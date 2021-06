Ziemeļu fortos Liepājā atklāta jauna instalācija 'Bahilu automāts'

Ceturtdienas, 17. jūnija, vakarā savu vietu Ziemeļu fortos pie izejas uz jūru atradis viens no Karostas festivāla mākslas darbiem - Madaras Melas veidotais "Bahilu automāts".

Madara Mela pārstāv jauno mākslinieku apvienību 4K, kas apvieno četrus LMA scenogrāfijas nodaļas 2021. gada absolventus.

Instalācija "Bahilu automāts" radīta, domājot par tehnoloģisko revolūciju un iedvesmojoties no operas "Einstein on the Beach". Cilvēki mūsdienās kļūst vairāk robotizēti un attālinās no dabas. Cilvēkiem, kam nav vajadzības un vēlmes veidot fizisku kontaktu ar jūras smiltīm, būs iespēja iegādāties bahilas, jo jūras smiltis taču nav sterilas, tā par darbu raksta festivāla rīkotāji.

Karostas festivāla otrajā nedēļas nogalē liepājniekiem un pilsētas viesiem tiek piedāvāta bezkontakta aktivitāte – Karostas mākslas darbu apskate. Karostā jau trīs gadus notiek Karostas festivāls, kura ietvaros tiek radīti mākslas darbi. Karostas festivālu laikā tapušos, kā arī citus mākslas darbus Karostā varēs apskatīt, izmantojot speciāli sagatavotu karti "Māksla izglābs Karostu", kuru, sākot ar sestdienu, var saņemt Karostas cietumā. Karostas cietuma darba laiks - katru dienu no pulksten 9 līdz 19.