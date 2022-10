Vides aktīvisti Londonā ar zupu aplējuši Van Goga 'Saulespuķes'

Londonas Nacionālajā galerijā piektdien, 14. oktobrī, vides aktīvisti ar tomātu zupu aplējuši Vinsenta van Goga slaveno gleznu "Saulespuķes" (1888).

Protestētāji pārstāv organizāciju "Just Stop Oil". Kā vēsta BBC, tie bijuši divi cilvēki, tērpušies "Just Stop Oil" krekliņos. Vispirms abi atvēruši konservētās tomātu zupas bundžas, aplējuši gleznu un pēc tam pielīmējuši savas plaukstas pie sienas. Video ar notikušo jau ievietots "Just Stop Oil" sociālo mediju kontos.

Incidents noticis pulksten 11 pēc vietējā laika.

Kā medijiem pavēstījusi Londonas policija, pēc notikušā nekavējoties izsaukti likumsargi, kas arestējuši divus cilvēkus.

Savukārt Nacionālās galerijas pārstāvji pastāstīja, ka gleznai priekšā ir aizsargstikls, tāpēc tā nav tikusi sabojāta, bet ir daži maznozīmīgi rāmja bojājumi.

Jau iepriekš "Just Stop Oil" aktīvisti jau iepriekš ir pauduši protestu, pielīmējot savas rokas pie sienas līdzās slaveniem mākslas darbiem. Tā, piemēram, šī gada 6. jūlijā vides aizstāvji pielīmējās pie gleznas "Svētais vakarēdiens" rāmja Karaliskās akadēmijas Karaliskajā galerijā Londonā. Tāpat šī nav pirmā reize, kad viņi paviesojas Nacionālajā galerijā.

"Just Stop Oil" pieprasa Lielbritānijas valdībai pārtraukt fosilās degvielas ieguvi un ražošanu. Protestētāji jau iepriekš savas aktivitātes izvērsuši gan Skotijas mākslas galerijā Edinburgā, gan F1 sacensībās British Grand Prix.

Londonas Nacionālajā galerijā aplūkojamās Van Goga "Saulespuķes" ir viens no septiņiem gleznotāja darbiem ar šiem ziediem. Publiskai apskatei dažādās galerijās un muzejos visā pasaulē ir pieejami pieci. "Saulespuķes" ir viens no atpazīstamākajiem un mīlētākajiem Van Goga darbiem, uzsver galerijas pārstāvji.