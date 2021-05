Sāksies Rīgas Fotomēnesis 2021. Tēma – 'Dzīve pēc Covid'

Pirmdien, 24. maijā, sāksies ikgadējais fotomākslas festivāls "Rīgas Fotomēnesis", šoreiz tā tēma ir "Dzīve pēc Covid?", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotājs, fotgrāfs un interneta žurnāla "Foto Kvartātāls" galvenais redaktors Arnis Balčus.

"Lai arī mēs vēl joprojām dzīvojam Covid laikmetā, ir skaidrs, ka šis ir nozīmīgs civilizācijas pagrieziena punkts, kas izmainīs mūsu paradumus, priekšstatus, vērtības un citu ikdienišķu lietu kārtību. Daži šo laiku sauc par interesantu izaicinājumu, citi – par Rietumu ideoloģijas krīzi. Katrā ziņā šis gads ir nesis gan globālus satricinājumus – karus, katastrofas, protestus, gan arī individuālus – apātiju, depresiju, radošus uzplūdus. Šajā Fotomēnesī mēs vēlamies gan atskatīties uz to, kā šīs pārmaiņas ir iespaidojušas fotogrāfus un māksliniekus, gan arī sākt uzdot jautājumu, kāda varētu būt dzīve nākamajā posmā," festivāla fokusu ieskicē tā direktors Balčus.

Rīgas Fotomēnesis iesāksies ar trim izstādēm publiskajā telpā. Avotu ielā būs skatāma starptautisko mākslinieku izstāde "Dzīve pēc Covid?", kurā piedalās 14 mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm.

Anglijā dzīvojošā poliete Anja Redī savās kolāžās "Brīnišķīgā jaunā pasaule" pretnostata Rietumu pasaules lokdauna realitāti un vēsturiskus attēlus no Austrumu bloka ikdienas. Latviešu mākslinieka Pētera Ķimša instalācija "Liela veiksme" – auto ar milzīgu putna izkārnījumu – metaforiski ataino pašreizējo situāciju, kur automašīna simbolizē kustību uz priekšu, bet izkārnījumi – kāds tos uztver kā veiksmi, bet cits kā sliktu zīmi. Krievijas fotogrāfa Sergeja Stroiteļeva sērija "Iekšējais kaķis" aicina mācīties no kaķiem, kā saglabāt mieru krīzes situācijā, bet latviešu autore Katrīna Ģelze savā darbā runā par ikviena cilvēka tiesībām un brīvību mīlēt. No Latvijas izstādē piedalās arī Marija Rukina un Elvīra Blumfelde.

Foto: Pēteris Ķimsis

Kā informē Balčus, mākslas darbi apdzīvos afišu stendus, reklāmas laukumus, sienas un skatlogus no Avotu līdz pat Jāņa Asara ielai. 25. maijā pulksten 18.30 Rīgas Fotomēneša mājaslapā un "Facebook" tiešraidē būs skatāma ekskursija izstādē ar pilsētvides pētnieku, tūrisma kritiķi, blogeri un LTV personību Mārtiņu Eņģeli.

No 25. maija Jaņa Rozentāla laukumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja būs apskatāms Baltkrievijas protestiem veltīts objekts "Pārmaiņu laukums" – transformatoru būdiņas modelis, kurš oriģinālā atradās kādā no Minskas iekšpagalmiem un kļuva par nozīmīgu simbolu baltkrievu cīņai par savām tiesībām. Transformatoru būdiņa tiks apaudzēta ar fotožurnālista Jauhena Otcetska fotogrāfijām, kurās dokumentēti notikumi šajā iekšpagalmā astoņu mēnešu garumā.

Šīs izstādes kontekstā 26. maijā pulksten 19 tiešsaistē notiks diskusija "Starp žurnālistiku un aktīvismu. Kā fotogrāfi strādā Baltkrievijā?", kurā piedalīsies pats fotogrāfs Otcetskis, kā arī baltkrievu pilsoniskā aktīviste un fotoredaktore Jūlija Volčoka. 14. jūnijā pulksten 19 notiks diskusija "Spēle bez noteikumiem. Fotožurnālista darbs Baltkrievijā", kur par sarežģītajiem apstākļiem žurnālistiem Baltkrievijā diskutēs fotoreportieri Irina Arakhovskaja un Dmitrijs Bruško.

Foto: Jauhens Otceskis

Filipa Šmita izstāde "Nelīmējiet afišas" atradīsies uz žoga Miera ielā 41 pie bāra "Walters un Grapa". Ar šiem darbiem pērnā gada FK balvas ieguvējs kā labākais jaunais Latvijas fotogrāfs aicina izjust Bruklinas rajonu Ņujorkā, izejot tam cauri no autora radītās perspektīvas. Darbam atrodoties vidē, tiek veidots unikāls dialogs starp Ņujorkas un Rīgas urbāno ainavu.

Festivāla laikā norisināsies arī dažādas sarunas un diskusijas tiešsaistē. 31. maijā pulksten 20 notiks diskusija "Fotogrāfi katastrofu laikmetā", kur Polijas Publisko protestu arhīva veidotāja Karolīna Gembara sarunāsies ar Tanvi Mišru (Caravan Magazine, Indija), Ninu Bermanu (Nina Berman, Noor Images, ASV) un Širazu Grinbaumu (Activestills collective, Izraēla), aplūkojot dažādu vizuālo prakšu būtību ikdienas katastrofu kontekstā. 8. jūnijā pulksten 19 fotogrāfe un žurnāliste Elīna Ruka sarunāsies ar trim ārzemju fotogrāfēm par (ne)dabisko pieredzi fotogrāfijā, bet 9. jūnijā pulksten 19 filozofs un žurnāla "Tvērums" redaktors Toms Babincevs vadīs sarunu par mākslas dzīvotspēju attālinātā režīmā.

Festivāla gaitā paredzētas arī citu Latvijas autoru – Ances Vilnītes, Linarda Āboltiņa, Aivara Liepiņa, Ievas Raudsepas, Māra Priedīša, Ivetas Gabaliņas performances un izstādes klātienē un internetā, kā arī fotogrāmatu pasākums "Self Publish Riga" ISSP Galerijā. Ņemot vērā neprognozējamos epidemioloģiskos ierobežojumus, festivāla programma laika gaitā tiks mainīta un papildināta. Festivāla programma un plašāka informācija pieejama "Rīgas Fotomēneša" mājas lapā.

Viens no galvenajiem ikgadējiem notikumiem Latvijas fotogrāfijā – festivāls "Rīgas Fotomēnesis" – norisinās kopš 2014. gada.