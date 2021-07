'Vertikālā robeža' – izziņo starptautisko grafikas festivālu 'Printmaking IN'

No 21. jūlija līdz 22. augustam Latvijas Mākslinieku savienības ēkā norisināsies starptautiskā grafikas festivāla "Printmaking IN" izstādes, portālu "Delfi" informē organizatori.

Izstādes būs skatāmas ēkas pirmajā un piektajā stāvā - LMS galerijā, Prezidentu zālē un Kamergalerijā. Latvijas Mākslinieku savienības ēka atrodas 11.novembra krastmalā 35, Rīgā.

"Ikdienā starp mums ir dažādas horizontālās robežas - attālums, piederība, dažādi praktiski apstākļi - bet festivāla tēma izaicina noskaidrot vai pastāv arī vertikālās robežas. Kas mūs vieno un kas šķir uzskatos, vērtībās, gaumē, izskatā vai aizspriedumos? Varbūt tieši vertikālā robeža ir tā, kas savieno un apvieno, neraugoties uz ierobežojumiem, aizrobežojumiem un citiem šķēršļiem?" festivāla tēmu "Vertikālās robežas" piesaka organizatori.

LMS galerijā jeb Latvijas Mākslinieku savienības lielajā zālē būs skatāma Baltijas valstu mākslinieku grupas izstāde "Vertikālā robeža". Kuratori: Ieva Nagliņa (LV), Al Paldrok (EE).

Prezidentu zālē notiks Dānijas mākslinieku grupas izstāde "Ha-BiBi-TaT". Izstādes tēma ir atvasināta no jēdziena "dzīvotne" (angļu val. habitat), savukārt nosaukums "Ha-BiBi-TaT" ir cieņas izrādīšana dadaistu rotaļīgajai pieejai mākslas radīšanā un atsauce uz arābu vārdu "habibi", kuru draugi vai satikušies svešinieki savā starpā izmanto, lai izrādītu romantisku interesi. Atlasītie autori, kuri ir īpaši iekļauti šajā izstādē, dažādos veidos strādā ar grafikas materiāliem, ietverot gan tradicionālas, gan arī konceptuālas un eksperimentālas pieejas.

Kamergalerijā top ilustratoru izstāžu cikla izstāde "Paintmaster.jpg". Kuratore Justīne Vernera (LV) uzaicinājusi māksliniekus, kuri deviņdesmito gadu beigās un divtūkstošo gadu sākumā darināja zīmējumus pazīstamā, taču visai vienkāršā attēla apstrādes programmā – "MS Paint". Istādē piedalās autori Ishmaels (Ernests Kļaviņš) (LV), Veidenbaums (Misene) (LV).

Šī izstāde ir divu zem segvārdiem slēptu autoru saspēle. Lai atšķirtu, kurš darbs pieder kuram, skatītājs tiek aicināts pievērst uzmanību katra mākslinieka digitālajam triepienam vai, ja šāds uzdevums par grūtu, failu nosaukumiem.

Festivāla atklāšana notiks 2021. gada 21. jūlijā no pulksten 17.

Izstādes skatāmas no 22. jūlija līdz 22 .augustam no pulksten 12 līdz 18. Ieeja bez maksas.

Tiks ievēroti visi valstī notiektie epidemiloģiskie ierobežojumi. Uz atklāšanas pasākumu apmeklētāji aicināti nākt, uzrādot Covid-19 sertifikātu.

"Printmaking IN" ir starptautisks festivāla zīmols, kas radies Igaunijā, Pērnavā 1998. gadā. Latvijā tas gūst arvien lielāku atpazīstamību un popularitāti un notiek kopš 2016. gada, apvienojot dažādus māksliniekus no atšķirīgām pasaules valstīm un organizējot grafikai veltītu aktivitāšu sēriju.