Uz AB dambja tiks pacelts mākslas karogs

Ceturtdien, 1. jūlijā, pulksten 19 mākslas centrā "Noass" uz AB dambja tiks pacelts Līgas Spundes īpaši veidotu karogs, ar kuru tiks atklāts mākslas projekts "Spēka avots".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē mākslas centra "Noass" pārstāvji, eksperimentējot ar simbolisko karoga nozīmi, laika posmā no jūlija līdz pat decembra beigām pie mākslas centra "Noass" fasādes būs aplūkojama kāda no astoņu mākslinieku variācijām par karogu kā izteiksmes līdzekli, kā simbolu, žestu un mediju. Projektā apvienojušies dažādu paaudžu mākslinieki – Līva Rutmane, Anna Malicka, Kristiāna Marija Sproģe, Jānis Krauklis, Maija Kurševa, Līga Spunde, Margrieta Griestiņa un Ieva Putniņa.

Caur dažādiem karogiem atklāsies plašās interpretācijas iespējas un izgaismosies dažādu radošo komūnu veidotās izpausmes, kas bieži vien publiskam skatam paliek apslēptas. Projekts "Spēka avots" ir veidots kā turpinājums mākslas centrā "Noass" pagājušā gada augustā atklātajai mākslinieka Kaspara Groševa izstādei "Autonomia", kuras centrā bija karogs un tā dekonstrukcijas kā medijs mākslas valodas paplašināšanai.

Mākslinieces Līgas Spundes veidotais karogs "Clubhouse" būs apskatāms bez maksas jebkurā diennakts laikā AB dambī, pie mākslas centra "Noass" fasādes, līdz 20. jūlijam, kad to nomainīs nākamais mākslinieks.

Ņemot vērā valstī noteiktos nosacījumus publisku pasākumu organizēšanā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ieeja mākslas projekta "Spēka avots" atklāšanas pasākumā būs atļauta tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai apstiprina Covid-19 izslimošanas faktu.

Mākslas centrs "Noass" ir mākslinieku vadīta organizācija ar vairāk nekā divdesmit gadu ilgu darbības vēsturi. Lai radītu iespēju veidot nozīmīgākus mākslas notikumus, viens no organizācijas dibinātājiem, Dzintars Zilgalvis, 2000. gadā no Daugavas dzelmes izcēla nogrimušu betona piestātni un kopā ar domu biedriem pārbūvēja to par izstāžu zāli un peldošu skatuvi. Kopš tā laika, "Noass" ir viens no redzamākajām kultūras centriem un viena no tradīcijām bagātākajām nevalstiskajām kultūras organizācijām Latvijā, savā interešu lokā iekļaujot vizuālo mākslu, literatūru, laikmetīgo deju, teātri, skaņu mākslu, kustīgo attēlu (video) un mākslas projektu realizēšanu pilsētvidē.