Zuzāna pārprastā 'Zandele'. Par latviešu mākslas izpārdošanu

Decembris ir laiks, lai iegādātos dāvanas, un kas var būt labāks par oriģinālu mākslas darbu, ietītu čaukstošā papīrā un pārsietu ar atlasa lentīti? Diemžēl tradicionālais Mākslas akadēmijas Ziemassvētku tirdziņš "Jarmarka" jau divus gadus nenotiek pandēmijas krīzes izraisīto ierobežojumu dēļ. Kamēr tiek meklēti alternatīvi varianti un gatavota tiešsaistes platforma, mākslas centrs "Zuzeum" mēģina "iepriecināt" publiku ar mākslas darbu izpārdošanu, par ko saņēma histēriskus pārmetumus par necieņu pret nacionālo mākslu un māksliniekiem, par mākslas tirgus degradēšanu u. tml. insinuācijas.

Diemžēl signāli izrādījās maldinoši, un "Zuzeum" teritorijā es neatradu "Facebook" tik spilgti aprakstīto liesmojošo elli, kur sadeg mākslas kolekcijas un mākslinieku slava. Sensacionālas bezkaunības vietā bija pelēki neitrāla un klusa mākslas darbu tirgošana, kuru nevar ne tuvu salīdzināt ne tikai ar krāšņajām un dzīvespriecīgajām LMA "Jarmarkām", bet arī ar apokaliptisko ainu aprakstiem sociālajos tīklos. Acīmredzami "Zandeles" tirdziņa mērķis arī bija vērsts uz pragmatismu, nevis publikas izklaidi.

Lielajā izstāžu zālē pie sienām piekārtie, vitrīnās un uz galdiem saliktie vai pie stabiem pieslietie darbi – gleznas, grafikas, medaļas, porcelāns – un tas, ko pieklājīgi var apzīmēt ar vārdu "objekti", neraisīja dekadentiskas domas par krāmu tirdziņu. Pats par sevi skaidrs, ka izsmalcinātu scenogrāfiju šādam pasākumam nepasūtīja, bet visi mākslas darbi tiek eksponēti korekti, neapdraudot darbu saglabātību un piedāvājot skatītājam visu nepieciešamo informāciju. Tie, kam nepatika priekšmetu izvietojums, iespējams, bija latenti gaidījuši no "Zuzeum" kaut ko radikālāku, piemēram, ka gleznas būs piestiprinātas pie griestiem, kur laikmetīgā glezniecība mēdz arī būt eksponēta. Nespēja samierināties, ka mākslas darbs bez kuratora interpretācijas, bez mīta, bez scenogrāfiskās mikropasaules, kas uzburta ap katru objektu, var izskatīties nožēlojami, visticamāk, pazīstama katram, kurš redzējis gleznas antikvariātu noliktavās. Tomēr tas nenozīmē, ka pret mākslas darbu izturas ļaunprātīgi. Mākslas darbs vienkārši uz laiku izslēgts no konteksta un gaida, kad viņu pamodinās kāda nejauša interesenta roka.

Jebkuras lielās mākslas kolekcijas paradokss ir tas, ka priekšmeti tiek saglabāti, lai tos varētu apskatīties, bet neizbēgami pienāk brīdis, kad tas vairs fiziski nav iespējams. Daļa no darbiem, kas tika atlasīti bez mīlestības, bet vismaz ar ziņkārību, ar laiku nonāk aizmirstībā. Neviena izstāde tos neņem, nevienu pētnieku šis materiāls neieinteresē, un arī mākslas tirgus, kas deva cerību uz cenas kāpšanu, pēkšņi pieviļ.

Ko darīt šādā situācijā? Gaidīt, ka dzīve mainīsies, vai piedāvāt mākslas darbu tirgum ar cerību, ka šī vientuļā glezna atradīs savu īsto īpašnieku? Tieši tā var paskatīties uz šo "Zuzāna" kolekcijas mākslas darbu izpārdošanu. Ļoti dīvaini, ka kādam varēja šķist, ka Jānis Zuzāns pārdos savas kolekcijas vērtīgākos eksemplārus, un vēl pārsteidzošāk bija lasīt viedokļus, ka tirdziņš apdraud kolekcijas viengabalainību. Šis nav tas gadījums, kad izsolē tiek pārdotas slavenību privātās kolekcijas ar visu ģimenes stāstu un interjeru, tā ir drīzāk higiēniska procedūra, kas ļauj atbrīvoties no nevajadzīgiem priekšmetiem. Kā mēs zinām, mākslai vienmēr vajag telpu un, lai iegādātos kaut ko vajadzīgu, no sākuma vajag tikt vaļā arī no kaut kā nevajadzīga. Ar šo vietas atbrīvošanu "Zuzeum" krātuvēs mākslas centru varētu apsveikt arī mūsdienu mākslinieki, jo šī izpārdošana palielina tieši viņu izredzes nonākt prestižajā kolekcijā. Paliek tikai jautājums, cik ilgi mākslinieki spēs noturēties jaunajā vietā. Kā redzams izpārdošanā, daudzi pirms desmit gadiem iegādātie darbi šobrīd meklē jaunas mājas. Tas nenozīmē, ka šie mākslinieki zaudējuši savu vērtību vai apstājušies savā kādreiz daudzsološajā daiļradē (kaut gan arī šādus piemērus starp eksponātiem var atrast).

Varbūt pašam kolekcionāram ir mainījušās estētiskās vai biznesa prioritātes un viņš atbrīvo telpu jaunajām idejām. "Garantija" un "drošība" ir divi vārdi, kuri ne pārāk omulīgi jūtas kapitālistiskajā pasaulē, un jebkurš mākslinieks labi saprot, ka mīlestība starp viņu un mecenātu jebkurā brīdī var beigties ar darbu izpārdošanu. Tāpēc tikai iekļaušana nacionālo muzeju krātuvēs var radošam indivīdam garantēt palikšanu Latvijas kultūras telpā.

Uz jautājumu, kāpēc tiek izvēlēts tieši šāds tirgošanās formāts, kāpēc "Zuzeum", piemēram, nerīkoja izsoli, vēl kādu teatralizētu rituālu vai neveidoja digitālu platformu utt., atbilde ir acīmredzama. Jānis Zuzāns izvēlējies visefektīgāko veidu, kā pārdot savai kolekcijai nevajadzīgu mākslu. Salīdzināt cilvēku skaitu, kas apmeklē izsoles vai Ziemassvētku izpārdošanas, protams, nevar. Mākslas darbs, kuru pārdod internetā, nav tik pievilcīgs kā reālais priekšmets tepat kāri izstieptas rokas attālumā.

Galvenais konflikts, kas jūtams šajā tirdziņā, ir tāds, ka "Zuzeum" izvirzīja ļoti sarežģītu mērķi – izpārdot kolekcionējamos mākslas darbus kā dekoratīvus priekšmetus. Kad Jānis Zuzāns veidoja savu kolekciju, viņš apsvēra mākslas darbu dažādas potenciālās vērtības (mākslinieka vārds, statuss, starptautiskā atpazīstamība, cenas izaugsmes iespējas utt.), izņemot utilitāru pielietojumu. Proti, atšķirībā no apmeklētājiem, kas atnākuši uz "Zuzeum" pēc dāvanas, kolekcionārs nedomā, kā šie vairāki simti audeklu izskatīsies pie sienas viesistabā. Cenas, kas nav radikāli samazinātas, bet dažreiz, šķiet, pat neadekvāti augstas, salīdzinot ar analoģisku darbu izsoļu cenām, nevar atspēkot to, ka lielākā daļa darbu vizuāli nav baudāma. Jā, tur var būt pazīstama mākslinieka vārds, var būt kādā skicē labi jūtama autora maniere, bet pārsvarā šīs gleznas ir ļoti vidējas mākslinieciskās kvalitātes. Brīžiem ir sajūta, ka daži patiešām interesanti darbi izlikti, lai izraisītu skatītājā "enkura efektu", tāpat kā to dara restorānos, iekļaujot dzērienu kartē ļoti dārgus vīnus, lai "vidējo" pudeļu cena izskatītos pieņemamāka. Katram māksliniekam var būt neizdevušies darbi, var būt haltūras un mehāniski atkārtojumi. Tas nenoliedz mākslinieka talantu, bet ļauj katram no mums aizdomāties, kādu mākslu mēs gribam redzēt sev apkārt.