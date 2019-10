'Ziemeļblāzmā' būs laikmetīgās mākslas izstāde 'Silta, jauka istabiņa'

No 20. oktobra līdz 12. decembrim kultūras pilī "Ziemeļblāzma" būs skatāma laikmetīgās mākslas izstāde "Silta, jauka istabiņa". Izstādē piedalās mākslinieces Anda Magone, Elīna Brasliņa, Eva Vēvere, Katrīna Gaile, Mētra Saberova un Rasa Jansone. Izstādes kuratore Jana Kukaine, portālu "Delfi" informē izstādes rīkotāji.

Izstādes nosaukums aizgūts no labi zināmas tautasdziesmas, kas apdzied mātes siltumu un mīļumu. Lai arī Latvijā pēdējo simts gadu laikā priekšstati par sievietes lomu ir krasi mainījušies, tomēr uzskats, ka sieviete ir "pavarda sargātāja", arvien ir izplatīts. Dalot ģimenes pienākumus, primāri atbildība par bērnu pieskatīšanu, "māju sajūtas veidošanu" un nereti arī – ģimenes saglabāšanu – jāuzņemas sievietei. Mājas solis un ikdienas rūpes, kam sieviete ziedo daudz vairāk laika kā vīrietis, ir ar zemu sociālo prestižu, turklāt tieši mājsaimniecības un ģimenes uzturēšanai veltītais darbs, ko sievietes dara bez atlīdzības, ir viens no mehānismiem, kas veicina neoliberālās ekonomikas izaugsmi un vēl vairāk padziļina dzimumu nevienlīdzību. Atgriežoties mājās no darba, sievieti tur negaida siltas vakariņas, bet gan nākamais darāmo darbu saraksts. Tradicionāli būdamas atbildīgas par to, lai citiem dāvātu siltumu un mīļumu, pašas savās mājās sievietes nereti jūtas kā iekšējā trimdā. Mājas sienas var veicināt sociālo izolāciju, kā arī kļūt par aizsegu vardarbībai un privātām krīzēm. Saskaņā ar 2018. gada ANO datiem – tieši mājās sievietei ir vislielākais risks tikt nogalinātai, parasti no sava partnera vai kāda ģimenes locekļa. Vai ilgas pēc siltas, jaukas istabiņas ir utopiska vīzija? – jautā izstādes mākslinieces.

Izstādes ietvaros notiks divi pavadošie pasākumi: 3. novembrī pulksten 14.00 paaudžu sadarbības pasākums "Vecmāmiņas receptes" un 1. decembrī pulksten 11.00 – radošā mākslas darbnīca bērniem. Izstādes darba laiks: katru dienu 10.00–19.00, ieeja izstādē un pasākumos bez maksas.

Izstāde ir Latvijas valsts simtgades programmas notikums un kultūras pils "Ziemeļblāzma" 2019. gada Laikmetīgās mākslas programmas, kura ir veltīta formu un viedokļu daudzveidības atspoguļojumam laikmetīgajā mākslā.