām, ka šajā laikā ir būtiski atbalstīt Ukrainas māksliniekus, dodot viņiem iespēju radoši strādāt un saņemt atlīdzību, kā arī popularizēt Ukrainas kultūru. Tāpēc šī gada programmā Ukrainas fotomākslas profesionāļiem esam atvēlējuši īpašu vietu," piebilst Rīgas Fotogrāfijas biennāles vadītāja Inga Brūvere.

Pirmā RFB – NEXT 2023 izstāde būs skatāma jau notikumam veltītajā ikgadējā izdevumā. Tajā līdzās izvērstai notikumu programmai un norišu aprakstiem būs vērojama arī deviņu jauno Ukrainas mākslinieku fotoizstāde "Drošā gaismā". Tā pievērsīsies fotogrāfijai kā vienam no nacionālās identitātes konstruēšanas, pārvaicāšanas un vienošanas instrumentiem. Evitas Gozes un Jūlijas Krivičas (Yulia Krivich, Ukraina/Polija) kūrētās izstādes ietvaros būs skatāmi Ukrainas mākslinieku Jūlijas Polī (Julie Poly), Darjas Svertilovas (Daria Svertilova), Vjačeslava Poļakova (Viacheslav Poliakov), Poļinas Poļikarpovas (Polina Polikarpova), Vika Bakina (Vic Bakin), Antona Šebetko (Anton Shebetko), Nazara Furika (Nazar Furyk), Mihailo Paļinčaka (Mykhaylo Palinchak) un Žeņas Trifanovas (Zhenya Trifonova) darbi.

Tāpat izdevumā iekļauta ukraiņu vizuālās kultūras pētnieces, rakstnieces un kuratores Katerinas Jakovļenko (Kateryna Iakovlenko) eseja "Tieši tas ķermenis: attēli pret apspiešanu", kura pievēršas kara saražoto brutālo – un tāpēc neērto – attēlu izplatīšanai un publicēšanai kā vardarbībā cietušo runas un protesta formai. Izdevuma redaktore ir kuratore, māksliniece un žurnāliste Evita Goze, tā māksliniece – Līga Spunde. RFB – NEXT 2023 izdevums būs pieejams programmas norises vietās.

RFB – NEXT 2023 tiks atklāta ar poļu mākslinieces Mihalinas Kacperakas (Michalina Kacperak) izstādi izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa". "Vārīga vieta" ir mākslinieces personīgais stāsts, kas vēsta par viņa ģimenes dzīvi disfukncionālos apstākļos, dzīvojot ar tēvu – alkoholiķi. Par izstādes iedvesmas avotu kalpojusi viņas pašlaik trīspadsmitgadīgās māsas spēja sadzīvot ar sarežģīto situāciju. Meklējot izeju no dzīves radītajām traumām, māksliniece radījusi fotogrāfijas un instalācijas, un tēva portretu sēriju kopā ar māsu. Ingas Brūveres kūrētā izstāde būs skatāma no 28. aprīļa līdz 18. jūnijam. Izstāde tapusi sadarbībā ar galeriju ''Jednostka''.

Jau dienu vēlāk, 29. aprīlī, galerijā "Look" skatītājiem trīs nedēļu garumā, līdz 20. maijam būs pieejama jaunās latviešu mākslinieces Adeles Bea Cipstes personālizstāde "Starp: impresijas par Abū Dabī". Izstāde ir refleksija par to, kas rada vietas sajūtu (sense of place), un pēta laika plūduma un jaunu atmiņu un pieredžu slāņu ietekmi uz cilvēka piesaisti vietai. Izstādes kurators – galerijas "Look" vadītājs Raivis Alksnis.

Savukārt 8. maijā RFB – NEXT 2023 ietvaros durvis vērs arī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Eksperimentālā mākslas telpa "Pilot". Tur līdz 15. jūlijam tajā būs skatāma RFB – NEXT 2023 un Latvijas Mākslas akadēmijas kuratoru specializācijas programmas konkursa "Jaunais kurators!" laureāta veidota izstāde. Konkurss norisinājās 2022. gada oktobrī, un tajā par labāko tika atzīta latviešu mākslinieces un mākslas kuratores Laimas Dabertes izstādes ideja "Atrastais laiks". Ieplānotajā izstādē kopā ar pašas Dabertes veidotiem darbiem būs izstādīti arī Kristapa Freimaņa, Armanda Andžes (Latvija) un portugāļu mākslinieces Terezas Faleiru (Teresa Faleiro) darbi. Mākslinieki aplūkos cilvēka atmiņām raksturīgu tendenci – vietas un telpas uztveres interpretāciju dažādos veidos, izejot no indivīda līdzšinējās pieredzes, tā brīža sajūtām, domām vai to iztrūkuma.

Foto: Armands Andže

Festivāla ietvaros tiks apbalvots arī labākais jaunais mākslinieks – Baltijas mēroga konkurencē RFB – NEXT 2023 konkursa "Meklējam jauno fotogrāfijā!" žūrija par labāko atzina lietuviešu mākslinieci Ievu Baltadonīti (Ieva Baltaduonyte) ar fotosēriju "Izrautie".

Izstāde no 12. maija līdz 29. jūnijam būs skatāma ISSP Galerijā. Savā darbā māksliniece izgaismo ukraiņu bēgļu Lietuvā piespiedu pārvietošanas fotogrāfiski netveramo traumatisko pieredzi un ar karu saistīto posttraumatiskā stresa sindromu. Izstādes atklāšanā, kas notiks 11. maijā, konkursā pieteiktos darbu prezentēs vēl četri visaugstāk novērtētie konkursanti – Ieva Maslinskaite (Ieva Maslinskaitė, Lietuva), Kristīne Krauze-Slucka (Latvija), Līga Stibe (Latvija) un Hedi Jānso (Hedi Jaansoo, Igaunija). Savukārt māksliniece Anna Dzērve (Latvija) par darbu "Labi, ka viņš nomira" (2021) tiks sveikta ar fonda "VVFoundation" balvu – iespēju piedalīties "PaiR" rezidencē Pāvilostā. Māksliniecei izmantot šo iespēju būs laikā no 23. maija līdz 23. jūlijam.

12. maijā turpat, ISSP Galerijā, notiks konkursa ''Meklējam jauno fotogrāfijā!'' Lietuvas izdevniecības "NoRoutine Books" specbalvas ieguvēja latviešu mākslinieka Armanda Andžes grāmatas prezentācija.

Maija otrajā pusē – 19. maijā – tiks atklāta Diānas Tamanes (Latvija) izstāde "Half-love". Darbu sērija seko mākslinieces pusmāsas, viņas tēva jaunākās meitas no otrās laulības, dzīvei no dzimšanas līdz 2022. gada pavasarim. Attēli tapuši, kopīgi pavadot vasaras ģimenes mājās. Procesā Tamane gan kopīgi pavada laiku ar krietni jaunāko pusmāsu, gan vēlreiz izspēlē savas bērnības pieredzes uz šķietami idilliska piejūras ciemata fona. Izstādes kuratore ir Evita Goze, un tā skatītājiem būs pieejama līdz RFB – NEXT 2023 programmas noslēgumam 23. jūlijā.

Maija mēneša noslēgumā, no 26. maija Latvijas Mākslinieku savienības galerijā norisināsies grupas izstāde "Caur puķēm''. Līdz 2. jūlijam tajā būs skatāmi Hedi Jānso (Igaunija), Ievas Maslinskaites (Lietuva), Agates Tūnas (Latvija) un Daniela Vinsenta Hansena (Daniel Vincent Hansen, Norvēģija) darbi. Izstāde piedāvā četras versijas lietu patiesās būtības meklējumiem, ienirstot sevī un uzmanīgi iztaujājot savu izvēlēto mākslas valodu – fotogrāfiju. Izstādes kuratores ir Rīgas Fotogrāfijas biennāles vadītāja Inga Brūvere (Latvija) un norvēģu māksliniece un kuratore Mariē Šēvolda (Marie Sjøvold, Norvēģija).

Foto: Ieva Maslinskaitė

Dienu vēlāk, 29. maijā, fotomāksla uz divām nedēļām nonāks Rīgas pilsētvidē. 10 sabiedriskā transporta pieturvietās tiks izvietota ukraiņu mākslinieces Jeļenas Subačas darbu sērija "Vecmāmiņas uz debesu malas". Sērija veltīta vienmēr aktuālai, tomēr pašlaik īpašu nozīmību guvušai tēmai. Tās galvenās varones ir būtiska sabiedrības grupa – vecākā paaudze, šajā gadījumā – sieviņas Rietumukrainā. Sākotnēji kā lirisks veltījums vecākajai paaudzei un aicinājums atbalstīt tuviniekus, šis projekts kara laikā ieguvis vēl jo skumjāku skanējumu. Vēl asāk apjaušamais ļaužu skaistums, trauslums un ievainojamība liek apzināties savstarpēja atbalsta nenovērtējamo nozīmi. Projekts tapis sadarbībā ar festivālu "Odesa Photo Days".

RFB – NEXT 2023 programmas otrajā daļā – jūnijā – gaidāmi divi nozīmīgi fotomākslas nozares attīstībai veltīti notikumi. 3. jūnijā ISSP Galerijā visas dienas garumā, aicinot piedalīties ikvienu interesentu, notiks starptautiskā konference. Šogad konferences nosaukums ir "Neērtās tēmas: problēmu novēršana". Mākslas teorētiķi, kritiķi un mākslinieki Serhejs Meļņičenko (Sergey Melnitchenko, Ukraina), Saša Kurmazs (Sasha Kurmaz, Ukraina), Visvalds Morkēvičs (Visvaldas Morkevicius, Lietuva), Zuzana Pustajova (Zuzana Pustaiova, Slovākija), Agņeška Sejuda (Agnieszka Sejud, Polija), Inūteks Storks (Inuuteq Storch, Dānija), Karolina Vojtasa (Karolina Wojtas, Polija) un Diāna Tamane (Latvija) kopā ar konferences kuratoru Adamu Mazuru (Adam Mazur, Polija) pētīs, kā fotomākslā izpaužas tādas nepatīkamas parādības kā izdegšana, depresija, atkarības, trauksme, vainas sajūta, toksiskas attiecības un visu veidu emocionālie sabrukumi.

Savukārt 8. jūnijā LMA izstāžu telpā "Pilot" izstādes "Jaunais kurators!" ietvaros notiks publiska diskusija par brīvkuratoru un nevalstisko organizāciju sektora pārstāvju izaicinājumiem Latvijas vizuālās mākslas telpā un kultūrpolitikas kontekstā, kā arī līdzšinējo starptautisko pieredzi. Tajā piedalīsies kuratore un Latvijas Laikmetīgā mākslas centra direktore Solvita Krese, kuratore, pētniece un mākslas kritiķe Maija Rudovska un mākslinieks un kurators Kaspars Groševs. Diskusijas kuratore un sarunas vadītāja – mākslas zinātniece un kuratore Antra Priede.

10. jūnijā RFB – NEXT 2023 aicina piedalīties arī jaunāko paaudzi. Izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" notiks latviešu mākslinieces Līgas Spundes vadīta mākslas darbu veidošanas darbnīca piecus līdz divpadsmit gadus veciem bērniem.

Tāpat RFB – NEXT 2023 izstāžu ietvaros regulāri notiks tikšanās, sarunas un pastaigas izstādēs ar māksliniekiem un kuratoriem.

Vairāk informācijas par Rīgas Fotogrāfijas biennāli un programmu NEXT 2023 – pasākuma mājaslapā www.rpbiennial.com