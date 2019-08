Tartu apskatāma Latvijas un Igaunijas atkritumu mākslas izstāde

Augusta vidū "Tartu dabas mājā" atklāja Vides risinājumu institūta (VRI) un projekta "WasteArt" partneru veidoto starptautisko izstādi "PROM no acīm, PROM no prāta" (angliski "NOT out of sight, NOT out of mind"), kas veltīta atkritumu problēmām Baltijas reģionā, portālu "Delfi" informē projekta pārstāvji no Vides risinājumu institūta.

Izstāde, kuru veidojuši 17 starptautiski atzīti mākslinieki no deviņām valstīm, "Tartu dabas mājā" būs apskatāma līdz 24. oktobrim. Tās mērķis ir akcentēt Baltijas reģionā aizvien pieaugošo atkritumu problēmu, kā arī aicināt uz atkritumiem paskatīties no cita skatu punkta – kā uz materiālu un resursu nākotnes attīstībai. Izstādē aplūkojamie mākslas darbi izstrādāti no materiāliem, kas iegūti atkritumu laukos un mājsaimniecībās Latvijā un Igaunijā, tostarp saplīsuši telefonu ekrāni, veca sadzīves tehnika, mēbeles, avīzes, ēdiena pārpalikumi, kodu kartes un daudz kas cits.

"Tartu dabas mājā" norisinās cikla otrā izstāde. Pirmā izstāde bija apskatāma no šī gada jūnija līdz jūlija beigām Zinātnes un mākslas centrā "Brūzis" Cēsīs. To atzinīgi novērtēja kā cēsnieki, tā pilsētas viesi. Projekta WasteArt vadītāja Guna Dātava uzsvēra, ka "Tartu dabas māja" ir likumsakarīgs izstādes turpinājums. Tās rīcībā ir labākā auditorija – bērni un jaunieši. G.Dātava pauda cerību, ka izstāde kopā ar Dabas mājā pieejamajām aktivitātēm spēs iedvesmot bērnus un jauniešus uzdot sev jautājumus par vērtībām apkārtējā vidē un ikdienā lietojamajos atkritumos, kā arī iedrošinās pieņemt videi draudzīgus lēmumus savas nākotnes veidošanai.

Izstādes "PROM no acīm, PROM no prāta" kuratore mākslinieku rezidences MoKS vadītāja un māksliniece Evelīna Gržiniha, atklājot izstādi, norādīja: "Šī ir ambicioza un izaicinoša iniciatīva. Tās nolūks ir pievērst cilvēku uzmanību šī brīža atkritumu problēmai un tās ekoloģiskajai ietekmei." Vēl Gržiniha pauda prieku, ka šīs izstādes veidošanai izdevies izvedot sadarbību starp zinātnes un mākslas pasaules pārstāvjiem.

Nevalstiskā organizācija (NVO) "Elukas" atklāšanā sanākušos cienāja ar ēdieniem, kas gatavoti no bioloģisko atkritumu konteineros atrastiem pārtikas produktiem. Galdā tika celts – banānu saldējums, bumbieru kūka, dārzeņu sacepums un vēl dažādi gardumi. Visi ēdieni bija gatavoti no pārtikas atkritumiem, kurus kāds atzinis par izmetamiem, bet NVO "Elukas" dalībnieki deva tiem otro iespēju nokļūt uz izstādes atklāšanas galda.

Izstādē piedalās: Varvara un Mars (EE), Jākobs Kirkegārds (DK), Marta Murats (EE), Kiwa (EE), Ansis Starks (LV), Andrē Avelas (NL/PT), "Mikroklimatu laboratorija", Annehīne Meijera & Gerts, Jans Gerlačs (NL), Johanna Lorengele (DE) un Gatis Kreicbergs (LV), Ieva Krūmiņa (LV), Džeraldīne Huarez (SE/MX), Džastins Tailers Teits (CA), Vilems Boels (BE), Timo Tots (EE) un Elēna Redaellī (NO/IT).

"Tartu dabas māja" ir ceļojošās izstādes otrā pieturas vieta, kur tā norisināsies līdz 24. oktobrim. Pēc tam izstāde dosies uz atkritumu poligonu "Daibe", no kura nākusi liela daļa izstādē izmantoto atkritumu. Kopumā tā divu gadu laikā apceļos sešus mākslas, kultūras un vides izglītības centrus Latvijā un Igaunijā.

Izstāde norises laiki augustā: no pirmdienas līdz piektdienai, 10.00 – 18.00; sestdien, 11.00 – 16.00;

Izstādes norises laiki septembrī: no pirmdienas līdz piektdienai, 9.00 – 18.00;

