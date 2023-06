Siguldā atklāta fotogrāfa Kristapa Kalna izstāde 'Tirgus ļaudis'

No pirmdienas, 5. jūnija, Kultūras centrā "Siguldas Devons", Pils ielā 10, Siguldā būs aplūkojama plašu atzinību guvušā fotogrāfa Kristapa Kalna fotoizstāde "Tirgus ļaudis", kas sirsnīgos un kolorītos portretos ļauj ielūkoties atdzimušā Siguldas tirgus ikdienas dzīvē.

Izstādes atklāšana norisinājās Siguldas pilsētas svētku programmā, Siguldas tirgū, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Izstādē piedāvātā fotogrāfiju izlase ļauj iepazīt īstus, nesamākslotus cilvēkus sev ierastajā tirgus vidē un izcelt skaisto vienkāršajā ikdienā. Tie ir dārzeņu un stādu audzētāji, kūpinājumu un zivju tirgotāji, bitenieki, maizes cepēji – lepni un čakli sava darba darītāji, kuru pievilcību veido nevis glancēts skaistums, bet gan sastrādātas rokas un gandarījuma krunciņas sejā, vēsta izstādes veidotāji.

"Izstāde "Tirgus ļaudis" ir fotogrāfa un vides kopīgi veidots stāsts par to kas notiek tepat blakus Siguldā. Centrā ir cilvēks ar savām vērtībām," uzsver Siguldas novada Kultūras centra direktore Jolanta Borīte.

"Sigulda ir mana bērnības pilsēta - mans tēvs bija ārsts Siguldas slimnīcā un ģimene jau ilgus gadus organizē Siguldas opermūzikas svētkus. Tāpēc liels bija mans prieks pavadīt laiku ar Siguldas ļaudīm tirgus vidē - lieliskā, vitālā un košā sastapšanās vietā," stāsta fotogrāfs Kristaps Kalns.

"Ar šo fotogrāfiju izlasi vēlamies vērst uzmanību uz to, cik svarīgi ir pamanīt un novērtēt īstas vērtības mums apkārt. Viena no tādām pavisam noteikti ir mūsu Siguldas tirgus cilvēki – skaisti savā vienkāršībā un darba tikumā. Tāpēc ceram, ka "Tirgus ļaudis" kalpos par iedvesmu vēl ciešāk iepazīt Siguldu un tās krietnos cilvēkus," saka Ēriks Grūbe, uzņēmējs, Siguldas tirgus attīstītājs.

Izstāde "Tirgus ļaudis" no 5. līdz 22. jūnijam būs aplūkojama kultūras centrā "Siguldas Devons" no pirmdienas līdz sestdienai, laikā no pulksten 10 līdz 18.