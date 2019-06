Ārvalstu žurnālisti, izdevēji un literatūras festivālu rīkotāji iepazīsies ar latviešu literatūru

Laikā no 5. līdz 7. jūnijam Latvijas literatūras eksporta platforma "Latvian Literature" Rīgā organizē vizīti 19 žurnālistiem, izdevējiem un festivālu rīkotājiem no sešām valstīm. Vizītes laikā viesiem būs iespēja iepazīties ar Latvijas grāmatniecības nozari, kā arī tiks organizētas individuālas tikšanās ar autoriem un izdevējiem.

Latvijas viesi trīs dienu garajā vizītē dzirdēs lekcijas par Latvijas grāmatniecības nozari (Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas vadītāja Renāte Punka), prozu un dzeju (literatūrkritiķe Anda Baklāne), bērnu literatūru un ilustrācijām (tulkotāja Jolanta Pētersone), platformas "Latvian Literature" darbību un grantu programmu ārvalstu izdevējiem un tulkotājiem (platformas "Latvian Literature" projektu vadītāja Juta Pīrāga), literatūras eksporta kampaņu "#iamintrovert" (radošā direktore Una Rozenbauma), kā arī tiksies ar Latvijas autoriem un ilustratoriem.

Delegācijas dalībnieki arī apmeklēs Latvijas Nacionālo bibliotēku, uzzinās vairāk par Latvijas kultūru ("Latvijas Institūta" sabiedrisko attiecību vadītāja Paula Prauliņa), kā arī dosies ekskursijā pa Vecrīgu un tiksies ar tekstgrupu "Orbīta". Ārvalstu izdevējiem paredzētas arī tikšanās ar līdzīga profila Latvijas prozas, dzejas un bērnu literatūras izdevējiem, kā arī individuāla programma tiek veidota žurnālistiem un festivālu organizētājiem, balstoties viņu interesēs un plānotajos publicitātes materiālos ārvalstu medijos.

"Šī ir jau 11. vizīte, kuru organizējam, bet pirmoreiz tā tiek rīkota kopā gan ārvalstu izdevējiem, gan žurnālistiem, gan arī festivālu rīkotājiem no dažādām valstīm. Īpaši liels prieks, ka šoreiz mums pievienosies pārstāvji no izcilajiem Berlīnes, Cīrihes un Normandijas literatūras festivāliem, kuri ir ieinteresēti savās programmās atspoguļot arī Latvijas literatūru" pastāstīja platformas "Latvian Literature" ārvalstu projektu koordinatore Ildze Jansone.

Rīgā ieradīsies redaktori no izdevniecībām "Aula" (Somija), "SAND" (Vācija), "Papperlapapp"(Austrija), "Kommode Verlag" (Šveice), "Helvetiq" (Šveice), "Louisoder Verlag" (Vācija), "MARE" (Vācija), "Picus Verlag" (Austrija), "Verlag Galiani Berlin" (Vācija), kā arī žurnālisti no medijiem "NZZ am Sonntag" (Šveice), "Lonesomereader.com" (Lielbritānija), "Putsch Media" (Francija) un citiem.