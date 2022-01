Viļņā atklās gleznotāja Andra Vītoliņa personālizstādi

Šā gada 3. februārī apmeklētājiem durvis vērs mākslinieka Andra Vītoliņa personālizstāde "We Need a Chance to be Reborn". Izstādi varēs apskatīt Viļņas rātsnamā un mākslas galerijā "Meno niša" līdz 26. februārim.

Izstāde "We Need a Chance to be Reborn" (latviešu valodā "Mums vajadzīga iespēja pārdzimt") vēsta par indivīda spēju krīzes situācijās saskatīt nākotnes vīziju. Tādējādi mākslinieka Andra Vītoliņa darbi apvieno pārliecību par ideju, domu un "pārdzimšanu" fiziskajā telpā. Proti, priekšmetos un objektos pārtapušajām idejām gleznās tiek sniegta iespēja atdzimt un atjaunoties, informē mākslinieka pārstāvji.

"Savos darbos es cenšos notvert vibranto pasaules plūdumu. No vienas puses, gleznas apdzīvo cilvēka radītas, relatīvi stabilas struktūras, bet, no otras puses, te sajūtama arī iracionālā pasaule, kas plešas daudz tālāk par piezemēto, acīmredzamo vidi. Esmu novērojis, ka ar daudzām lietām un parādībām saskaramies kā ar uzplaiksnījumiem – vispirms doma vai process ir aktīvs, bet pēc mirkļa – noplok un izplēn. Tajā brīdī būtisks ir mūsu fiziskais novietojums – vai mēs atrodamies procesu centrā vai perifērijā," tā par izstādes māksliniecisko vēstījumu stāsta izstādes "We Need a Chance to be Reborn" autors Andris Vītoliņš.

Izstāde apmeklētājiem būs pieejama Viļņas rātnsamā, kas atrodas Viļņas vecpilsētā un ir viena no nozīmīgākajām vietējās politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves notikumu vietām. Tāpat izstāde būs apskatāma arī laikmetīgās mākslas galerija – "Meno Niša", kas jau kopš 2009. gada organizē starptautiskus laikmetīgās mākslas projektus sadarbībā ar ārvalstu galerijām, kultūras institūcijām un ar atsevišķiem māksliniekiem.

"Pirmo reizi Andris Vītoliņš pie mums viesojās 2019. gadā, un mēs esam ļoti priecīgi turpināt šo starptautisko sadarbību ar talantīgo un cienīto latviešu mākslinieku, jo īpaši tādēļ, ka tieši šogad svinam 20 gadu jubileju un mums ir prieks, ka Andris ir kļuvis par daļu no mūsu svinībām," sacīja "Meno Niša" vadītāja Diāna Stomiene.

Izstādes atklāšana Viļņas rātsnamā notiek zaļajā režīmā, tādēļ apmeklētājiem nepieciešams uzrādīt derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kurš apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu. Kopā ar sertifikātu jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Izstādes norises vietā jāievēro divu metru distance, kā arī jālieto FFP2 respirators. Apmeklējot izstādi pēc atklāšanas dienas, apmeklētājiem nav nepieciešams Covid-19 sertifikāts, taču telpās jālieto maska. Tāpat arī mākslas galerijas "Meno Niša" apmeklējumam nav nepieciešams Covid-19 sertifikāts, taču telpās apmeklētājiem jālieto FFP2 respiratori.

Pirms izstādes apmeklējuma, organizatori lūidz iepazīties ar aktuālo informāciju norises vietu mājaslapās: www.vilniausrotuse.lt un www.menonisa.lt.

Andris Vītoliņš ir latviešu gleznotājs un Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors un pedagogs. Kopš 1996. gada mākslinieks aktīvi piedalās izstādēs Latvijā un citās Eiropas valstīs – Dānijā, Zviedrijā, Vācijā, Austrijā. Mākslinieku jau ilgāku laiku mākslā interesē industriālā tēma: mašīnas, dažādi braucamrīki, mehānismi, rūpnīcas un to detaļas – caurules, skrūves, krāni, savienojumi. Andris Vītoliņš ir ieguvis maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā, bakalaura grādu vizuālās komunikācijas nodaļā, mākslinieks trīs gadus studējis dizaina nodaļā. Andris Vītoliņš 2004. gadā saņēmis žurnāla "Latvijas Arhitektūra" gada balvu par labāko debiju.