'Tate' Starptautiskās mākslas kolekcijas direktors Gregors Mjūrs: Māksla nav tikai viena vēsture

Savas grāmatas pēdējā nodaļā jūs rakstāt, ka, tērpies uzvalkā, kas jums īsti labi neder, un noāvis kurpes, sēžat zālienā pie Demjena Hērsta lauku īpašuma, košļājat garu zāles stiebru un domājat par to, cik tālu viņš ir ticis... Līdz aptverat, ka beidzot ir laiks pievērst uzmanību sev, laiks kļūt reālam. Kāda bija galvenā dzīves mācība, ko sniedza YBA kāpuma un krituma vērojums?

Esmu kritizēts, ka savā grāmatā pārāk bieži pieminu to, ka man nebija naudas... un man tās joprojām nav (smejas). Tas man lika aizdomāties. Es sapratu, cik tas viss ir pārejoši... Es biju tuvu cilvēkiem, kas radīja patiešām izcilas lietas, un, manuprāt, tā notiek reti. Tas nenozīmē, ka tagad es nesatieku interesantus cilvēkus, taču toreiz... Es atceros laiku, kad, pabāžot galvu pa savu logu, varēju ieskatīties Aleksandra Makvīna darbnīcā, vai vērot, kā garām paiet Bjorka – tolaik viņai ļoti patika Londona. Tā varēja pavadīt dienas – dzīvojoties šajā vidē. Lai gan zināju, ka tas neturpināsies mūžīgi, tomēr bija pārsteidzoši, cik tas viss izrādījās pārejošs. Tagad daudzi no šiem māksliniekiem katrs savā veidā ir aizvirzījušies citās jomās; daži pat no tā, kas bija interesants Arte Povera paveids, ir devušies naudas pelnīšanas virzienā.

Atmiņas par to visu mainās un kropļojas, bet toreiz, kad tas viss notika savā vistīrākajā formā – laikā starp 1986. un 1993. gadu –, tad tas bija unikāls mākslas radīšanas periods, ko bija ārkārtīgi aizraujoši novērot. Tagad, ar laika distanci, man jādomā, kas bija tas, kas mani tik ļoti "paķēra". Redzot dažus no šiem darbiem šodien, gribas jautāt: "Ko, pie velna, mākslinieks domāja!?". Ir darbi, kas iztur laika pārbaudi, bet ne visi. Tā ir galvenā mācība. Tas, ko tu redzi šobrīd, lai cik arī lielisks, mainīsies un ka pēc desmit gadiem to, iespējams, nevērtēs tāpat kā tagad. Es to nespēju izskaidrot. Ir bijuši momenti, kad, ieejot galerijā un kaut ko ieraugot pirmo reizi... To sajūtu ilustrē Demjena Hērsta "mušu" darbs (A Thousand Years / Tūkstoš gadi), kas toreiz man šķita absolūti brīnišķīgs... Atceros arī, kā redzēju Čepmenu "Hell" (Elle). Tie bija ārkārtīgi neparasti mākslas darbi, negribu tos noniecināt, taču man jādomā – kā tos demonstrēt tagad? Kādā struktūrā? Vai jātaisa izstāde par 90. gadiem, vai arī šie darbi vienkārši turpina pastāvēt laika kontinuumā? Dažos gadījumos tā ir, daži darbi, iespējams, izdzīvos un pastāvēs vēl ilgi. Man patīk arī domāt, ka Čepmenu "Elle", kas aizgāja bojā slavenajā Saači krātuves ugunsgrēkā, ar laiku iegūs neomītisku statusu...

Daži mākslinieki bija tādi vienas dienas brīnumi. Dažiem es nespēju noticēt, jo viņiem bija viss, bet tad viņi to visu aizmeta prom. Daži bija tādi, uz kuru darbiem vien paskatoties varēja apsvilināt pirkstus, bet tad viņi vienkārši uzsprāga un sāka darīt kaut ko pilnīgi citu, liekot jautāt: "Par ko gan viņi domā?" Daži ir kļuvuši par slavenībām... Dažus es vairs nespēju saskatīt ārpus šī "būšanas par slavenību" konteksta. Es redzu, ka viņi joprojām kaut ko rada, taču man tas liekas vienkārši smieklīgi... Tikai pavisam nedaudzi ir paturējuši mākslu pašā centrā; daži no viņiem ir nogājuši no ceļa, daži, iespējams, radījuši sev pārāk dziļu "kabatu" un nav no tās iznākuši laukā.

Es to pasaku arī grāmatā, kas, iespējams, ir tās vienīgā teorētiski/politiski/sociāli vērtīgā jēga – ka mēs, arī es, nācām no bezmaksas mākslas skolām. Es patiešām nebiju no turīgas ģimenes, taču, salīdzinot ar citiem māksliniekiem, mani varēja uzskatīt par vidusšķiru; tādiem kā Demjens Hērsts bija patiešām īsta strādnieku šķiras izcelsme. Tas bija brīdis, kad strādnieku šķiras mākslinieku paaudze izsitās un kļuva populāra un labi zināma. Būtu interesanti redzēt, kā šī valsts turpmāk izturēsies pret saviem māksliniekiem, kuri nav iekārtojušies ērtās vietās. Londonā, ja neesi noteiktas izcelsmes, šobrīd ir neiespējami noīrēt darbnīcu, mācīties mākslas skolā, būt par mākslinieku. Tas ir beidzies. Es mācījos mākslas skolā, jo tā bija par brīvu – burtiskā nozīmē. Vajadzēja parakstīt papīru, vienreiz parādīties un tad trīs gadus varēja pavadīt, spēlējot biljardu, dzerot alu un reizi pa reizei uzgleznojot kādu gleznu. Man ir sajūta, ka tagad nekas tāds vairs nav iespējams.

Bija arī citi faktori. Daudzi no mums varēja "pierakstīties", kas nozīmēja dabūt valdības čeku iztikas nodrošināšanai. Kad biji pierakstījies, varēji dabūt dzīvokli, par kuru maksāja vietējā pašvaldība – tā deva naudu, ko nodot tālāk dzīvokļa īpašniekam! Mūsdienās tas ir kaut kas neiedomājams. Tagad jauniem, radošiem cilvēkiem nav vispār nekāda drošības tīkla. Mums bija atbalsta sistēma, ko uzturēja sociālais dienests. Toties tagad valda šī sajūta, ka tu nedrīksti riskēt, ka tev jābūt aizsargātam. Tagad tik bieži redzams, ka cilvēki domā tādā stārtapu nozīmē – ja projekts izrādās interesants, viņi uzreiz sāk prātot, kā no tā dabūt naudu. Es to saprotu, taču tajā pašā laikā viss ir fundamentāli mainījies. Ir noticis masīvs lūzums, un, iespējams, tas bija šī perioda gala rezultāts. Londona transformējās, tā tika atjaunota, attīstīta, un tajā ieplūda visa veida ārvalstu nauda. Tagad es šo pilsētu gandrīz vairs neatpazīstu. Esmu šeit dzimis, taču, iznākot no metro stacijas, man jāsāk domāt, kur es vispār atrodos. Lai vai kā, toreiz tas bija ļoti fascinējošs laiks.

Un patiesībā ļoti īss.

Miks Džonss no grupas "Clash" reiz teica, ka panku kultūra pastāvēja vien 100 dienas. Manuprāt, ir šāda veida kultūras parādības, kas pielāgojas ļoti ātri un sporādiski – kā kuģi, kas ienāk ostā, izkrauj kravu un dodas atkal prom. Tā ir izteikta Londonas iezīme. Bija laiks, kad viss varēja vienkārši notikt, jo kultūra bija gana pieņemoša.

Atmiņas laika gaitā mainās. Vai tas ir galvenais iemesls, kāpēc sarakstījāt šo grāmatu? Lai piefiksētu vēsturi, kam esat bijis tiešs liecinieks?

Jā, lai tas būtu padarīts. Es negribēju izmantot mākslas izdevumu apgādu, kas būtu tāda paštīksmināšanās, bet plāns bija grāmatu palaist starp parastajiem mīksto vāku izdevumiem. Man liekas, ka pirmais izdevums nav pārāk labs... ar to sanāca tāda neliela aizķeršanās. Uz otrā izdevuma vāka ir bilde, kur es ar revolveri mēģinu "nogalināt" Treisiju Eminu; tad sekoja izdevums ar Eminu un Demjenu Hērstu uz vāka, tas ir visjaunākais, turklāt izdots Polijā. Poļu mākslinieki gribēja grāmatu izdot poliski. Tā es uz vienu nedēļu kļuvu par labi zināmu autoru Polijā (nosmejas). Viņi mani uzaicināja uzstāties ar lekciju, pēc tam apgalvojot, ka atsauksmes esot bijušas pilnīgi neticamas. Tas bija diezgan jautri.

Grāmatas rakstīšana bija riskanta, jo es nevēlējos nevienu aizvainot, lai arī zināju, ka to varētu. Dažu konkrētu mākslinieku dēļ (neminēšu viņu vārdus) bija grūti – viņi visu laiku gribēja, lai rakstu par viņiem (ja viņi spētu, viņi paši būtu uzrakstījuši to grāmatu). Tas bija risks, tālab manuskriptu nevienam nerādīju. Ja būtu to parādījis kaut vienam no iesaistītajiem, tas būtu nokritizēts līdz saknei, un grāmata tā arī nekad netiktu izdota. Man vajadzēja to nodrukāt un iesiet grāmatā, un tā tiešām labi aizgāja. Bet es to ienīdu, jo dienā, kad grāmata iznāca, katrs varēja nopirkt savu eksemplāru, apskatīties indeksā un izlasīt daļu par sevi.

Mēģinājums ietilpināt visu šo periodu vienā grāmatā prasīja lielas pūles. Internetā nekā nebija, rakstot es nevarēju neko ne pārbaudīt, ne iegūt papildu informāciju. Es rakstīju pa gabaliņam vien, sākot no 2003. gada. Pat tagad joprojām nevaru internetā atrast informāciju par šo laiku.

Taču, iespējams, es esmu vienīgais cilvēks, kas par to ir uzrakstījis. Pieļauju, ka 98% no šajā grāmatā pieminētajiem cilvēkiem vairs nekur citur nav atrodami. Es ceru, ka tad, kad viņi visi būs pensijā un visu aizmirsuši, viņi paņems to grāmatu un izlasīs. Ir kāds bārs Soho, ko es pieminu un kas, manuprāt, ir veselas leģendas vērts... varbūt kādudien kāds pateiks: "Paldies Dievam, ka kāds par to uzrakstīja!" Jo tagad viss ir zudis. No tā perioda ļoti maz kas ir saglabājies, jo mūsdienu mākslas pasaule ir atgriezusies pie konservatīvisma, konvencionalitātes. Gribētos, protams, domāt, ka tā nav, bet tā ir. Nav vairs sociālās mobilitātes; mākslas pasaule ir finansiāli pieejama tikai noteiktam cilvēku slānim, un attiecīgi tā nav tik pārstāvoša, kāda varētu būt; lai gan tagad tas atkal sāk mainīties.

Bet tajā laika nogrieznī tas bija britu mākslas visu laiku nozīmīgākais virziens. Ārkārtīgais preses ieinteresētības līmenis, kāds bija laikā, kad šie mākslinieki kļuva slaveni, tagad liekas kaut kas neticams. Es biju bārā, kur Demjenam cilvēki vienkārši sūtīja šampanieša pudeles ... Viņš bija kā vietējais varonis... Tagad tas viss ir sena pagātne, un labi, ka tā.

Man patika, ka jūs grāmatā 80. gadu Londonu raksturojāt kā "desmitgadi ar sliktu elpu".

Jā, cilvēkiem kaut kā ļoti iepaticies šis teiciens. Tas grāmatā ir viens no retajiem dzejiskajiem momentiem. Īstenībā jau tai bija jābūt labāk uzrakstītai un tur bija jābūt vairāk šiem liriskajiem momentiem. Taču es vienkārši centos līdzsvarot faktus. Tobrīd es nebiju mākslas vēsturnieks, neesmu arī tagad, bet toreiz es tiešām nebiju. Jāsaka, ka es vienkārši rakstīju tā, kā bija.

Viss, ko vairums cilvēku tolaik redzēja televīzijā, bija japiji – ļaudis, kas, tērpušies uzvalkos, malko šampanieti u.tml. Taču tā nepavisam nebija. Tā bija viena neliela sabiedrības "kabatiņa", burtiski viena šīs valsts kvadrātjūdze, kas atradās Sitijā. Londonā valdīja briesmīgs šķiru konflikts. Sloane's (The Sloane Club, luksusa klubs Londonā – red.) un Rietumlondona pret strādnieku šķiru Īstendā – absolūti bināra pozīcija. Tas bija diezgan nomācoši. Ir stāstīti dažādi stāsti par Londonu 80. gados, taču fakts ir tāds, ka tobrīd tā vēl joprojām atguvās no kara sekām, austrumu daļā vispār nebija nekādas infrastruktūras. Mūsu varā bija to mainīt. Rindiņa, kas man pašam grāmatā vislabāk patīk, ir: "No Hezeltaina (Maikls Hezeltains, britu konservatīvās partijas politiķis – red.) līdz Hērstam."

Vēl viens pārpratums rodas no tā, ka cilvēki mūs uzskatīja par kaut ko līdzīgu "Tečeres bērniem" (cilvēki, kas uzauga britu premjerministres Mārgaritas Tečeres laikā (1979–1990) un pieņēma tečerisma ideoloģiju – red.). Taču tas bija vislielākais apvainojums, jo mēs ienīdām Tečeri. Patiesībā mēs bijām daudz izmisušāki par "Tečeres bērniem"; mums viss bija jāpanāk pašu spēkiem, citādi mums nebūtu nekā. Esmu tik laimīgs, ka, pateicoties tam, esmu nonācis šeit.

Patiesībā mēs to visu darījām, lai darbotos pret Tečeri, nevis viņu atbalstītu. Ja mēs sarunātos tajā laikā, es jums tagad teiktu: "Mums jāiet uz šo atklāšanu!", un vēl uz to un to. Atceros, policija kādā no atklāšanām reiz uzrīkoja reidu, jo domāja, ka tā ir reiva ballīte. Tur bija simtiem cilvēku. Un šie darbi, kas tagad ir galerijās un muzejos, toreiz bija izlikti šķūņos un noliktavās. Ir kāda sīka daļiņa manis, kas gribētu piekārt Demjena Hērsta punktiņu gleznu pie vecas ķieģeļu sienas un parādīt cilvēkiem, cik tolaik tā patiesībā izskatījās minimālistiska. Tās baltās sienas vietā, ko tagad izvēlas gan Demjens, gan visi pārējie. Ir jāsaprot, ka šī subkultūra eksistēja ļoti netīrā, nolaistā un sagrautā vidē.

Tiesa, līdz ar gadiem tas sāk mani uztraukt. Iespējams, tas viss nebija pārāk veselīgi, ar ko es nedomāju šo "jautrības" daļu, par ko visi parasti tik ļoti grib runāt, bet tā laika dzīvi burtiskā nozīmē – uzturēšanos šajās vecajās ēkās. Tur bija pilns ar azbestu, nenormāli putekļains. Es tiešām brīnos, ka esmu izdzīvojis. Tagad, protams, tos sauc par loftiem, visi tur jūtas labi un ērti, visiem ir telefona līnija... Mums nekā tāda nebija – bija mīnus desmit grādi, un telpas stūrī vajadzēja kaut ko uzsliet, vienkārši lai sasildītos. Šajos šķūņos patiesībā bija aukstāks nekā ārā. Atceros, kā Gerijs Hjūms, kuram darbnīca bija garāžā, uzcēla tur telti, kur dzīvoja arī ziemā. Viņam bija sildītājs, un, tā kā tā bija vissiltākā vieta, mēs tur vienkārši ienirām. Mēs dzērām šņabi un palikām augšā visu nakti, lai uzturētu siltumu un nodarbotos ar muļķībām...