'Splendid Palace' sāks rādīt dokumentālo filmu par mākslinieku Miķeli Fišeru

Piektdien, 1. februārī, kinoteātrī "Splendid Palace" uzsāks demonstrēt režisora Mārtiņa Grauda jaunāko dokumentālo filmu "Kondoru kalve", kas vēsta par mākslinieku Miķeli Fišeru, portālu "Delfi" informē filmas veidotāju pārstāvji.

Piektdienas seansā pulksten 20.00 piedalīsies filmas radošās grupas pārstāvji – režisors Mārtiņš Grauds un montāžas režisore Inese Kļava, kuri stāstīs par filmas tapšanas gaitu un atbildēs uz skatītāju jautājumiem.

Miķelis Fišers ir viens no spilgtākajiem savas paaudzes māksliniekiem, "Purvīša balvas" laureāts. Filma sākas ar to, ka mākslinieks dodas uz Latīņameriku, lai smeltos iedvesmu radošam darbam, un pazūd. Viņam pa pēdām seko režisors Mārtiņš Grauds, lai atrastu draugu un filmā notvertu trauslo mākslas darba radīšanas brīdi. Filmēšanas grupa Miķeli meklējusi Peru, Meksikā, Bolīvijā, Somijā, Itālijā un Latvijā. Filma skatītājiem piedāvā ceļojumu mākslinieka pasaulē un elpu aizraujošā, noslēpumainā ainavā, kurā mitinās būtnes ne no šīs pasaules.

Filmā redzami Miķeļa Fišera darbi no izstādēm "What Can Go Wrong" (2017), "Nemūžamnepiedošanas ekspresis" (2016) u.c., savukārt mākslinieka jaunākie darbi vēl līdz 10. februārim skatāmi mākslas stacijā "Dubulti" vērienīgā personālizstādē "Vainavas un noplicinājumi".

Mārtiņš Grauds ir dokumentālu filmu, īsfilmu un mūzikas video režisors ar asprātību un izteiktu stila izjūtu. Par mūzikas video un modes īsfilmām saņēmis vairākas starptautiskas un vietējas balvas. Radošajos darbos, tajā skaitā, filmās, grāmatās, izstādēs, atspoguļojas aizraušanās ar eksotisku zemju apceļošanu un fotografēšanu.

Mārtiņa Grauda zināmākās filmas ir: "Gauja. Divreiz vienā upē" (2013); "Ceļš uz mājām" (2013); modes īsfilmas "Creak" (2011) un "Lust Lust", (2009).

Inese Kļava ir režisore un montāžas režisore, Nacionālā kino balvas "Lielais Kristaps" laureāte, plašai publikai pazīstama ar filmām "Dokumentālists" (2012) un "Rezidenti" (2017), kas tapušas sadarbībā ar režisoru Ivaru Zviedri.

Filmas radošā grupa: Režisors, scenārija autors Mārtiņš Grauds, operatori Aigars Sērmukšs, Jānis Andrējevs, Jānis Jurkovskis, Mārtiņš Grauds, komponiste Anna Ķirse, skaņu režisors Ernests Ansons, montāžas režisore Inese Kļava, montāžas asistents Oto Dreibants, producenti Marta Bite, Mārtiņš Grauds, studija "Tanka".