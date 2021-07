Uz AB dambja sāksies laikmetīgās video mākslas festivāls 'Ūdensgabali'

No šā gada 7. jūlija līdz 15. septembrim peldošajā mākslas centrā "Noass" pie AB dambja norisināsies laikmetīgās un video mākslas festivāls "Ūdensgabali".

Kā "Delfi" informē organizatori, katru trešdienas vakaru būs iespēja iepazīt globālās aktualitātes un jaunākās tendences video mākslas pasaulē, kā arī gūt vispārēju priekšstatu par tās plašajām izpausmēm. Video mākslas seansus, kopumā veidojot 11 atsevišķu, daudzveidīgu notikumu sēriju, 7.jūlijā pulksten 19 ievadīs Starptautiskā Oberhauzenes īsfilmu festivāla izlase.

Kā skaidro rīkotāji, arī šogad Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi ierasto festivāla norisi, liedzot ārvalstu mākslinieku un ekspertu dalību lekcijās un meistarklasēs, taču festivāla formāts ir pielāgots šī brīža izaicinošajiem apstākļiem, un sadarbībā ar partnerfestivāliem ir tapusi īpaši festivālam "Ūdensgabali" veidota programma, kas ik nedēļu atklāsies video mākslas izlašu skatēs ar papildinošu ievadlekciju. Ilggadējas sadarbības rezultātā festivāla programmu veidos izlases no tādiem ievērojamiem festivāliem kā Japānas Mediju mākslas festivāls, "ARS Electronica", Starptautiskais Oberhauzenes īsfilmu festivāls un "AG Kurzfilm", savukārt pirmo reizi festivāla programmā iekļauta arī izlase no Somijas Turku Video mākslas festivāla, kā arī īpaši veidotas video izlases no "Split" festivāla Serbijā un "Simultan" Rumānijā.

Kā komentē festivāla "Ūdensgabali" programmas veidotāja, mākslas vēsturniece Sandra Ķempele: "Šie festivāli uz globālo tendenču fona vairāk akcentē vietējās video mākslas kontekstu – Ziemeļeiropas un Austrumeiropas video mākslas darbus –, kas ir "uzauguši" ārpus rietumnieciskajām video mākslas tradīcijām un kontrastē saturiski, tehniski un estētiski. Šo festivālu izlašu apkopojums ir veidots, lai paplašinātu priekšstatus par to, cik daudzveidīga ir laikmetīgā video māksla, aicinot arī paturēt prātā vietējos kontekstus." Savukārt 15. septembrī festivālu "Ūdensgabali" noslēgs unikāla programma, kurā apvienoti darbi no Latvijas video mākslas arhīva.

Filmas tiks rādītas oriģinālvalodā ar angļu subtitriem, un ieeja video mākslas seansos ir bez maksas.

Ņemot vērā valstī noteiktos nosacījumus publisku pasākumu organizēšanā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ieeja video mākslas skatēs būs atļauta tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai apstiprina Covid-19 izslimošanas faktu.

Festivāls "Ūdensgabali" 20 gadu laikā ir attīstījies par vienu no tradīcijām bagātākajiem kultūras pasākumiem Latvijā, kas šogad norisināsies jau 21. reizi.

Programma:

Jūlijs

7.07. Starptautiskā Oberhauzenes īsfilmu festivāla starptautiskā izlase

14.07. Japānas Mediju mākslas festivāla izlase "Paplašinātā animācija"

21.07. "AG Kurzfilm" izlase "Laikmetīgās eksperimentālās filmas un video māksla no Vācijas"

28.07. Festivāla "ARS Electronica" izlase kategorijā "Animācija"

Augusts

4.08. Turku video mākslas festivāla izlase "Pazīstama sajūta"

11.08. Starptautiskā Oberhauzenes īsfilmu festivāla izlase "Māksla un eksperiments"

18.08 Serbijas Videmākslas festivāla "SPLIT" starptautiskā izlase

25.08.Rumānijas festivāla "SIMULTAN" starptautiskā izlase

Septembris



01.09. Starptautiskā Oberhauzenes īsfilmu festivāla uzvarētāju darbu izlase

08.09. Japānas Mediju mākslas festivāla izvēlēta mākslinieka izlase

15.09. Latvijas video mākslas izlase