Zem van Goga gleznas atrasts iepriekš nezināms mākslinieka pašportrets

Zem ievērojamā nīderlandiešu gleznotāja Vinsenta van Goga darba "Zemnieces galva", kas atrodas Skotijas Nacionālās galerijas krājumā, konstatēts iepriekš nezināms mākslinieka pašportrets, raksta "BBC". Atklājums noticis, muzeja speciālistiem ar rentgenstarojumu pārbaudot audeklu pirms topošās izstādes.

Nezināmais Van Goga pašportrets tika atrasts zem kartona un līmes kārtas, kas atradās aiz mākslinieka gleznas “Zemnieces galva” (1885). Skotijas Nacionālās galerijas eksperti paslēpto pašportretu atrada, kad audekls pirms darba izvietošanas izstādē tika pārbaudīts ar rentgenstarojumu.

Kā raksta “BBC”, galerijas vecākā kuratore Leslija Stīvensone esot bijusi šokēta, atklājot, ka mākslinieks no gleznas dzīlēm “skatās uz mums”. Kuratore paudusi, ka šis ir nozīmīgs atklājums, kas turpmāk papildinās jau līdz šim zināmo par mākslinieku un viņa dzīvi.

Galerijas pārstāve atklāj, ka holandiešu mākslinieks bieži izmantoja audeklus un, lai ietaupītu naudu, apgrieza tos otrādi un gleznoja uz otras puses. Savukārt eksperti skaidro, ka atklāto van Goga pašportretu iespējams glābt, taču līmes un kartona noņemšanas process prasīs smalku darbu. Šobrīt tiek arī pētīts, kā to veiksmīgāk izdarīt, lai nekaitētu oriģinālajai gleznai.

Lai gan Van Goga darbi tika novērtēti tikai pēc viņa nāves, šodien viņš ir viens no ievērojamākajiem gleznotājiem Rietumu mākslas vēsturē. Glezna “Zemnieces galva” kā daļa no ievērojama Edinburgas jurista dāvanas tika iekļauta Skotijas Nacionālās galerijas kolekcijā 1960. gadā. Tiek uzskatīts, ka van Gogs savu pašportetu uzgleznoja otrā pusē brīdī, kad pārcēlās uz Parīzi, kur ietekmējās no franču impresionistu darbiem.