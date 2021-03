Valmiera iesaistījusies pasaulē lielākajā cilvēku foto projektā

Valmiera iesaistījusies pasaulē lielākajā un visaptverošākajā cilvēku foto projektā "Inside out", kurā dažādās vietās visā pasaulē projektā iesaistītie cilvēki dalās ar savu foto portretu un stāstu, kļūstot par publiski aplūkojamu mākslas darbu.

Arī Valmierā kādā īpašā vietā pilsētā būs izstādīti lielformāta foto portreti. Kas tajos atainots, būs iedzīvotāju ziņā, jo par mākslas darbu būs iespēja kļūt ikvienam, portālu "Delfi" informē Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji.

Valmieras projekta iniciatīva pasaules kartē tiks iezīmēta ar uzsaukumu "Notice us!" ("Pamani mūs!"). Kā uzsver projekta veidotāji, šī būs unikāla iespēja parādīt Latviju, mūsu kultūru, cilvēkus. Tas ir apliecinājums, ka ikvienam ir būtiska loma mākslas notikumos un norisēs.

"Ikvienam ir iespēja mainīt vidi, kur dzīvojam. Atzīmējot Valmieru un topošo Valmieras novadu pasaules kartē, ar projektā iesaistītajām valstīm dalīsimies priekos, sasniegumos, sāpēs, problēmās, risinājumos, iespējās," raksta pilsētas pašvaldības pārstāvji.

Valmierā lielformāta foto portreti tiks izvietoti vietā, kas nekad nav pieredzējusi fotoizstādi, kas pildījusi saimniecisku uzdevumu, kas slejas 45 metru augstumā virs pilsētas un ko iedzīvotāji, visticamāk, nekad nav iztēlojušies kā kultūrtelpu. Tas ir Valmieras bijušās katlu mājas skurstenis Rīgas ielā 25. Pēc projekta noslēguma plānots bijušajā katlu mājā veidot mākslas telpu. Tā būs vieta modernajai un laikmetīgajai mākslai, pašrealizācijai un mijiedarbībai ar pasaules mēroga mākslu.

Alpīnists, projektu vadītājs, bērnudārznieks, pensionēts būvuzraugs – projektā aicināts piedalīties ikviens. Foto portreti būs simbols brīvībai un mierīgai līdzāspastāvēšanai, pārmaiņām, kas nes labu, drosmei tikt pamanītiem, raksta projekta veidotāji.

No 15. līdz 19.martam dažādās vietās topošajā Valmieras novadā viesosies foto busiņš, kurā būs iespēja nofotografēties. Plašāka informācija par busiņa pieturvietām un laikiem pieejama Valmieras mājaslapā, sadaļā "Kultūra", projekts "Inside out". Fotoizstāde, kas būs apskatāma, pavēršot skatienu uz torņa smaili, būs aplūkojama aprīļa beigās.

Projekta "Inside Out" īstenošana Valmierā būs viena no nozīmīgākajām norisēm, Valmierai un topošajam Valmieras novadam esot ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027.gadā. Projekts sasaucas ar Eiropas kultūras galvaspilsētas mērķiem aizsargāt un veicināt kultūras daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā.

Katra projekta "Inside Out" iniciatīva pasaulē ir dokumentēta un apskatāma interaktīvā kartē. Iedzīvotāji, kuri izvēlēsies piedalīties foto projektā, pievienosies tiem vairāk nekā 260 000 cilvēkiem 129 valstīs, kuri, publiski daloties ar savu foto portretu, vērš uzmanību neiecietībai, rasismam, atbalsta demokrātiskas vērtības, veicina klimata pārmaiņas, runā par integrāciju.