Virtuālais tirgus: 10 visdārgāk pārdotie mākslas darbi 2020. gadā

Lai arī aizgājušajā gadā mākslas tirgus un izsoles faktiski pārcēlās uz virtuālo vidi, visdārgāk pārdoto mākslas darbu cenas ir lielisks apliecinājums tam, ka pasaules bagātākie cilvēki 2020. gada notikumus nebūt neuzskatīja par šķērsli, lai tērētu milzīgas summas mākslas darbu iegādei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiesa, salīdzinājumā ar 2019. gadu kopējie tēriņi tomēr ir samazinājušies. 2019. gadā deviņi no desmit dārgākajiem izsolītajiem darbiem katrs tika pārdots par cenu, kas pārsniedza 50 miljonus ASV dolāru. Tikmēr 2020. gadā tikai divu pārdoto darbu cena pārsniedza šo robežu.

Pārmaiņas notikušas arī pašu mākslas darbu izvēlē, kurā 2020. gadā mazāku popularitāti izpelnījās laikmetīgā māksla, dodot priekšroku tradicionālām vērtībām. Divi no dārgākajiem pirkumiem bija klasiski ķīniešu mākslas darbi.

1. Frānsiss Bēkons "Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus" (1981) – 84,6 miljoni dolāru

Foto: AP/Scanpix/LETA

Pārdots 30. jūnijā izsoļu nama "Sotheby's" tiešsaistes izsolē, kas tika straumēta no Honkongas, Londonas un Ņujorkas. Šo darbu izsolē piedāvāja ar norvēģu miljardieri Hansu Rasmusu Astrupu saistīts fonds, bet pats slavenais mākslas cienītājs to iegādājās 1987. gadā. Darba radīšanas gads tiek uzskatīts par vienu no spožākajiem visā provokatīvā britu gleznotāja Bēkona daiļradē.

2. Vu Bins "Ten Views of a Lingbi Rock" (1610) – 76,6 miljoni ASV dolāru

Foto: Publicitātes attēli





Pārdots 18. oktobrī par 512,9 miljoniem juaņu Pekinā. Šajā rullī redzamas 10 ainas ar kādu klinti Lingbi apgabalā Austrumķīnā, Anhujas provincē. 1989. gadā šis darbs kļuva par pirmo miljons dolāru vērto ķīniešu gleznu, kas pārdota "Sotheby's" izsoļu namā. Šobrīd tas ir visu laiku dārgākais jebkad pārdotais ķīniešu klasiskās glezniecības darbs.

3. Rojs Lihtenšteins "Nude With Joyous Painting" (1994) – 46,2 miljoni ASV dolāru

Foto: AFP/Scanpix/LETA





Pārdots 10. jūlijā "Christie's" izsolē, kas tika straumēta no Honkongas, Parīzes, Londonas un Ņujorkas. Lai gan šis amerikāņu popārta kulta mākslinieka darbs jau daudzas reizes mainījis savu īpašnieku, tas vēl nekad nebija nonācis izsolē, un rezultātā izpelnījās trešo augstāko summu, kāda līdz šim maksāta par Lihtenšteina mākslu. Lihtenšteina slavenākie un mākslas cienītāju iekārotākie darbi radīti periodā no 1962. līdz 1964. gadam, tomēr šajā 1994. gada gleznā mākslinieks atgriežas pie diviem iecienītiem 60. gadu motīviem – sievietes akta un Bena Deja radītajiem punktējumiem.

4. Deivids Hoknijs "Nichols Canyon" (1980) – 41 miljons ASV dolāru

Foto: Vickie Flores/Scanpix/LETA





Gluži nesen, 7. decembrī, Hoknija glezna tika pārdota "Phillips" galerijā Ņujorkā. Šo darbu mākslinieks veltījis Kalifornijai, attēlojot savu ikdienas ceļu uz darbu laikā, kad dzīvoja Holivudhilzā. Lai arī Hoknija iekārotākie darbi joprojām ir viņa baseina ainas (piemēram, darbs, ko 2018. gadā pārdeva par rekordaugstiem 90 miljoniem ASV dolāru) un pāru gleznojumi, "Nichols Canyon" pārdošanas cena ir jauns rekords mākslinieka radītajām dabas ainavām.

5. Ren Renfa "Five Inebriated Princes Riding Home" (13. gs. beigas – 14. gs. sākums) – 39,4 miljoni ASV dolāru

Foto: Publicitātes attēli





Šo vēsturisko Juaņa dinastijas laika mākslinieka Renfa radīto retumu, kurā attēloti pieci apreibinājušies Tangu dinastijas prinči pārgalvīgā izjādē, 8. oktobrī "Sotheby's" Honkongas izsoļu namā iegādājās Longa muzejs Šanhajā.

6. Sajs Tvomblijs "Untitled (Bolsena)" (1969) – 38,7 miljoni ASV dolāru

Foto: AP/Scanpix/LETA





Amerikāņu mākslinieka darbs no 1969. gadā Romā radītās sērijas saistībā ar "Apollo 11" lidojumu uz mēnesi, tika pārdots 6. oktobrī izsoļu namā "Christie's" Ņujorkā. Sēriju kopā veido 14 lielizmēra darbi uz pelēka fona ar slaikām līnijām un ieskicētām piktogrammām, kas kļuvusi par Tvomblija rokraksta pazīšanas zīmi. Konkrētais darbs iepriekš atradies prestižajā "Saatchi" kolekcijā.

7. Sanyu "Quatre Nus" (1950. gadi) – 33,3 miljoni ASV dolāru

Foto: Publicitātes attēli





Ķīniešu-franču izcelsmes mākslinieks Sanyu kļuvis par starptautiski atpazīstamu zīmolu tāpat kā Anrī Matiss (ar ko Sanyu bieži tiek salīdzināts). Mākslinieks ir Parīzes skolas dalībnieks, aktīvi darbojās pēckara Francijas mākslas dzīvē, lielākoties gleznojot tieši aktus. Šajā darbā, kas radīts personālizstādei Taipejas Nacionālajā vēstures muzejā, attēlotas četras sievietes, iezīmējot jaunu stila pavērsienu. Skaitlim "četri" ir ievērojama nozīme ķīniešu kultūrā, kas saistīts ar slavenu leģendu par četrām skaistulēm. Darbs tika pārdots 8. jūlijā "Sotheby's" izsoļu nama Honkongas filiālē.

8. Marks Rotko "Untitled" (1967) – 31,3 miljoni ASV dolāru

Foto: Publicitātes attēli





Pasaulslavenā Daugavpilī dzimušā ebreju izcelsmes amerikāņu abstrakcionisma mākslinieka augsti vērtēta perioda darbs tika izsolīts 6. oktobrī "Christie's" izsoļu namā Ņujorkā. Glezna nākusi no amerikāņu baņķiera un miljardiera Ronalda Perelmana bagātīgās mākslas darbu kolekcijas, kurš to iegādājies tālajā 2002. gadā.

9. Braiss Mārdens "Complements" (2004-2007) – 30,9 miljoni ASV dolāru

Foto: Publicitātes attēli





81 gadu vecā amerikāņu minimālista darbu pārdeva bijušais Ņujorkas "MoMa" muzeja padomes prezidents Donalds Merons no savas privātkolekcijas "Christie's" izsoļu nama rīkotajā izsolē, vairāk nekā trīs reizes pārspējot iepriekšējo 10,9 miljonu ASV dolāru rekordu par Mārdena darbu.

10. Bārnets Ņūmens "Onement V" (1952) – 30,9 miljoni ASV dolāru

Foto: Publicitātes attēli





Tāpat kā iepriekš minētais Mārdena darbs, arī amerikāņu abstraktā ekspresionisma klasiķa Ņūmena glezna pārdota tajā pašā "Christie's" izsolē Ņujorkā un, kā norāda izsoļu nama pārstāvji, tā gala cena sagādājusi nelielu vilšanos, jo cerēts, ka nozīmīgo gleznu izdosies pārdot par aptuveni 40 miljoniem dolāru.