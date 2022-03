Atklātā vēstulē Latvijas literāti aicina mainīt Ukrainas pilsētu nosaukumu atveidojumus

Vairāki desmiti Latvijas literātu, tulkotāju un redaktoru vakar, 28. februārī, publicējuši atklātu vēstuli, kurā aicina Valsts valodas centru pārvērtēt to, kā latviešu valodā tiek atveidoti Ukrainas pilsētu nosaukumi. Publicējam pilnu vēstules tekstu.

Krievija piekto dienu uzbrūk Ukrainai, taču Latvijas ziņās joprojām skan uzbrucēju, "krievu pasaules" atjaunotāju balss: Ukrainas galvaspilsēta joprojām tiek dēvēta par Kijevu, lielākās pilsētas – par Ļvovu un Harkovu, arī citām pilsētām latviešu valodā palikuši rusificētie nosaukumi. Aicinām Valsts valodas centru pārskatīt savus ieteikumus!

Ukrainas pilsētu nosaukumi latviešu valodā ienākuši laika posmā, kad gan Ukraina, gan Latvija – protams, arī citas tautas, par kurām šobrīd nedzirdam kara ziņās, – bija paverdzinātas Krievijas impērijai, kas tās apzināti pārkrievoja. 1720. gadā ar imperatora pavēli tika aizliegts drukāt un ievest grāmatas ukraiņu valodā; tika slēgtas ukraiņu skolas, Petro Mohilas dibinātajā Kijevas akadēmijā aizliegts studēt ukraiņu valodā, 1780. gadā tika nodedzināta 150 gadus krātā akadēmijas bibliotēka – viena no lielākajām impērijā; 1789. gadā imperatore personiski piedalās "Salīdzinošo visu valodu saraksta" (Порівняльний словник усіх мов) izstrādē, kurā ukraiņu valoda tiek pasludināta par poļu ietekmē izķēmotu krievu valodu. Tas pats turpinājās 19. gadsimtā – tika aizliegti ukraiņu rakstnieku darbi, netika ļauts reģistrēt bērnus ar ukraiņu vārdiem utt. No 1900. gada cenzūra tekstos svītroja tādus vārdus kā "kozaks", "Ukraina", "ukraiņu", "Zaporižja" un citus; 1910. tika slēgtas visas ukraiņu biedrības, izdevniecības u. tml.; 1914. gadā – aizliegta ukraiņu prese, u. t. jpr. Kad Ukraina nokļuva PSRS sastāvā, sākās sistemātiska cīņa pret "ukrainizāciju" – slēgtas skolas, vajāti un nobendēti rakstnieki, pat no ukraiņu alfabēta tika iznīdēts burts ґ.

Būtu pēdējais laiks apzināties Krievijas koloniālās politikas ietekmi uz mums – dēvējot Ukrainas galvaspilsētu par "Kijevu", mēs savā valodā stāvam kolonizatora, okupanta un iebrucēja pusē. Ukraiņi šobrīd cīnās par Kijivu, kuru apšauda tie, kuri to vienmēr sauks tikai par "Kijevu". Jāņem vērā, ka "Kijiva" ir nevis "tuvāk oriģinālajai izrunai", kā mēdz apgalvot (sk. Andreja Veisberga interviju žurnālam Ieva, 2017.06.07), bet gan šā vārda nominatīva forma ukraiņu valodā. Skaņu mija, patskaņiem [o] un [e] slēgtās zilbēs pārtopot par [i], ir ļoti sena, no visām slāvu valodām tikai ukraiņu valodai raksturīga īpatnība, kas saglabājusies arī citos pilsētu nosaukumos: Ļviva, Harkiva, Mikolajiva, Čerņihiva. Brīdī, kad ukraiņi ar savām asinīm aizstāv šīs pilsētas, aicinām Valsts valodas centru steigšus mainīt ieteikumus!

Māra Poļakova, tulkotāja

Dens Dimiņš, tulkotājs

Dace Meiere, tulkotāja

Silvija Brice, tulkotāja

Ieva Lešinska-Geibere, tulkotāja

Maima Grīnberga, tulkotāja

Ingmāra Balode, tulkotāja

Māris Salējs, tulkotājs

Edvīns Raups, tulkotājs

Liāna Langa, dzejniece, publiciste

Anita Rožkalne, literatūrzinātniece

Ilze Jansone, rakstniece

Guna Pitkevica, redaktore

Jānis Elsbergs, tulkotājs

Volodimirs Ivanickis, tulkotājs

Gaida Jablovska, Raiņa un Aspazijas pētniece

Inga Gaile, rakstniece, dzejniece

Laura Dreiže, rakstniece, tulkotāja

Gunita Mežule, tulkotāja

Gunita Lagzdiņa, rakstniece, redaktore

Kristiāna Ābele, mākslas vēsturniece, redaktore

Gundega Repše, rakstniece

Dmitrijs Kuzmins, dzejnieks un atdzejotājs

Bārbala Simsone, literatūrkritiķe

Irēna Auziņa, tulkotāja, redaktore

Inga Žolude, rakstniece

Anna Rancāne, rakstniece

Līga Rozentāle, rakstniece

Ilze Lāce-Verhaeghe, tulkotāja, rakstniece

Ieva Melgalve, tulkotāja, rakstniece

Inta Geile-Sīpolniece, tulkotāja

Iveta Buiķe, publiciste

Lilija Berzinska, rakstniece

Daina Sirmā, dzejniece, skolotāja

Kristīne Ilziņa, dzejniece, literāte

Eva Birzniece, NVO aktīviste

Jānis Vādons, valodnieks, tulkotājs

Arno Jundze, rakstnieks

Andris Akmentiņš, dzejnieks

Inguna Daukste-Silasproģe, literatūrzinātniece

Rita Ruduša, žurnāliste

Evija Gulbe, dzejniece, rakstniece

Inguna Cepīte, rakstniece, grāmatizdevēja

Vilis Lācītis, rakstnieks

Jānis Rokpelnis, dzejnieks

Toms Zariņš, vēsturnieks

Ruta Štelmahere, dzejniece, māksliniece

Arturs Hansons, redaktors

Alīse Nīgale, bērnu grāmatu izdevniecības "Liels un mazs" direktore

Aija Lisovska, rakstniece

Ieva Kolmane, literatūrfilosofe un tulkotāja

Henriks Eliass Zēgners, redaktors

Jana Egle, rakstniece

Inese Paklone, rakstniece un tulkotāja, Latvijas autoru biedrības Akka/Laa izpilddirektore

Lāsma Gaitniece, literatūrkritiķe

Silvija Ģibiete, tulkotāja

Aldis Vēvers, literārais redaktors

Iļja Marija Boļšakovs, publicists

Egīls Venters, rakstnieks

Aiva Birbele, dramaturģe

Eva Mārtuža, rakstniece

Dace Klagiša, tulkotāja

Liene Kalniņa, tulkotāja

Ieva Tazāne, tulkotāja

Dace Strelēvica-Ošiņa, valodniece

Raimonds Ķirķis, dzejnieks

Linda Kusiņa-Šulce, izdevniecības "Latvijas Mediji" redaktore, kultūras žurnāliste

Hermanis Paukšs, rakstnieks, režisors

Karīna Horsta, mākslas vēsturniece, redaktore,

Elīna Līce, dzejniece, mūziķe

Rudīte Kalpiņa, rakstniece, publiciste

Viktorija Prituļaka, tulkotāja

Vilis Kasims, rakstnieks, tulkotājs

Signe Viška, autore, tulkotāja

Elvīra Bloma, dzejniece

Māra Zālīte, rakstniece

Kārlis Vērdiņš, dzejnieks

Dace Vīgante, rakstniece

Anna Auziņa, dzejniece

Māris Bērziņš, rakstnieks

Ieva Viese-Vigula, pētniece

Vents Zvaigzne, redaktors, publicists

Aija Biezaite, tulkotāja

Līna Meļnika, tulkotāja

Oskars Keišs, ornitologs

Laura Auziņa, žurnāliste, ceļotāja

Krista Solovjova, dzejniece un angļu val. pasniedzēja

Madara Skudra, tulkotāja

Vija Laganovska, rakstniece, tulkotāja

Agris Jēkabsons, autors, grāmatu blogeris

Viola Rugāja (Avdoņina), tulkotāja

Andris Bērziņš (Zeibots), dramaturgs, rakstnieks, dzejnieks

Ieva Kalniņa, literatūras vēsturniece, profesore

Elīna Arāja, māksliniece

Diāna Jance, žurnāliste

Ieva Pīgozne, kultūrvēsturniece

Ludmila Pilip, žurnāliste

Milda Klampe, dzejniece, teoloģe, redaktore

Kārlis Arājs, žurnālists

Raimonda Arāja, juriste

Olga Baranova, skolotāja

Armands Vijups, arheologs, vēsturnieks

Lauris Veips, dzejnieks

Emīlija Mežale, valodniecības doktorante

Gunta Siliņa-Jasjukeviča, LU PPMF asociētā profesore

Gunta Pāvola, etnoloģe, tulkotāja, žurnāliste

Liene Kņaze folkloras kopas vadītāja, aktīviste

Jānis Jasjukevičs, fizioterapeits

Santa Silniece, uzņēmēja

Anna Žīgure, rakstniece, tulkotāja

Raivis Bahšteins, žurnālists

Edgars Bērziņš, skolotājs

Inga Ābelīte, izdevniecības redaktore

Ieva Pauloviča, kultūrvēsturniece

Tatjana Bicjutko, LU HZF lektore, pētniece

Anete Simanovska, tulkotāja

Arta Lāce, žurnāliste

Sigita Kušnere, literatūrzinātniece, redaktore

Gunta Saule, tradīciju pētniece, NVO aktīviste

Ieva Rozentāle, tulce un tulkotāja

Anda Ziemele, sertificēta grāmatvede

Arturs Vaišļa, jurists, rakstnieks

Inese Zandere, dzejniece

Inga Ābele, rakstniece

Zane Rozenberga, tulkotāja

Dace Sparāne-Freimane, dzejniece, tulkotāja, redaktore, izdevēja

Ieva Balode, Rakstniekmājas darbiniece

Baiba Holma, LU SZF, docētāja

Evita Lisovska, tulkotāja, biedrības "Mans tautastērps" vadītāja

Lauris Gundars, dramaturgs, rakstnieks

Jolanta Treile, redaktore

Sarma Kļaviņa, valodniece

Ilgonis Bērsons, literatūrzinātnieks

Aivars Madris, dzejnieks, tulkotājs

Inguna Bauere, rakstniece

Austra Gaigala, literatūrktitiķe