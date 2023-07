ASV Autoru ģilde un 9000 rakstnieku pret mākslīgā intelekta milžiem

Pasaulslavenā kanādiešu rakstniece, "Kalpones stāsta" ("The Handmaid's Tale", 1985) autore Mārgarita Etvuda, britu rakstnieks Filips Pulmans, "Da Vinči koda" ("The Da Vinci Code", 2003) autors Dens Brauns un daudzi citi – aptuveni 9000 literātu – parakstījuši ASV Autoru ģildes atklāto vēstuli, kurā aicināts pārtraukt viņu darbu nesaskaņotu izmantošanu, ko veic mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģijas uzņēmumi, liecina informācija Autoru ģildes mājaslapā.

Vēstule adresēta "OpenAI", "Alphabet", "Stability AI", IBM un "Microsoft" izpilddirektoriem, kā arī "Meta" vadītājam Markam Zakerbergam.

Viens no "OpenAI" pazīstamākajiem rīkiem ir "ChatGPT". 2018. gada vasarā "OpenAI" atklāja, ka viņu "GPT-1" modelis tika "apmācīts", izmantojot datu kopu "BookCorpus", kas sastāv no 11 000 dažādu žanru grāmatu.

Autoru ģildes vēstulē formulētas trīs prasības:

MI tehnoloģiju uzņēmumiem ir jāsaņem atļauja ar autortiesībām aizsargātā materiāla izmantošanai; MI tehnoloģiju uzņēmumiem ir jāsniedz rakstniekiem godīgas kompensācijas par jau izmantotiem un turpmāk izmantojamiem autoru darbiem; MI tehnoloģiju uzņēmumiem ir jāsniedz rakstniekiem godīgas kompensācijas par autoru darbu izmantošanu mākslīgā intelekta izvadē neatkarīgi no tā, vai tiek pārkāpti spēkā esošie tiesību akti.

"Autoru ģilde sper svarīgu soli, lai veicinātu visu amerikāņu tiesības – to amerikāņu, kuru dati, vārdi un attēli tiek izmantoti, lai gūtu milzīgu peļņu bez viņu piekrišanas. Citiem vārdiem sakot, gandrīz visu amerikāņu, kas vecāki par sešiem gadiem," britu laikrakstam "The Guardian" atklāj amerikāņu rakstnieks Džonatans Franzens (latviešu valodā tulkots viņa slavenais romāns "Korekcijas" ("The Corrections"), 2001).

Autoru ģildes paziņojums par atklāto vēstuli un rakstnieku aizsardzību pret MI tehnoloģijām publicēts 18. jūlijā.

Pēc Autoru ģildes veiktās aptaujas datiem, 2022. gadā vidējie ASV pilna laika rakstnieka ienākumi bija tikai 23 330 dolāru. "Mākslīgā intelekta tehnoloģiju parādīšanās vēl vairāk saasina šīs problēmas, un rakstniekiem – jo īpaši tiem, kas nāk no nepietiekami pārstāvētām kopienām – būs arvien sarežģītāk, ja ne neiespējami, nopelnīt iztiku ar prasmēm, kuru pilnveidošanai veltīti vairāki gadi, ja ne gadu desmiti," teikts Autoru ģildes paziņojumā.

"Mēs gribam, lai MI veidots saturs tiktu marķēts," kanādiešu raidsabiedrībai CBS stāsta Autoru ģildes vadītāja Mērija Reisenbergera. "Mēs gribam, lai patērētājs zina, vai tas ir cilvēka radīts vai MI radīts darbs."

Autoru ģilde ("Authors Guild") ir ASV vecākā un lielākā rakstnieku profesionālā organizācija, kas sniedz atbalstu vārda brīvības un autortiesību aizsardzības jautājumos. 2023. gadā ģildē ir ap 13 000 biedru.

"Delfi" jau informēja, ka 13. jūlijā par streika uzsākšanu nobalsoja Holivudas aktieru arodbiedrības SAG-AFTRA vadītāji. Šīgada maijā streiku sāka arī tūkstošiem Holivudas kino un televīzijas scenāristu. Viens no šo notikumu iemesliem ir ne tikai algas jautājums, bet arī mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošana radošā darbā.