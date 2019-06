'Survival Kit 10.1' izlase. Sintētiskais anarhists Janeks Simons

Simons ir studējis socioloģiju un psiholoģiju Krakovā, kas ir atstājusi arī paliekošas pēdas uz mākslinieka radošo darbu. Viņu interesē cilvēku sociālā uzvedība un iespējamās alternatīvas civilizācijas izveidoto paradumu un kontroles sistēmai. Uzsākot mākslinieka gaitas viena no pirmajām un radikālākajām alternatīvām, ko mākslinieks piedāvāja bija katastrofu darbi. "Katastrofas" Simons redz kā izejas stratēģiju no civilizācijas sistēmas valgiem un atgriešanos pie pašnoteikšanās. Tā liek cilvēkam iziet no komforta zonas un rīkoties, nevis paļauties uz esošiem, ikdienas dzīvi apkalpojošiem mehānismiem. Viens no katastrofu tēmas darbiem, kas vienlaicīgi reprezentē nelaimes tuvošanos un aizbēgšanu, ir video "Izlidošana". Tajā redzams kā Krakovas baznīcu torņi pārvēršas raķetēs un paceļas gaisā. Darbi, kas atgādina mizanscēnas ir "Neliela zemestrīce" (2004) – piena glāze ar nelielu motoru, kas tai liek vibrēt, vai "Vētra" – glezna, kura kustās pie sienas it kā tā atrastos kuģī, kuru svaida lieli viļņi. Un visbeidzot "Smaka" (2006) – telpa piepildīta ar deguma smaku, radot iespaidu, ka te nesen noticis sprādziens.

Vēl viena alternatīva, ko mākslinieks piedāvā ir saistīta ar kibernētiku un cilvēku centieniem izveidot tehnoloģiju pēc sava ģīmja un līdzības. Tā vietā Simons piedāvā izmantot tehnoloģiju un tās algoritmus, lai veidotu sociālkritiskus darbus un turpinātu bēgšanas un pašnoteikšanās stratēģijas. Masu produkcijas vietā mākslinieks cenšas izgatavot sarežģītas elektroniskas sistēmas, kas uzbūvētas no nulles un pilnībā paša spēkiem — saskaņā ar "do-it-yourself" (dari pats) filozofiju un internetā atrastajām instrukcijām. Protams, šiem objektiem ir jāpalīdz izdzīvot ekstrēmās situācijās – katastrofās. Piemēram, "Pašizgatavots digitālais pulkstenis" (2005), objekts, kura izveidošanai māksliniekam bija nepieciešams mācīties un eksperimentēt divus mēnešus. Hibridizējot mākslu un tehnoloģisku tiek veidoti arī nacionālās politiskas mutanti kā "Staigājošā maize" (2007) – poļu baltmaize, kas pārvietojoties uz robotiskām kājām, cenšas izvairīties no šķēršļiem.

Simonu nodarbina arī ģeogrāfija un ekonomika, kuru funkcijas un specifika pastāvīgi mainās civilizācijas darbības iespaidā. Viens no būtiskiem iedvesmas avotiem ir jūrnieki, kas veica lielos ģeogrāfiskos atklājumus. Piemēram, Marko Polo, kurš savos ceļojumu pierakstos centās piefiksēt un raksturot savus jaunatklājumus, reizē mēģinot apstiprināt savdabīgus eiropiešu mītus par vietām un tās iemītniekiem Ekvadora otrā pusē. Spilgts projekts, kas tika realizēts mākslinieka ceļojuma laikā uz Madagaskaru ir "Polijas gads Madagaskarā". Simons devās uz Madagaskaru, lai veidotu poļu mākslas izstādi. Tomēr poļu kultūras slavinošas reprezentācijas vietā, Simons izvēlējās iesaistīt projektā vairāku citu valstu māksliniekus, lai adresētu dažādas mūsdienu Polijas problēmas. Blakus tam projekts akcentēja interesantu epizodi Polijas politiskajā vēsturē – Polijas koloniālisma ambīcijas Madagaskarā. 1930. gados tika izsapņots sapnis par Otrās Polijas republiku un iekļaušanos pasaules lielo kolonizatoru elitē, pakļaujot sev šo salu valsti. Ņemot vērā šī brīža Polijas politisko situāciju ar spēka kausa arvien lielāku nobīdi galēji labējo politiķu virzienā, šķiet, ka Polija savus varenības sapņus nespēj palaist vaļā vēl šobaltdien.