Vācijā publiski aplūkojams skandalozā Benksija darbs, kas izsoles laikā 'pašiznīcinājās'

Vācijā, Bādenbādenē būs aplūkojams skandalozā grafiti mākslinieka Benksija darbs "Love is in the Bin" jeb pagājušā gadā izsolē pārdotais "Girl with Balloon", kas nosolīšanas brīdī "pašiznīcinājās".

Pirms darba eksponēšanas "Frieder Burda" muzejā Bādenbādenē, pārbaudīts, ka darba rāmī iestiprinātais papīra smalcinātās vairs nedarbojas.

Darbs "Girl with Balloon" (Meitene ar balonu) ir viens no populārākajiem Benksija trafaretiem. Tā oriģināls tapa 2002. gadā uz Vaterlo tilta Londonā. Attēlā redzama meitenīte, kura tur rokās sarkanu, sirds formas balonu.

Benksija darbs tika izlikts "Sotheby's" izsolē pērn oktobrī, tomēr brīdī, kad darbs tika pārdots par vairāk nekā miljonu ASV dolāru, tas izslīdēja no rāmja un "pašiznīcinājās" rāmī iemontētajā papīra smalcinātājā.

Vēlāk video ar to, kā jau pirms vairākiem gadiem rāmī iemontēts smalcinātājs un kā izsoles laikā darbs daļēji sabojāts, ievietots paša Banksija oficiālajā "Instagram" kontā.

"Frieder Burda" muzeja direktors Henings Šāpers paudis, ka bijis noraizējies, ka mākslinieks atkal ar darbu varētu izspēlēt kādu joku, piemēram sabojāt, tas ir sasmalcināt papīra smalcinātājā līdz galam.

"Mēs atvērām rāmi un atradām smalcinātāju, baterijas un vadus. Bijām pārsteigti, ka baterijas ir izņemtas un vadi – pārgriezti," skaidroja muzeja vadītājs, kamēr kuratori baltiem cimdiem rokās uzmanīgi izlika apskatei Benksija darbu "Frieder Burda" ekspozīcijā.

Darba īpašnieks šobrīd ir kāds anonīms mākslas kolekcionārs no Eiropas un Bādenbādenes muzejam to ir aizdevis uz vienu mēnesi. Tikmēr Benksijs ir mainījis darba nosaukumu no "Girl with Balloon" uz "Love is in the Bin" (Mīlestība papīrgrozā).

Muzejs par Benksija sabojātā darba aplūkošanu neprasīs naudu. Kā pauda Šāpers, Benksijs ir ielu mākslinieks, turklāt mākslas demokratizācijas aizstāvis, tāpēc nebūt pareizi prasīt publikai naudu par viņa darbu aplūkošanu.

Bādenbādenē daļēji sasmalcinātais darbs būs apskatāms līdz 3. martam, bet pēc tam dosies uz Štutgarti, kur "Staatsgalerie" arī būs apskatāms bez maksas.