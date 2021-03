'Zuzeum' atklāj mākslas izstādi ēdienu piegādes lietotnē 'Wolt'

Pandēmijas ierobežojumu laikā, kad ir slēgti muzeji un galerijas, mākslas centrs "Zuzeum" ēdienu piegādes lietotnē "Wolt" ir atvēris īpašu “restorānu” – virtuālo izstādi "Zuzeum Art Preview". Tā ir ēdienkartes tipa izstāde, kurā darbi aplūkojami kā uzkodas, pamatēdiens un deserti un kas mudina lietotājus iegādāties biļeti, lai apmeklētu izstādi pēc ierobežojumu atcelšanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Wolt" lietotāji "Zuzeum" “restorānā” var aplūkot mākslu, atlasīt sev tīkamākos darbus un kopā ar biļeti pievienot tos pasūtījumam. Ar iegādāto biļeti varēs apmeklēt "Zuzeum" izstādi jebkurā laikā pēc ierobežojumu atcelšanas līdz 2021. gada beigām. Pēc pasūtījuma veikšanas biļeti līdz pircēja norādītajai adresei piegādās kurjers. Mākslas darbu ēdienkarte – Zuzānu kolekcijas mākslas izstāde – lietotnē būs mainīga.

Ēdiena piegādes lietotnes pandēmijas laikā gūst arvien lielāku uzmanību un apmeklētības ziņā sacenšas ar lielākajām sociālo tīklu platformām. "Zuzeum" uzrunāja "Wolt", jo tā ir vadošā ēdiena piegādes lietotne Baltijas reģionā, ar kuras palīdzību iespējams veikt pasūtījumus no sadarbības restorāniem un veikaliem.

Projekta radošo ideju izstrādāja aģentūra "Little Good Agency" Rīgā. Projekta realizācija ir "Zuzeum" un "Little Good Agency" kopdarbs attālinātā režīmā, veicot darbu atlasi, rakstot tekstus, izstrādājot dizainu un ieskaņojot mūziku Rīgā, Maskavā un Ņujorkā. Ar šo projektu "Zuzeum" vēlas pavēstīt, ka mākslas institūcijām tāpat kā māksliniekiem ir jābūt inovatoriem, nevis pasīviem vērotājiem. “Šobrīd mēs visi meklējam cerību. Lai tā ir mākslas ekspozīcija negaidītā, bet intuitīvi īstajā vietā!” projektu raksturo Agnese Kleina, "Zuzeum" direktore un koncepta autore.

Par to, ka ierobežojumi ir neparastu ideju iedzīvināšanas un eksperimentu laiks ir pārliecināts arī Griša Sorokins, "Little Good Agency" radošais direktors: “Mēs priecājamies, ka atradām veidu, kā papildināt pandēmijas ikdienu ar skaistumu. "Wolt" mājās sēdēšanas laikā ir kļuvis par laika kavēkli. Mēs saskatījām aizraujošu iespēju to izmantot kā izglītojošu un iedvesmojošu kanālu.”

Darbus no Zuzānu kolekcijas pirmajai "Wolt" izstādei atlasīja "Zuzeum" izstāžu vadītāja Ieva Zībārte: “Mēs redzam, ka muzeji pēc gada dīkstāves ir izsmēluši savu digitālo ideju lauku un nofilmēta ekskursija izstādē nav tas, kas interesē cilvēkus. Māksla ir daudzdimensionāla pieredze. Ja agrāk tā, izejot no muzeju telpām, ielauzās pilsētvidē, tad tagad mēs esam pārcēlušies uz digitālajām pilsētām, kurās nav ne fizisko, ne citu robežu. Kolekcijām un muzejiem ir jābūt tur, kur pulcējas cilvēki.”

"Zuzeum" ir jauns mākslas centrs Rīgā, kura 3000 kvadrātmetru plašajās telpās mājo Zuzānu kolekcija. "Zuzeum" durvis vēra 2020. gada rudenī, tomēr koronavīrusa pandēmijas ierobežojumu dēļ jau ziemā tas tika slēgts. Mākslas centra projekts ir mākslas kolekcionāru un mecenātu Dinas un Jāņa Zuzānu investīcija Latvijas un Baltijas jūras reģiona mākslas infrastruktūrā. Ar vairāk nekā divdesmit tūkstošiem dažādu žanru mākslas darbu Zuzānu kolekcija ir skaitliski lielākā privātā Latvijas mākslas kolekcija pasaulē. Arvien augoša ir Zuzānu kolekcijas starptautiskās mākslas daļa.