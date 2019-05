'Survival Kit 10.1' atklās ar regetona dīvas performanci, latgaliešu repu un slavenību diskotēku

Laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit 10.1", kas pirmo reizi norisināsies Pārdaugavā, ar spilgtu programmu aicina uz atklāšanu ceturtdien, 23. maijā no pulksten 19.00. Festivāla un izstādes norises vieta būs bijusī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte Zeļļu ielā 25, portālu "Delfi" informē Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) pārstāve Marta Krivade.

Festivāla organizators Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs desmitā festivāla gada atklāšanu atzīmēs ar īpaši krāšņu programmu. Vakaru iesāks māksliniece Karla Garlaši ar dzīvo latino regetona dīvas performanci, kurā piedāvātais vizuālais tēls un teksti ataino ekstravagantas latīņamerikāņu mākslas pasaules personības likstas un intrigas. Performancē "Princess Prada singla "Money Money" prezentācija" ar statusu, kontinentālo filozofiju un televīzijas seriāliem apsēstās varones spēcīgās emocijas noved pie konflikta starp globālo popkultūru un reģiona politisko pagātni.

Pēc performances uzstāsies jaunā latgaliešu repere ŪGA, īstajā vārdā Daiga Barkāne. Viņa darbojas latgaliešu pagrīdes hip-hopa apvienībā "Ausmeņa Records", un ir vienīgā meitene kolektīvā.

"Ausmeņa Records" ir hiphopa kultūras pārstāvji, kas nozīmē, ka to vidū ir gan reperi, gan dīdžeji, gan breikotāji, gan grafiti mākslinieki.



Atklāšanas nakti turpinās slavenību diskotēka, kurā ar 30 minūšu setiem ar savu mīļāko mūziku uzstāsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, vietējie un ārvalstu skaņas mākslinieki Fabrice Praz no apvienības "Klik klak", Harun Morrison no apvienības "They are Here", Cassius Fadlabi, Elīza Āboltiņa un Labais Dāma, māksliniece Ieva Balode un Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles programmas direktors Kaspars Vanags.

Visu pasākuma laiku norisināsies performance "Let us land our time machines. Eva un Adele", kuras mākslinieki kategoriski atsakās atklāt savu identitāti.

Baltijā vērienīgākā ikgadējā laikmetīgās mākslas festivāla "Survival Kit 10.1" starptautiskajā izstādē un pasākumu programmā no 23. maija līdz 30. jūnijam piedalīsies 34 ārvalstu un Latvijas mākslinieki. Tā organizators Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs kopā ar kuratorēm Solvitu Kresi, Ingu Lāci un Anželsu Miraldu (Àngels Miralda) pēta jēdzienu outlands (ārpuszemes, svešzemes), apšaubot tradicionālo ģeopolitisko un kultūrtelpas dalījumu centrā un perifērijā un izgaismojot sarežģītos identitātes veidošanās procesus.

Arī šoreiz par festivāla norises vietu izraudzīta kāda Rīgas tukšā ēka, lai pievērstu cilvēku uzmanību tās nākotnes attīstīšanas potenciālam. Bijusī LU fakultāte ir uzcelta 1888. gadā un vispirms kalpojusi par vācu bāreņu namu, bet vēlāk – milicijas skolu.

