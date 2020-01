Tallinas Kvartālā atklās fotoizstādi 'Between The Borders'

17. janvārī pulksten 19 Tallinas kvartālā tiks atklāta Čehijā dzīvojošās fotogrāfes Elizabetes Haustas fotoizstāde "Between The Borders". Izstādi caurvij apokalipses tēma, aicinot skatītājus aizdomāties par emocijām un jūtām pasaulē, kurā pagātne vairs nav tik svarīga, portālu "Delfi" informē izstādes rīkotāja Anna Luīze Pētersone.

""Between The Borders" (latviešu val. "Starp Robežām") ir fotogrāfiju sērija, kuru caurvij vienojoša tēma – tā sajūta, kas tev rodas nākamajā rītā pēc apokalipses. Lai arī katrai fotogrāfijai ir savs stāsts, katra no tām ir piesātināta ar pilnīgas dabas un izpostītu pilsētu sajūtu... kur nepabeigtas vēstules sairst putekļos un novecojušas tapetes jau lēnām sāk atdalīties no steigā pamestu dzīvokļu sienām. Tā ir Pasaule pēc mūsu Pasaules – jeb Pasaule pēc mums. Un tie, kas ir pēdējie izdzīvojušie, pēdējie varoņi, viņi tikai palēnām sāk saprast notikušo un apzināties tagadni. Tikmēr horizontu jau šķeļ jaunās saules stari," tā par izstādi stāsta pati māksliniece.

Foto izstādē "Between The Borders" tiks izrādīti desmit darbi, kas ir tapuši laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam. Visi darbi ir uzņemti postdokumentālajā (iestudēts dokumentālais stils) fotografēšanas stilā. Izstādi būs iespējams apskatīt līdz 2020. gada 17. februārim un tās apmeklēšana ir bez maksas.

Elizabete Hausta ir dzimusi Maskavā un pabeigusi VGIK (Viskrievijas Valsts kinematogrāfijas institūtu), ir strādājusi kā fotogrāfe vairākos Maskavas izdevumos. Vēlāk Elizabete pārcēlās uz Čehijas Republikas galvaspilsētu Prāgu un ieguva bakalaura grādu fotogrāfijā. Elizabete ir strādājusi ar daudziem Čehijas un Krievijas kinorežisoriem, saņēmusi balvas, nominācijas un atzinību Apvienotajā Karalistē, Japānā un citviet. Pašlaik Elizabete dzīvo un strādā Prāgā.