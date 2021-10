Sasmalcinātais Benksija darbs pārdots izsolē par rekordcenu

Britu grafiti mākslinieka Benksija darbs, kas pirms trim gadiem tika sabojāts ar papīra smalcinātāju, ceturtdien, 14. oktobrī, tika pārdots izsolē Londonā par gandrīz 18,6 miljoniem britu mārciņu (21,9 miljoniem eiro), kas ir jauns cenas rekords viņa darbiem un gandrīz 20 reizes pārsniedz tā cenu pirms sasmalcināšanas.

Benksija slavenā glezna "Girl with Balloon" ("Meitene ar balonu") 2018. gada 5. oktobrī Londonā tika nosolīta par 1,042 miljoniem britu mārciņu (1,2 miljoniem eiro), bet uzreiz pēc tam daļēji pašiznīcinājās, izejot caur gleznas rāmī paslēptu papīra smalcinātāju.

No gleznas atlikušās papīra strēmeles kļuva par jaunu mākslas darbu ar nosaukumu "Love is in the Bin" ("Mīlestība ir atkritumos"), kas ceturtdien tika pārdots "Sotheby's" izsolē Londonā par jauno rekordcenu. Izsoļu nams bija novērtējis šo darbu ar četriem līdz sešiem miljoniem mārciņu.

Pēc 10 minūšu ilgas vairāksolīšanas, kurā piedalījās deviņi interesenti izsoļu zālē, tiešsaistē un pa tālruni, tā tika pārdota pircējam, kura identitāte netiek izpausta. Galīgā cena, kurā iekļauta izsoles nodeva, bija 18 582 000 mārciņu (21 905 000 eiro).

Izsolītais mākslas darbs ir glezna uz audekla strēmelēm greznā rāmī, kurā redzama ar aerosolu uzzīmēta meitene, kas sniedzas pēc sarkana balona sirds formā.

2018. gadā sasmalcinātā glezna ir kļuvusi par vienu no slavenākajiem Benksija darbiem. Pirms ceturtdien notikušās izsoles "Sotheby's" to demonstrēja izbraukumos vairākās pilsētās, tostarp Ņujorkā un Honkongā.

Izsoles vadītājs Olivers Bārkers pajokoja, ka viņš bija "pārbijies", kad ceturtdien viņam vajadzēja pabeigt izsoli ar āmuriņa sitienu. "Sotheby's" personāls līdz pēdējam brīdim gaidīja, vai Benksijs nav sagatavojis jaunu pārsteigumu.