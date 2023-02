Itālijas pilsētā Milānā tapis jauns ielu mākslinieka aleXsandro Palombo darbs – "Track 21 The Simpsons deported to Auschwitz". Tajā divos sienas gleznojumos redzami populārā animācijas seriāla "The Simpsons" ("Simpsoni") galvenie varoņi kā holokausta upuri.

Kā vēsta mākslinieks, šī ir ielu mākslas vēršanās pret holokaustu un nevienlīdzību. Palombo darbu veido divi gleznojumi – vienā redzama Simpsonu ģimene pirms deportācijas, bet otrā – jau kā nomocīti koncentrācijas nometnes ieslodzītie.