'TUR_telpā' atklās Maijas Kurševas laikmetīgās mākslas izstādi 'Lapa uz lapas'

30. martā plkst. 18.00 Rīgā, laikmetīgās mākslas zālē "TUR_telpa" Tallinas ielas kvartālā durvis vērs jau trešā izstāde ciklā "No aukstuma gaismā" – tajā māksliniece Maija Kurševa iepazīstinās ar jauniem, tieši "TUR_telpai" radītiem darbiem, "Delfi" informē izstādes rīkotāji.

Kurševas izstāde "Lapa uz lapas" sastāv no 300 zīmējumiem, kas veidoti ar laku uz puscaurspīdīga zīdpapīra, un animācijas cilpas, kas radīta no šiem zīmējumiem. Klasiskās animācijas tehnikā veidotā animācijā redzama vējā plīvojoša papīra lapa. Izstādes rīkotāji tās kustību raksturo kā maigu un nomierinošu, dabisku un mierīgu kā elpošana. Attēlu miglainā materialitāte rada viegluma sajūtu un piešķir vērojumam papildu pieredzi. Pašreflektējošā mākslas darba formālais aspekts fokusējas uz cilpas principu, kurā aizturētais laiks atklājas atsevišķu mirkļu virknē, atgriežas sākuma punktā un atkārtojas no jauna. Animācijas kadri, kas eksponēti kā atsevišķi zīmējumi telpā un kā animācijas cilpa monitorā, rada sajūtu par telpas dinamiku un laika telpiskumu. "Lapa uz lapas" aicina skatītāju uz rāmām un mierinošām domām par laiku, telpu un kustību.

Maija Kurševa ir māksliniece, kas strādā ar plašu mediju klāstu, bieži vien tos apvienojot. Viņas pēdējo gadu izstādēs bijušas apskatāmas instalācijas, telpiskas struktūras, apvienojumā ar kustīgo attēlu, grafikām, zīmējumiem, skulptūrām. Mākslinieces idejas bieži vien rotē ap personīgām pārdomām par mākslas darba tapšanas procesu, telpas pakļaušanu idejai, izmantojot vizuāli lakoniskus izteiksmes līdzekļus. Neskatoties uz plašo mediju pielietojumu, zīmējums vienmēr bijis mākslinieces ideju pamatā un funkcionē arī kā ikdienas domu pieraksta veids.

Kurševa dzimusi 1981. gadā Lielplatonē, ieguvusi bakalaura (2006) un maģistra (2008) grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā. Pasniedz kompozīciju un riso druku Latvijas Mākslas akadēmijas "Kustība. Attēls. Skaņa" apakšnozares studentiem. 2017. gadā Kurševa dibinājusi nekomerciālu galeriju "Low" un veidojusi galerijas izstāžu programmu (2017–2019). Dibinājusi Rīgas Zīnu festivālu un bijusi festivāla izstāžu kuratore (2016, 2018), kā arī ar domu biedriem dibinājusi mākslinieku apvienību "Popper Publishing" un vadījusi kolektīva projektus (2012–2018).