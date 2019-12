Arno Jundzes romāni izdoti Meksikā un Lietuvā

2019. gada decembrī ārzemēs izdoti divi latviešu rakstnieka Arno Jundzes darbi. Viens – tepat kaimiņos Lietuvā, bet otrs – tālajā Meksikā.

Lietuvā izdots Arno Jundzes romāns "Sarkanais dzīvsudrabs", kas latviešu valodā iznāca sērijā "Mēs. Latvija. XX gadsimts" apgādā "Dienas Grāmata". Ar nosaukumu "Raudonasis gyvsidabris" to izdeva Lietuvas Rakstnieku savienības izdevniecība (Lietuvos Rašytoju Sajungos Leidykla), un romānu tulkoja Jurgis Banevičius. Stāsts par tulkojuma tapšanu ir mazliet neparasts, jo tulkotājs Jurgis Banevičius pats atrada romānu, strādājot Ventspils rakstnieku mājā, un pats arī piedāvāja izdevējam.

Savukārt romāns "Putekļi smilšu pulkstenī", kuru latviešu valodā izdeva "Apgāds Zvaigzne ABC", kļuvis (vismaz meksikāņu izdevēji tā apgalvo) par pirmo latviešu autora grāmatu, kas izdota Meksikā. Romāna atvēršana norisinājās decembra sākumā Gvadalaharas grāmatu tirgū, kas ir viens no lielākajiem grāmatniecības notikumiem spāniski runājošajā pasaulē, un to izdeva apgāds "Casa Editorial Abismos". Romāna nosaukums spāņu valodā ir "Polvo en el reloj de arena", un to tulkojusi Agnija Anča, Meksikā dzīvojoša latviete, kura turp pārcēlusies no Latvijas.

Kā atceras Arno Jundze: "Meksikas izdevēji lūkojās uz manu romānu, bet īsti nebija tulkotāja. "Latvian Literature" uzrunātie spāņu atdzejotāji neņēmās neko tik biezu tulkot. Bet tad man pilnīgi nejauši izdevās atrast Agniju. Viņa iztulkoja paraudziņu, apgāds teica – der! Nu romāns sācis ceļu pie lasītājiem Meksikā."

Latviešu autoru grāmatu iznākšana tālu pasaulē nozīmē ne tikai slavu un panākumus autoriem, bet arī jaunu pieredzi izdevējiem: līgumu ar "Casa Editorial Abismos" slēdza "Apgāds Zvaigzne ABC".

Abu romānu tulkošanu un izdošanu atbalstīja platforma "Latvian Literature".