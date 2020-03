Valmieras teātra kafejnīcas galerijā atklās Jāņa Šneidera izstāde 'Ārā'

Valmieras teātra kafejnīcas galerijā 20. martā pulksten 18.30 tiks atklāta mākslinieka Jāņa Šneidera personālizstāde "Ārā", kurā būs skatāmi vairāki mākslinieka nesen radītie mazformāta darbi. Tajos atspoguļoti mākslinieka minējumi par to, kas ir tur – ārā, portālu "Delfi" informē fonda "Mākslai vajag telpu" pārstāve Katrīna Jaunupe.

Kā raksta Jaunupe, Jānis Šneiders izstādē "Ārā" turpina risināt tos pašus jautājumus, kuriem pievērsās izstādē "Vieta" (galerijā LOOK!, 2019. gada oktobris) – visuma un telpas uzbūve, robeža starp redzamo un neredzamo (kas patiešām ir redzams un kas – saskatāms vien katram individuāli), kādu informāciju sniedz virsmas, virsmu reljefs un matērija. Šneiders caur mākslu pēta to, kā un cik dažādi var izmantot perspektīvas režģi, lai konstruētu dažādas telpas. Radīt kārtību nekārtībā un otrādāk. Līdzīgi kā izstādē "Vieta", arī šajā ekspozīcijā būs skatāmi darbi, kuru pamatā ir izmantots perspektīvas režģis, kas pakļauts mākslinieka eksperimentiem. Šneidera gleznās attēlotās telpas ir it kā attālinātas no pieredzē sastaptajām un tajās nav nosakāma mēroga, līdz ar to caur abstrakciju tās top it kā svešas, bet vienlaikus vēl tuvākas. Grūti arī nosakāms režģa novietojums attiecībā pret skatienu – vai režģis plešas uz priekšu, uz augšu vai tas stiepjas lejup.

Izstādē "Ārā" tiks eksponēti Šneidera jaunākie eksperimenti ar perspektīvu, kas iegūst bioloģisku veidolu – darbos attēlotā vide atgādina aizaugušas spraugas bruģētā virsmā, sadzītas vagas laukā vai pat rindiņās stādītu mežu. Var likt domāt par tik tikko notikušiem sprādzieniem, virsmas atbildi uz satricinājumu, kustību, kas var tikt asociēta ar uguni un liesmām. Turpretī mākslas pazinējiem šie Šneidera darbi, iespējams, atgādinās mākslinieka Anselma Kīfera apokaliptiskās gleznas.

Izstādi organizē fonds "Mākslai vajag telpu" sadarbojoties ar Valmiermuižas kultūras biedrību, piedāvājot jauno mākslinieku izstādes Valmieras teātra kafejnīcas galerijā. Izstāde "Ārā" būs skatāma līdz aprīļa beigām, un to nomainīs jaunās mākslinieces Madaras Kvēpas izstāde maijā.

Izstādes rīkotāji informē, ka Valmieras Mākslas dienu ietvaros 16. aprīlī pulksten 18.00 Valmieras teātra kafejnīcā tiks rīkota izglītojoša lekcija par latviešu 20. gadsimta otrās puses un mūsdienu mākslu, ko vadīs mākslas zinātniece un izstāžu kuratore Auguste Petre, toties 19. aprīlī pulksten 15.00 mākslinieks Jānis Šneiders vadīs radošo darbnīcu dažāda vecuma bērniem, kurā radošo izpausmi un fantāziju kopā ar mākslinieku varēs realizēt caur ēnu spēlēm.

Jānis Šneiders ir perspektīvs jaunais mākslinieks, kurš ir prestižās Purvīša balvas nominants par jau minēto izstādi "Vieta" galerijā LOOK!. Mākslinieks beidzis bakalaura programmu Latvijas Mākslas akadēmijā glezniecības nodaļā, taču šobrīd turpina studijas maģistrantūrā Vizuālās komunikācijas apakšprogrammā. Izstādi "Ārā" organizē fonds "Mākslai vajag telpu", kas nav fonda pirmā sadarbība ar mākslinieku – Jānis 2018. gadā piedalījās projektā "Skaņai vajag mākslu" "MVT Vasaras mājā", radot scenogrāfisku instalāciju Māra Ārgaļa gleznai "Mūzika" (Vestards Šimkus muzikāli interpretēja mākslas darbu) un šobrīd Jānis Šneiders līdzdarbojas fonda izglītības projektā, apmeklējot Latvijas skolas un veidojot sarunu ar jauniešiem par 20. gadsimta otrās puses un mūsdienu mākslu.

Valmieras teātra kafejnīca ir jauna kultūrvieta – kafejnīca ar savu izstāžu telpu. Te var nobaudīt ne vien garšas, kas raksturīgas mūsdienu latviešu virtuvei, bet arī piedzīvot dažādas mūsdienu laikmetīgās mākslas izpausmes. Valmieras teātra kafejnīca gaida viesus katru dienu no pulksten 12.00 līdz 21.00, izņemot pirmdienas.